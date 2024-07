Gebrauchter 5er nicht ohne Tücken

Billig angebotene BMW 5er sind häufig in einem schlechten Zustand und ziehen teure Werkstatttermine nach sich.

An den Touring kommt die Limousine zwar nicht heran, aber auch sie bietet mit 530 l in der siebten Generation einiges an Stauraum.

Die bereits seit Generation fünf umfangreiche Sicherheitsausstattung dürfte ein Plus für Familien sein.

Beliebtes Reiseauto, das sowohl sportlich als auch komfortabel fährt: Den BMW 5er gibt es als edle Limousine, praktischen Touring und GT mit Fließ­heck. Doch billig ist er auch gebraucht nicht. Ein Ratgeber zum Gebraucht-Kauf!

Positiv Effiziente Antriebe, fahraktiv, komfortabel, leicht bedienbar Negativ Verschleiß bei sportlicher Gangart, recht teuer

Seit 2024 läuft der 1972 eingeführte BMW 5er bereits in der achten Generation vom Band. Die Auswahl an Gebrauchtwagen ist entsprechend groß. Gepflegte 5er der sechsten Generation (F10, 2010 bis 2016) sind immer noch nachgefragt. Noch begehrter und natürlich entsprechend teurer ist die siebte Generation G30 ab 2017. Günstiger bekommt man ältere Dieselmodelle – allerdings mit Abgaseinstufung Euro 5. Billig angebotene BMW 5er sind häufig in einem schlechten Zustand und ziehen teure Werkstatttermine nach sich.

Oft gebraucht angeboten werden die Turbobenziner 520i (184 PS/135 kW) und -diesel 520 und 525d (190 PS/140 kW und 231 PS/170 kW). Diese Triebwerke arbeiten durchzugsstark, kultiviert und halten sich beim Verbrauch angenehm zurück. Mit den Reihensechszylindern steigt man dann in die Top-Ligen auf bis hin zum M5 mit bis zu 625 PS (460 kW). Einen Plug-in-Hybrid gab es bereits in der Vorgänger-Generation ab 2011, den BMW ActiveHybrid 5 (340 PS/250 kW). Gebrauchte BMW 5er mit Stecker werden in der siebten Generation immer häufiger.

BMW 5er gebraucht kaufen: Ratgeber

Drei Varianten stehen beziehungsweise standen für den BMW 5er zur Wahl: Neben der Limousine gibt es den Touring (Gepäckraum: 570 bis 1700 l). Zusätzlich kam 2010 ein fünftüriges Coupé namens 5er Gran Turismo (GT) ins Programm mit großer Heckklappe und viel Platz im Fond. Gebraucht ist dieser BMW eher seltener zu finden. Seit dem Modellwechsel 2017 heißt der 5er GT-Nachfolger 6er Gran Turismo.

BMW bietet in dieser Klasse Premiumqualität. Für das Interieur kommen nur ausgesuchte Materialien wie hochwertige Lederpolster und kratzfeste Kunststoffe zum Einsatz. Selbst nach Jahren sehen die Innenräume gepflegter BMW 5er noch frisch aus, nichts knarzt und knistert. Sogar die Teppiche sind strapazierfähig und erfreulich langlebig. Schon seit Generation fünf verfügt der Bayer über eine umfangreiche Sicherheitsausstattung.

Viele Gebrauchte der jüngeren Generation haben zudem nützliche elektronische Assistenten an Bord. Diese trieben beim Neukauf den Preis nach oben, beim gebrauchten BMW 5er spielt das aber kaum eine Rolle. Das recht softe Standardfahrwerk des 5er weicht häufig einem strafferen M-Optionsfahrwerk, das meist aber immernoch harmonisch anfedert und kleinere Unebenheiten ohne Probleme schluckt. Der Geradeauslauf ist hingegen nicht immer die Stärke des BMW 5er.