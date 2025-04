BMW 3er Touring & BMeW 5er Touring im Vergleichstest

BMW folgte erst Ende der 80er-Jahre dem Kombi-Trend der Konkurrenz. Seitdem ist die funktionale Karosserieform aus dem BMW-Portfolio nicht mehr wegzudenken. 3er und 5er stehen vor allem in der Touring-Variante bei der Kundschaft sowohl als Business- als auch Familienexpress hoch im Kurs. Die beiden Modellreihen trennen weniger die identische Käuferschicht, sondern in erster Linie Preis und Größe. Wir orderten deshalb den BMW 3er Touring und BMW 5er Touring, jeweils mit dem beliebten Zweiliter-Turbodiesel und Allradantrieb, um im Vergleichstest die Frage zu klären, welcher der beiden Bayern die Lust am Laster stärker weckt.

Karosserie: 5er mit mehr Platz, 3er oft alltagsfreundlicher

Der Blick auf die Außenmaße spricht eindeutig für den Oberklasse-BMW. 3er Touring und 5er Touring trennen in der Länge 35 cm. Dass der Vorteil beim Ladevolumen dann doch nicht so groß ausfällt, zeigt die gelungene Raumökonomie des kleineren Kombis aus Süddeutschland. Sein Ladevolumen ist mit 500 bis 1510 l zwar kleiner als das des großen Bruders (570 bis 1700 l), aber ausreichend für die meisten Aufgaben, die ihm gestellt werden. Zudem darf der 3er noch alle Touring-Tugenden, welche die Modelle mit Kombiheck so beliebt machen, nutzen.

So verfügt nur er noch serienmäßig über die separat zu öffnende Heckscheibe, die das Einladen von Einkäufen in flachen und vor allem engen Parkhäusern erleichtert – beim neuen 5er fiel sie dem Rotstift zum Opfer. Auch die sehr praktischen Gleitschienen des BMW 3er Touring, die das Hineinwuchten schwerer Gegenstände erleichtern und während der Fahrt dank ausfahrbarer Antirutschfunktion das lästige Hin- und Herwandern der Ladung reduzieren, sind für den großen Bruder BMW 5er Touring nicht mehr erhältlich.

Den Preis der Zeit zahlt die 5er-Kundschaft zudem in Sachen Bedienung und Funktion. Während die Systeme in beiden Modellen denselben Menüpfaden folgen und mit identischer intuitiver Logik bedienbar sind, liegen die Unterschiede in der klassischen Handhabung. So hat BMW die Funktionsebenen auf den Lenkradspangen des 5er zwar deutlich reduziert, dafür aber einige Einstellungen auf – zum Teil im Slider-Stil arbeitende – Tasten ausgelagert. Der 3er bietet dagegen noch klassische Tasten-Funktionen, die die Steuerung im Vergleichstest einfacher und umfangreicher machen – etwa die der aktiven Abstandsregelung.

Auch die Bügelgriffe außen an den Türen machen beim BMW 3er Touring einen tadellosen Job, weil sie gut in der Hand liegen und ein authentisches, mechanisches Feedback geben. Die plan in der Karosserie liegenden Pendants des BMW 5er Touring müssen nicht nur von unten gegriffen werden, sondern geben die Türen auch nicht immer unmittelbar frei. Auch die Türöffner innen muss man von unten bedienen – das kostet den 5er wichtige Punkte. Dass der große BMW dafür beim Raumangebot sowohl vorne als auch im Fond spürbar mehr Bewegungsfreiheit anbieten kann, versteht sich beim Blick auf den üppigen Radstand von 2995 mm und damit gut 14 cm mehr als beim 3er von selbst.

Neben mehr Platz gibt es auch mehr Assistenten im 5er. Dazu gehören unter anderem die für den 3er nicht erhältliche Überholfunktion des teilautonomen Fahrassistenten, die per Blick in den Seitenspiegel den Fahrspurwechsel autonom einleitet, oder die serienmäßigen adaptiven LED-Scheinwerfer, die beim 3er optional bestellt werden müssen (alle Assistenten, die seit 2024 Pflicht sind, hier). Bei der grundsoliden Verarbeitung zeigen beide Modelle, dass sie aus gleichem Hause kommen. Mit den im Detail hochwertigeren Materialien des 5er im Vergleich zu denen des kleineren Bruders beweist BMW, dass man trotz des hohen Kostendrucks nicht an den falschen Stellen gespart hat.

Fahrkomfort: Hier kommt keiner am 5er vorbei

Die sportliche DNA der Marke tragen beide Kombis in sich. Den Spagat zwischen mitreißender Dynamik und gediegenem Komfort beherrscht der BMW 5er Touring allerdings deutlich besser als sein kleiner Verwandter. Der Oberklasse-Kombi bietet im Vergleichstest einen sehr souveränen Federungskomfort, paart ihn mit einem sensiblen Ansprechverhalten und bewahrt trotz aller Angebundenheit jederzeit eine komfortable Sanftheit, ohne undefiniert über Kanten und Wellen hinwegzuschaukeln. Der BMW 3er Touring ist da wesentlich kerniger unterwegs, verbittet sich aber ebenfalls jedwede Härte und pariert sämtliche Unwegsamkeiten mit einer klaren, fein ansprechenden, aber etwas strafferen Note. Die im Vergleich zum 5er ein wenig nervöse Grundhaltung stört vor allem auf ausgedehnten Autobahnetappen.

Speziell bei langen Fahrten mit konstantem Tempo kommt zudem die gelungene Geräuschdämmung des großen Kombis zum Tragen: Störende Umgebungsgeräusche werden hier erheblich konsequenter eliminiert als im Mittelklasse-Pendant. Und in puncto Sitzkomfort ist der 5er dem 3er schlicht überlegen – nicht zuletzt, weil er über exzellente Fauteuils für Personen im Cockpit verfügt. Seine optionalen Komfortsitze passen sich jeder Statur wohltuend an, stützen den Körper und bieten zugleich einen wunderbaren Langstreckenkomfort und bei Bedarf einen festen Seitenhalt. Im 3er fallen die optionalen Sportsitze kleiner aus und können auch nicht die gute Rundumabstützung der 5er-Pendants bieten.

Motor/Getriebe: Genügsame Motoren, die bei Bedarf auch marschieren können

Unter beiden Hauben kommt die gleiche Antriebstechnik zum Einsatz. Der Zweiliter-Biturbodiesel mit Registeraufladung, gekoppelt mit Achtstufen-Automatik und Allrad, leistet 190 PS (140 kW) und stemmt 400 Nm Drehmoment auf die Kurbelwelle. Beim Blick auf Größe und Gewicht der beiden Rivalen ist klar, dass der angenehm kultiviert und unangestrengt arbeitende Vierzylinder-Selbstzünder im BMW 320d xDrive Touring lebendiger zu Werke geht als im immerhin 178 kg schwereren BMW 520d xDrive Touring. Wirklich schwungvoll absetzen kann sich der 3er im Vergleichstest aber dann doch nicht. Gerade einmal 1,3 s Vorsprung holt er beim eiligen Sprint auf Tempo 180 heraus und muss sich dann – wie der 520d – auf seinen nur sieben km/h höheren Topspeed hochackern.

Für sportliche Fahrleistungen hat BMW zwar auch andere Optionen im Programm, für die gebotene Effizienz des Antriebs in beiden Modellen aber nicht: Im Test fließen gerade einmal 6,1 l auf 100 km durch die Leitungen des BMW 520d xDrive Touring, nur 5,9 l sind es beim kleinen BMW 320d xDrive Touring über dieselbe Distanz. Zurückhaltung führt zu weitaus niedrigeren Werten, beim 320d auch schon mal mit einer Vier vor dem Komma. Was beide eint, ist die lässige Art, mit der der Turbodiesel sein Drehmoment freigibt und sich dabei über das Gaspedal gefühlvoll dosieren lässt, ohne sich hektisch in hohe Drehzahlen zu flüchten. Diese lehnt er dabei auf Wunsch aber keinesfalls ab und korrespondiert jederzeit exzellent mit der Achtstufen-Automatik. Besser kann man einen Antrieb mit Blick auf die aktuellen gesetzlichen Auflagen kaum abstimmen.

Fahrdynamik: Der 5er zeigt im Vergleichstest, wo es langgeht

Trotz des knausrigen Umgangs mit den Rohstoffen lassen sich die zwei Touring-Modelle wunderbar lustvoll durch Kurven treiben. Eigentlich eine klare Sache für den BMW 3er Touring? Ist es aber nicht. Der fein austarierte BMW 5er Touring mit breiterer Mischbereifung, adaptiver Dämpfung und Allradlenkung schiebt sich auf dem Handling-Kurs als Erster über die Ziellinie. Dass er dabei auch noch sicher in der Spur bleibt, Untersteuern vermeidet und Übersteuern nur auf Wunsch anbietet, offenbart, dass BMW die Freude am Fahren nicht aufgibt. Der 3er fühlt sich leichter an und wieselt flink von einem Radius in den anderen.

Dabei lässt er wie der 5er vielleicht etwas an Rückmeldung vermissen, überträgt aber dennoch die Lenkbefehle unmittelbar an die Vorderachse, denen diese bereitwillig folgt. Allerdings tanzt sein Heck gern mal aus der Spur, was ihn Zeit und ein paar Zähler bei der Fahrsicherheit kostet. Eine ebenfalls überzeugende Vorstellung gibt der 5er Touring beim Bremsen: Mit gut dosierbarem Pedal verzögert er im Vergleichstest sowohl mit kalter als auch warmer Anlage vehementer als der leichtere, aber schmaler bereifte Kombi der 3er-Baureihe.

Umwelt/Kosten: Der 3er punktet mit geringeren Kosten

Der Konfigurator weist bei den Einstiegspreisen von BMW 320d xDrive Touring und BMW 520d xDrive Touring eine Differenz von 6900 Euro aus. Dafür bekommt die Kundschaft mit dem BMW 5er Touring zwar auch das deutlich größere und besser ausgestattete Auto, dennoch sichert sich der kleinere BMW 3er Touring den Sieg im Kostenkapitel des Vergleichstests mit den günstigeren Kraftstoff- und Werkstattkosten. Wer kühl rechnet, ist also beim 3er besser aufgehoben – auch ein Grund, warum er in Dienstwagenflotten ein gern gesehenes Mitglied ist.

Technische Daten vom BMW 320d xDrive Touring & BMW 520d xDrive Touring

AUTO ZEITUNG 07/2025 BMW 320d xDrive Touring BMW 520d xDrive Touring Technik Motor 4-Ventiler; 4-Zylinder, Biturbodiesel 4-Ventiler; 4-Zylinder, Biturbodiesel Hubraum 1995 cm³ 1995 cm³ Bohrung/Hub 84,0 / 90,0 mm 84,0 / 90,0 mm Leistung bei 140 kW (190 PS) bei 4000 U/min 140 kW (190 PS) bei 4000 U/min Max. Drehmoment bei 400 Nm bei 1750–3250 U/min 400 Nm bei 1750–3250 U/min Systemleistung 140 kW (190 PS) 140 kW (190 PS) Kapazität netto (brutto) – (48 V Mildhybrid) – (48 V Mildhybrid) Gewichte Leergewicht (Werk/Test) 1725 / 1806 kg 1895 / 1984 kg Zulässiges Gesamtgewicht 2320 kg 2555 kg Maße (L/B/H) 4709/1827 (2068*)/1440 mm 5060/1900 (2157*)/1482 mm Kofferraumvolumen 500–1510 l 570–1700 l Effektive Zuladung 514 kg 571 kg Dachlast / Stützlast 75 / 75 kg 100 / 100 kg Fahrleistungen 0 - 30 km/h 1,2 s 1,2 s 0 - 50 km/h 2,3 s 2,4 s 0 - 60 km/h 3,1 s 3,2 s 0 - 70 km/h 3,9 s 4,0 s 0 - 80 km/h 4,8 s 5,0 s 0 - 90 km/h 5,9 s 6,1 s 0 - 100 km/h 7,1 s 7,3 s 0 - 120 km/h 10,3 s 10,6 s 0 - 140 km/h 14,2 s 14,9 s Höchstgeschwindigkeit 225 km/h 218 km/h Handling (Rundenzeit) 1:47,9 min 1:47,5 min Slalom (18 m Pylonenabstand) 65,7 km/h 64,7 km/h Bremswege 100 km/h kalt / warm 33,8 / 34,3 m 33,1 / 33,3 m 50 km/h / 150 km/h kalt 8,8 / 77,0 m 8,7 / 73,0 m Innengeräusche bei 50 km/h 59 dB(A) 56 dB(A) bei 100 / 130 km/h 65 / 67 dB(A) 62 / 66 dB(A) Verbrauch & Emissionen Testverbrauch 5,9 l / 100 km 6,1 l / 100 km WLTP-Verbrauch 5,4 l / 100 km 5,7 l / 100 km CO₂-Ausstoß (Test / WLTP) 157 / 141 g/km 162 / 149 g/km Reichweite gesamt 1000 km 984 km Reichweite elektrisch (Test / Max / WLTP) – / – / – – / – / – Preise Grundpreis 59.000 € 65.900 € Bewerteter Preis (inkl. Optionen) 68.570 € 79.260 € Wartung, Rabatt & Wertverlust Werkstattkosten (jährlich) 590 € 684 € Rabatt 25,0 % / 14.750 € 25,0 % / 16.475 € Wertverlust nach 4 Jahren (20.000 km/Jahr) 59,2 % / 34.928 € 58,1 % / 38.288 € Versicherung & Steuern Typklassen (HP / VK / TK) 17 / 26 / 26 17 / 26 / 28 Versicherungskosten (HP / VK / TK) 764 / 1206 / 327 € 764 / 1206 / 471 € Abgasnorm / Steuer pro Jahr Euro 6e / 289 € Euro 6e / 309 €

Ergebnis in Punkten

Gesamtbewertung (max. Punkte) BMW 320d xDrive Touring BMW 520d xDrive Touring Karosserie (1000) 693 742 Fahrkomfort (1000) 726 787 Motor/Getriebe (1000) 728 716 Fahrdynamik (1000) 732 758 Eigenschaftswertung (4000) 2879 3003 Kosten/Umwelt (1000) 302 285 Gesamtwertung (5000) 3181 3288 Platzierung 2 1