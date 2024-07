Genesis passt G80 EV Magma an

Das Genesis G80 Facelift hat Anfang 2024 seinen Vorgänger nach rund vier Jahren abgelöst und steht zum Preis ab 53.880 Euro im Handel. Die Motoren bleiben bestehen, das Design wurde überarbeitet. Außerdem kündigt sich das Magma-Sportmodell auf Basis des Electrified an.

Preis: Genesis G80 Facelift (2024) ab 53.880 Euro

Genesis, so heißt die noch junge Nobelmarke des (süd-)koreanischen Autobauers Hyundai. Zum Jahresende 2023 präsentierte sie die Überarbeitung ihrer Oberklasse-Limousine. Das Genesis G80 Facelift (2024) zeigt sich mit einer überarbeiteten Optik und einer angepassten Motorenpalette. Der Verbrenner startet bei 53.880 Euro, das Electrified genannte E-Auto-Pendant kostet mit 73.580 Euro (Alle Preise: Stand Juli 2024) ungleich mehr.

Der Genesis G90 (2023) im Fahrbericht (Video):

Antriebe: Bekannte Motoren für den G80 (Electrified)

Auch für das Genesis G80 Facelift (2024) steht der bewährte Benziner des Vorgängers zur Verfügung. Der 2,5-l-Vierzylinder-Turbo leistet 304 PS (224 kW) bei 422 Nm Drehmoment – wahlweise mit Hinterrad- oder Allradantrieb. Die Option auf den V6 und den Diesel gibt es hingegen nicht mehr.

Verlor Genesis über die elektrisch angetriebene Variante des G80 Facelifts, Electrified genannt, zur Premiere noch kein Wort, ist mittlerweile klar: Auch dieser wird unverändert fortgeführt. Zwei E-Motoren, je einer von 136 kW (185 PS) an Vorder- und Hinterachse, bilden eine Systemleistung von 272 kW (370 PS) ab und liefern ein maximales Drehmoment von 700 Nm. Der Spurt von 0 auf 100 km/h soll in 4,9 s gelingen, die Höchstgeschwindigkeit gibt Genesis mit 225 km/h. Die 87,2 kWh große Batterie soll bis zu 520 km Reichweite ermöglichen. Dank der 800-V-Ladespannung kann mit maximal 187 kW geladen werden.

Exterieur: Straffere Linienführung

Optisch hat sich das Genesis G80 Facelift (2024) merklich weiterentwickelt. Ohne sich zu sehr von den vorangegangenen Modellen abzusetzen, wirkt die Karosserie durch die straffere und filigranere Linienführung erwachsener. Auffälligstes Merkmal beim Neuen ist die geänderte Frontpartie mit dem dominanten Kühlergrill und einer neuen Frontschürze, die sich wie beim Vorgänger zwischen einem Basis- und Sportmodell unterscheidet. Am Heck sind die Endrohre unter der überarbeiteten Stoßstange nicht mehr sichtbar. Unauffälliger sind die Änderungen in den Genesis-typisch geteilten Beleuchtungseinheiten. Das Facelift rollt zudem auf neu gestalteten Felgen, die das Angebot erweitern. Die Maße des Vorgängers von 4995 mm in der Länge, 1925 mm in der Breite und 1465 mm in der Höhe dürfte der modellgepflegte G80 näherungsweise übernehmen.

Interieur: Luxuriös und aufgeräumt

Foto: Genesis

Im Innenraum des Genesis G80 Facelift (2024) wurde das Armaturenbrett gänzlich überarbeitet und trägt nun einen 27 Zoll großen Bildschirm, der das digitale Kombiinstrument und das Infotainmentsystem kombiniert. Dadurch zeigt sich der komplette Armaturenträger nun deutlich horizontaler gestaltet. Die Mittelkonsole sowie die Türverkleidungen scheinen zudem aufgeräumter, die Materialauswahl hochwertig. Auffällig ist auch das gänzlich neue Multifunktionslenkrad mit schnittigerem Pralltopf und einem klassischen Drei-Speichen-Layout. Genesis bietet zudem ein Sportpaket an, das neben einem dramatischer gezeichneten Exterieur auch eine umfangreichere Individualisierung des Innenraums beinhaltet, darunter ein spezielles Lenkrad und diverse Carbon-Zierelemente in verschiedenen Varianten.

Genesis G80 EV Magma angekündigt

Foto: Genesis

Unter der Bezeichnung Magma werden künftig die Spitzenmodelle der Genesis-Baureihen für Furore sorgen. Spezielle Ausstattungsumfänge sowie gezielte Modifikationen wie beispielsweise Leistungssteigerungen, optimierte Fahrwerksabstimmungen, Karosserieverbreiterungen und aerodynamischen Feinschliff sorgen für den Unterschied. Als Magma-Varianten vorgesehen sind neben dem Genesis G80 Electrified auch der vollelektrische Genesis GV60. Technische Details verrät Genesis noch nicht. Auch der Marktstart und der Preis sind noch nicht näher definiert.

Assistenzsysteme: Alles für den Komfort

Der Genesis G80 Facelift (2024) kommt mit einer Reihe an Assistenzsystemen, welche die Person am Steuer stets begleiten und unterstützen sollen. Entsprechend der EU-Verordnung, die seit 2024 in Kraft ist, werden alle G80-Modelle (in Europa) entsprechend ausgerüstet. So sind unter anderem ein Rundum-Kollisionswarner, ein intelligenter Parkassistent und ein Kamerasystem zur verbesserten Umsicht an Bord. Auch ein Geschwindigkeits- und Notbremsassistent gehören zum Serienumfang.

Fahreindruck: So war das Vorfacelift-Modell unterwegs

Ob Hyundai für den Mut mit dem Genesis G80 (2020) belohnt wird, wird sich zeigen. Dass die Koreaner:innen ein gutes Auto auf die Räder gestellt haben, das nicht nur edel aussieht, sondern es auch ist, dürfte dem Image der Marke vom Start weg guttun. Wenn man die Komfort-Karte noch konsequenter ausspielen würde, könnte vielleicht sogar Bentley angesichts des koreanischen Kampfpreises ins Schwitzen kommen.