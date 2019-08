Audi entwickelt die OLED-Techologie weiter und macht sie nun digital. Damit können die in hauchdünnen Schichten angeordneten Dioden beliebig viele Lichtdesigns darstellen – was für alle Verkehrsteilnehmer sichtbare Vorteile hat. Welche, verrät das Video!

