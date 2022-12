Egal ob manuelle Klimaanlage oder Klimaautomatik – beides sorgt für angenehme Wärme oder Kühlung im Innenraum eines Autos. Wo genau die Unterschiede zwischen den beiden Klimasteuerungen liegt, erklären wir hier.

Unterschied zwischen Klimaanlage und Klimaautomatik

Nur noch selten umfasst die Serienausstattung neuer Fahrzeuge keine Klimaanlage. Mit ihrer Hilfe lässt sich der Innenraum des Autos heizen oder kühlen. A/C auf der Steuerung steht dabei für "Air Conditioning", zu Deutsch "Klimaanlage". Ist A/C aktiv, arbeitet der Klimakompressor. Doch eine genaue Temperatur lässt sich bei einer einfachen Klimaanlage nicht wählen. Hier besteht lediglich die Wahl zwischen verschiedenen Stärken des Gebläses und wie warm oder kalt die Luft aus den Lüftungsdüsen strömen soll. Die Klimaanlage muss also manuell reguliert werden, um das gewünschte Klima im Innenraum zu erreichen. Das bedeutet: Egal welche Temperatur im Auto herrscht, die Klimaanlage bläst so lange warme Luft oder kalte Luft in der gewählten Stärke, bis man die Einstellung manuell ändert. Regelt man nicht rechtzeitig nach, kann sich der Innenraum des Fahrzeugs also unnötig weit aufheizen oder abkühlen, was einen Mehrverbrauch an Treibstoff zur Folge hat. Wer bei Gebläse und Temperatur der Klimaanlage öfter nachjustiert, kann also Sprit sparen, ist aber dementsprechend beim Fahren abgelenkt. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Automatische und manuelle Klimaanlage erklärt

Um die Regulierung von Temperatur und Gebläse kümmert sich eine Klimaautomatik – wie der Name schon sagt – automatisch. Autofahrende können die gewünschte Temperatur exakt auswählen – je nach Außentemperatur rät der ADAC zu einer Einstellung zwischen 21 und 23 Grad Celsius. Sensoren messen die Temperatur im Innenraum und je nach System auch die Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit oder Sonneneinstrahlung in Echtzeit und passen die Einstellung dementsprechend an. Die Automatik kann mit entsprechenden Reglern jedoch manuell übergangen werden, wenn man beispielsweise kurzzeitig die volle Leistung des Gebläses abrufen möchte. Vorteil einer Klimaautomatik, die in der Einstellung "Auto" läuft, ist die automatische Dosierung der Kühl- oder Heizleistung, sodass der Kompressor nicht durchgehend laufen muss – das schont die Anlage und spart Treibstoff. Grundsätzlich kostet eine Klimaautomatik jedoch mehr als eine Klimaanlage.

Das kann eine Mehrzonen-Klimaautomatik

Bei der Mehrzonen-Klimaautomatik handelt es sich um eine vollautomatische Klimasteuerung, die für mehrere Bereiche im Inneren des Fahrzeugs unterschiedliche Temperaturen erzeugen kann. Eine Zweizonen-Klimaautomatik ermöglicht für den Fahrer- und den Beifahrerplatz zwei unterschiedliche Temperatur-Einstellungen. Eine Dreizonen-Klimaautomatik bietet zusätzlich dazu die Möglichkeit, auch die Temperatur in der zweiten Sitzreihe separat zu regulieren. Je mehr Zonen eine Klimaautomatik steuern kann, desto höher ist ihr Preis.

Climatronic, Climatic, Thermatic & Co.