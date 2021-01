Die Modifikationen am Heck sind gezielt und wirkungsvoll. So bekommt der 5er schmalere Rückleuchten mit horizontalen LED-Leuchtenbändern.

Mit dem BMW 5er Facelift ist die Oberklasse 2020 optisch wie technische fit für die zweite Lebenshälfte gemacht worden – samt (Plug-in-)Hybridantrieb. Das wissen wir zu M Paket, Innenraum und Preis

Mit dem BMW 5er Facelift zum Preis ab 49.100 Euro (Stand: Januar 2021) stand 2020 drei Jahre nach Verkaufsstart die Modellpflege an. Die Modifikationen am Heck fallen dabei gezielt und wirkungsvoll aus. So bekommt auch der 5er wie zuvor bereits der 7er schmalere Rückleuchten mit horizontalen LED-Leuchtenbändern. Im Zuge dessen wird auch der Stoßfänger modifiziert. Auffälliger noch sind die Neuerungen an der Front. Die Nieren werden größer, der Grill steht insgesamt steiler, und auch hier wird der Stoßfänger neugestaltet. Die Veränderungen im Innenraum sind marginal, denn hier hat BMW sein wichtiges Business-Modell bereits 2019 quasi im laufenden Betrieb auf den neuesten Stand gebracht. Gemeint ist das neu gestaltete, volldigitale "Live Cockpit Professional". Auch die aktuelle iDrive-Generation (ID7-System) samt Sprachbedienung ist schon drin. Neu mit an Bord ist das cloud-basierte Navigationssystem BMW Maps, dass eine besonders schnelle und präzise Berechnung von Routen und Ankunftszeiten ermöglichen soll. Auch die Smartphone-Integration via Android Auto zusätzlich zu Apple CarPlay ist nun serienmäßig beim BMW 5er Facelift (2020).

Das BMW 5er Facelift (2020) im Video:

Motoren (Hybrid) des BMW 5er Facelift (2020)

Die Auswahl an Motoren war beim BMW 5er Facelift war bereits zum Verkaufsstart im Juni 2020 breit gefächert. Die überarbeitete Limousine gibt es als 184 PS starken 520i oder als 252 PS starken 530i mit einem 2,0-Liter-Vierzylinder, als 540i mit 3,0-Liter-Sechszylinder mit 333 PS oder als M550i mit einem 530 PS starken und 4,4 Liter großen V8-Benziner. Für die Dieselfraktion hat BMW einen Vierzylinder mit 190 PS im 520d, und zwei Sechszylinder mit 286 oder 340 PS im 530d oder 540d im Angebot. Den M550d haben die Münchner:innen dagegen erst einmal aus dem Programm gestrichen. Die Vier- und Sechszylindervarianten verfügen künftig serienmäßig über Mild-Hybrid-Technologie mit einem 48-Volt-Startergenerator. Damit lässt es sich zwar nicht stromern, jedoch sollen die zusätzlichen elf PS beim Beschleunigen für zusätzlichen Schub sorgen und mit verlängerten Start-Stopp-Phasen sowie verbesserter Rekuperation den Verbrauch drücken. Außerdem stehen zwei Plug-in-Hybride mit bis zu 62 Kilometern elektrischer Reichweite zur Wahl: Dabei kommt der 530e (Vierzylinder) auf eine Systemleistung von 292 PS, der 545e (Sechszylinder) bringt es mit elektrischer Unterstützung auf 394 PS. Im März 2021 ergänzt BMW das Antriebsportfolio des BMW 5er Facelift (2020) um eine weitere Plug-in-Variante: Im 520e erzeugen ein VierzylinderBenziner und ein Elektromotor gemeinsam eine Systemleistung von 204 PS. Die elektrische Reichweite des Teilzeitstromers gibt der Hersteller mit bis zu 55 Kilometer (WLTP) an. Die Kraftübertragung übernimmt in allen Modellen serienmäßig ein Achtstufen-Steptronic-Getriebe. Der intelligente Allradantrieb BMW xDrive ist für einige Varianten serienmäßig, für andere optional erhältlich.



Preis, M Paket & M Sport Edition des BMW 5er Facelift (2020)