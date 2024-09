Audi stellt den neuen Q5 vor

Optisch lehnt sich der Q5 an den Audi A5, A6 e-tron und Q6 e-tron an, die allesamt bereits die neue Designsprache von Audi übernommen haben.

2025 steht die Ablösung des aktuellen Audi Q5 an. Zum Marktstart gibt es je einen Benzin- und einen Diesel-Mildhybrid. Die Reichweite der später verfügbaren Plug-in-Hybride steigt. Flankiert wird das Angebot vom batterieelektrischen Q6 e-tron. Audi nennt bereits die ersten Preise zum Q5!

Preis: Audi Q5 (2025) ab 52.300 Euro

Im Frühjahr 2025 ist es so weit: Die dritte Generation des Audi Q5 geht an den Start. Runderneuert zeigt sich das SUV mit der neuen Designsprache, die Audi bereits mit dem Q6 e-tron eingeführt und dem A5 und dem A6 e-tron manifestiert hat. Wie der A5 baut auch der Q5 auf der Premium Platform Combustion (PPC) auf. Insgesamt bietet Audi zum Marktstart gleich drei Motorisierungen an, darunter auch den leistungsstarken SQ5. Die Motorenpalette soll noch sukzessive ergänzt werden. Preise nennt der Hersteller auch schon: Die neuen Q5-Modelle starten bei 52.300 Euro (TFSI), 54.650 Euro (TFSI quattro) und bei 57.100 Euro (TDI quattro). Deutlich teurer fällt der Audi SQ5 aus, dessen Preis bei mindestens 82.900 Euro liegt (Alle Preise: Stand September 2024).

Motoren: Drei Antriebsvarianten zum Marktstart

Als Verbrenner fußt das Mittelklasse-SUV auf dem neuen PPC-Baukasten (Premium Platform Combustion), der eine Weiterentwicklung des Modularen Längsbaukastens (MLB) darstellt. Analog zum neuen A5 (zuvor A4) werden alle Antriebsstränge des Audi Q5 (2025) hybridisiert. Dabei erhalten alle Antriebe einen Triebstrang-Generator (TSG), der ein zusätzliches Antriebsdrehmoment von 230 Nm und eine Leistung von 18 kW (24 PS) beisteuert. Das System mit dem Namen MHEV plus wird aus einer Batterie mit 1,7 kWh Kapazität gespeist, die wiederum vom TSG mit einer Rekuperationsleistung von bis zu 25 kW geladen wird. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen Plug-in-Hybride die Modellpalette erweitern.

Die drei zum Marktstart in Europa verfügbaren Motorisierungen. Den Einstieg bildet der 2.0 TFSI, der mit einer Leistung von 204 PS (150 kW) und 340 Nm glänzt. Standardmäßig mit Frontantrieb ausgestattet, lässt sich das Einstiegsmodell optional auch mit dem quattro-Allradantrieb versehen. Ähnlich, aber eben doch anders, ist dagegen der 2.0 TDI Dieselmotor, der zwar ebenfalls 204 PS (150 kW) mobilisiert, aber ausschließlich mit Allradantrieb (quattro) zu haben ist. Sein Drehmoment ist mit glatten 400 Nm etwas höher als das des Benziners. Die sportliche Speerspitze bildet der V6 TFSI im Audi SQ5 (2025) mit 367 PS (270 kW) und mit einem Drehmoment von 550 Nm. Fahrleistungsdaten wie die Höchstgeschwindigkeit und die Sprint- oder Verbrauchswerte gibt Audi noch nicht bekannt (Stand: September 2024).



Exterieur: Neue Designsprache etabliert sich

Optisch reiht sich der neue Audi Q5 (2025) zwischen seinen Geschwistern A5, A6 e-tron und Q6 e-tron ein, die allesamt die erneuerte Designsprache von Audi bereits übernommen haben. Dabei fällt an der Front auf, dass Audi etwa den Singleframe-Kühlergrill und die Scheinwerfer weit oben platziert hat. Letztere machen Platz für die seitlichen Lufteinlässe, die prägnant in die Höhe wachsen. Außerdem ergänzt Audi die Frontpartie um weitere Kühlöffnungen unterhalb des Kühlergrills. Im Profil zeigt sich das SUV straff gezeichnet. Eine markante Schulterlinie verbindet die Front- und Heckscheinwerfer, wobei sie deutlich subtiler geraten ist als beim Vorgänger.

Das Heck zeigt sich mit den bereits typisch gewordenen, flach gezeichneten Heckleuchten, die über eine Lichtleiste miteinander verbunden sind. Auffällig ist zudem das Zierelement oberhalb des Diffusors, das sich farblich von der restlichen Heckpartie absetzt. Je nach Motorisierung hat der Audi Q5 (2025) unterschiedliche Endrohre: Während die dieselbetriebenen Q5 ein Doppelendrohr links vom Diffusor haben, zeigen sich die Benziner mit zwei eckig ausgeprägten Endrohren links und rechts vom Diffusor. Der Audi SQ5 behält dagegen die S-typischen vier runden Doppelendrohre.

Interieur: Viele Parallelen zum Audi A5

Im Innenraum des Audi Q5 (2025) zeigen sich die als solches bereits bekannten Armaturen aus dem Audi A5. Die große Displaylandschaft, bestehend aus dem 11,9 Zoll großen Audi Virtual Cockpit und dem 14, Zoll großen MMI Touch Display, neigt sich zur Person am Steuer. Die Begleitung auf dem Beifahrersitz erhält auf Wunsch ein eigenes, 10,9 Zoll großes Display. Audi betont, auch für den Q5 verstärkt auf nachhaltigere Materialien zu achten. So sollen die Sitze mit Rautensteppung, der Softwrap, die Türspiegel und die Armauflage in der sportlichen Ausstattungslinie S line unter anderem in den umweltfreundlicheren Materialien Kaskade und Dinamica ausgeführt sein. Kaskade ist ein textilartiger Bezug, der aus wiederverwerteten Stoff(rest)en und aus recycelten Polyester besteht. Dinamica imitiert Veloursleder und besteht dabei ebenfalls zum Teil aus recycelten Polyester. Dynamische Interaktionslichter setzen den Innenraum in Szene und reagieren auf das Auf- und Zuschließen des Wagens.