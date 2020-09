Plug-in-Hybride: Studie zur Klimabilanz

Plug-in-Hybride werden als umweltfreundlich beworben und mit Kaufprämien von bis zu 4500 Euro gefördert. Eine Studie hat untersucht, wie die Klimabilanz der Teilzeitstromer wirklich ausfällt – und wie oft sie tatsächlich rein elektrisch fahren.

Plug-in-Hybride, also extern aufladbare Autos mit einer Kombination aus Verbrenner und Elektromotor, gelten als besonders sparsam und umweltfreundlich und werden mit Kaufprämien von bis zu 4500 Euro gefördert (Stand: September 2020). Eine gemeinsame Studie des Fraunhofer Instituts für System- und Innovationsforschung (ISI) und des International Council on Clean Transportation (ICCT) aus dem Herbst 2020 hat die Klimabilanz der Teilzeitstromer genauer unter die Lupe genommen – und kommt zu einem eher ernüchternden Ergebnis. Der ökologische Nutzen der Teilzeitstromer hängt essenziell davon ab, wie oft sie im Alltag von ihren Nutzern tatsächlich geladen und dementsprechend elektrisch gefahren werden. Private Halter aus Deutschland hängen ihren Plug-in-Hybrid den Studienergebnissen zufolge jedoch nur an drei von vier Fahrtagen an die Steckdose, Dienstwagen werden hierzulande sogar nur an jedem zweiten Fahrtag geladen. Mehr zum Thema: E-Auto-Prämie beantragen

Autokauf Plug-in-Hybride 2020: Übersicht aller Modelle Alle Plug-in-Hybride 2020

Was wäre, wenn alle E-Auto fahren? (Video):

Studie zur Klimabilanz von Plug-in-Hybriden