Die Karosserie der zweiten Generation ist dynamischer geformt, zudem legte der Neue an Länge, Radstand und Höhe zu.

Ein Notbremssystem samt Fußgänger-Erkennung für Geschwindigkeiten bis 85 km/h ist serienmäßig an Bord. Adaptive Geschwindigkeitsregelung, Spurhalte- und Totwinkelassistenten sowie vieles mehr (teilweise in Paketen verfügbar) kosten Aufpreis.

Zeitloses Design, viel Platz und zuverlässige Technik: Der Audi Q5 ist ein vielseitiges SUV mit vielen Qualitäten. Das sorgt allerdings auch für ein stabil hohes Preisniveau, wenn man einen der begehrten Gebrauchtwagen kaufen möchte.

Positiv Gute Verarbeitung, gutes Platzangebot, hochwertiges Interieur, zuverlässige Technik Negativ Auch gebraucht noch teuer, vieles ist aufpreispflichtig, hohe Unterhaltskosten

Der seit 2017 gebaute Audi Q5 der zweiten Generation überzeugt auch als Gebrauchtwagen als vorzügliches Reiseauto. Besonders in Verbindung mit der optionalen Luftfederung bietet das SUV nicht nur sehr sichere Fahreigenschaften, sondern auch einen ausgezeichneten Federungskomfort. Die Karosserie ist dynamischer geformt als zu vor, zudem legte die Neuauflage an Länge, Radstand und Höhe zu. Mit einer maximalen Anhängelast von 2,4 Tonnen ist der Allradler auch für größere Transportaufgaben gut gerüstet. Verschärfte Abgas- und Verbrauchsregeln bescherten dem Q5 der zweiten Generation jedoch rege Triebwerksmodifikationen. Bis etwa Mitte 2018 erfüllten die Motoren die Euro-6-Norm, danach wurde sukzessiv auf Euro-6d-Temp umgestellt. Ab Herbst 2020 wiederum erhielten sämtliche Triebwerke nach und nach Mild-Hybrid-Startergeneratoren. Seither erfüllen sie die Euro 6d-ISC-FCM. Unsere Empfehlung, wenn man einen Gebrauchtwagen kaufen möchte, gilt dem Zweiliter-Diesel im Audi Q5 40 TDI quattro (EA288evo, seit 9/2020). Der solide Vierzylinder liefert jede Menge Drehmoment und reichlich Leistung bei moderatem Verbrauch. Dazu läuft er unauffällig wie kultiviert. Er bringt es auf 204 PS (150 kW) und 400 Newtonmeter Drehmoment – genug Dampf für zügiges Vorankommen und standesgemäße Fahrleistungen. Traktionsprobleme gibt es dank des serienmäßigen quattro-Allradantriebs nicht einmal auf nasser Strecke. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Audi Q5 als Gebrauchtwagen kaufen

Unter der elegant gezeichneten Hülle bietet der Audi Q5 genug Platz auf allen fünf Plätzen sowie einen variablen Kofferraum, der sich bei Bedarf von 520 auf bis zu 1520 Liter erweitern lässt. Der Ingolstädter (auch die erste Generation) gilt zu Recht auch als Gebrauchtwagen als grundsolide. Die Materialien sind hochwertig und auch gut verarbeitet. Beim Euro-NCAP-Crashtest 2017 wurde der Q5 mit fünf Sternen bewertet. Ein Notbremssystem samt Fußgänger-Erkennung für Geschwindigkeiten bis 85 km/h ist serienmäßig an Bord. Adaptive Geschwindigkeitsregelung, Spurhalte- und Totwinkelassistenten sowie vieles mehr (teilweise in Paketen verfügbar) kosten Aufpreis. Fahrwerksseitig bietet bereits die Serienabstimmung viel Fahrsicherheit und ordentlichen Komfort, die Bremsen performen auf Sportwagenniveau. Gegen Aufpreis gibt es für den Audi Q5 eine (empfehlenswerte) elektronische Dämpferregelung und eine Dynamiklenkung, was man auch berücksichtigen sollte, wenn man einen Gebrauchtwagen kauft.

