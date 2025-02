Bei BMWs Oberklasse stehen der Verbrenner-5er und das Stromer-Pendant auf der identischen Plattform. Vieles, aber nicht alles ist gleich. Wir bitten den BMW 540d xDrive und den BMW i5 eDrive40 zum Vergleich!

Der BMW 540d xDrive und der BMW i5 eDrive40 im Vergleich

Unabhängig von ihren Schriftzügen deutet bei den mit 5,06 m identisch langen Business-Limousinen BMW i5 eDrive40 und BMW 540d xDrive rein optisch nichts auf die unterschiedlichen Antriebskonzepte hin. Auch im Innenraum sind die beiden Bayern identisch. Das heißt: Beide bieten das gleiche Platzangebot, und wer auf den optional belederten Fauteuils Platz nimmt, kann den Sitzkomfort des Stromers nicht von dem des Verbrenners unterscheiden. Letzterer bietet mit seinen 520 l allerdings 30 l mehr Ladevolumen als der elektrische 5er im Vergleich.

Der BMW i5 Touring (2024) im Fahrbericht (Video):

An die Fahrleistung des Diesels kommt der elektrische 5er nicht heran

Wer die vordere Haube des i5 öffnet und die Abdeckung entfernt, blickt in gähnende Leere. Der Stromer kommt zum Grundpreis von 70.200 Euro nämlich mit Heckmotor und Hinterradantrieb, während unter der Motorhaube des um 1150 Euro günstigeren BMW 540d xDrive (alle Preise: Stand Februar 2025) ein 3,0-l-Reihensechszylinder-Turbodiesel mit 303 PS (223 kW) Systemleistung auf seinen Einsatz wartet – und darauf, über eine Achtstufen-Automatik seine Kraft an alle vier Räder abzugeben. Im BMW i5 eDrive40 schickt hingegen eine E-Maschine ihre Kraft über per Konstantübersetzung an die Hinterachse. Deren 400 Nm Drehmoment – mit Nutzung der Boost-Funktion stehen kurzzeitig 30 Nm mehr zur Verfügung – liegen verzögerungsfrei ab der ersten Umdrehung an.

Doch auch der BMW 540d xDrive fällt beim Anfahren in kein Turboloch. Hierfür sorgt der integrierte, unterstützende Startergenerator, der bis zu 13 kW (18 PS) beisteuert. Im Ergebnis kann man hier ein feines Ansprechverhalten und die Zugkraft von maximal 670 Nm genießen. Damit sind beide für flotte Autobahnen-Touren bestens gerüstet, während der Diesel allerdings mit seinen deutlich besseren Fahrleistungen dem Stromer im Vergleich davonfährt (hier geht es zur Geschichte des Dieselmotors von seiner Erfindung bis heute).

Der 540d glänzt mit niedrigerem Verbrauch und schont den Geldbeutel

Auf unserer Verbrauchsrunde fällt der Stromkonsum des BMW i5 eDrive40 mit einem Testverbrauch von 21,3 kWh für diese Fahrzeugklasse sehr günstig aus. Dennoch kommt der BMW 540d xDrive mit einem sensationell niedrigen Durchschnittsverbrauch von nur 5,8 l auf 100 km im Vergleich finanziell günstiger, und das trotz der Tatsache, dass wir für die Kostenberechnung des i5 den kWh-Preis mit 0,50 Euro (als einen Mischpreis aus Photovoltaik-Ladung zu Hause und Ladesäulenstrom) recht moderat angesetzt haben. Wer auf Langstrecken hauptsächlich an Schnellladesäulen entlang der Autobahn lädt, dürfte sogar noch schlechter wegkommen.

Kostenmäßig tun sich beide unterm Strich nicht viel

Wegen der Kfz-Steuer, die bei E-Autos entfällt, und der teureren Wartungskosten gerät der BMW 540d xDrive kostenseitig bei 10.000 km pro Jahr zwar zunächst ins Hintertreffen, bei der doppelten und oberklassetypischen Jahresfahrleistung holt der Diesel auf und erweist sich als der etwas wertstabilere 5er-BMW im Vergleich. In der Gesamtkostenbilanz pro Kilometer kommt er schließlich genauso teuer wie der BMW i5 eDrive40. Als Firmenfahrzeug kann sich das Bild dank subventionierter Leasingraten jedoch wieder zu Gunsten des Stromers drehen.

Technische Daten von BMW 540d xDrive und BMW i5 eDrive40

AUTO ZEITUNG 04/2025 BMW 540d xDrive (Diesel) BMW i5 eDrive40 (Elektro) Technik Motor 6-Zylinder, 4-Ventiler, Turbo-Diesel, 2993 cm³ Permanenterregte Synchronmaschine Antrieb 8-Gang-Automatik; Allrad Konstantübersetzung; Hinterrad Systemleistung 303 PS (223 kW) 250 kW (340 PS) Systemdrehmoment 670 Nm 400 Nm / 430 Nm (Boost-Funktion) Spannung; Kapazität brutto/netto – 400 V; – / 81,2 kWh Max. Ladeleistung AC/DC – 11 kW (22 kW opt.) / 205 kW Karosserie Anhängelast/Stützlast 2000 / 750 kg 1500 / 750 kg Umwelt/Abgas Abgasnorm Euro 6 – CO₂ 154 / 153 g/km 89 / 0 g/km Preise Kfz-Steuer pro Jahr 414 € 0 € Versicherungskosten (KH/VK) 1886 / 2376 Euro 1859 / 2342 Euro Grundpreis 69.050 € 70.200 € *Breite mit Außenspiegel