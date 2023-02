Außerdem wächst das SUV leicht in Länge und Breite.

Der Erlkönig zeigt bereits leichte Modifizierungen an der Front.

Anfang 2024 soll die nächste Generation des Skoda Kodiaq an den Start gehen.

Während das Facelift seit 2021 beim Händler steht, formiert sich bereits die zweite Generation des Skoda Kodiaq (2024). Die AUTO ZEITUNG hat erste Fotos sowie Informationen zu Preis, (Hybrid-)Motoren und Austattung.

Die zweite Generation des Skoda Kodiaq (2024) steht schon in den Startlöchern – das beweisen jüngst aufgetauchte Erlkönig-Fotos des SUV. Auch wenn der Kodiaq noch unter üppiger Tarnfolie verborgen ist, zeigt sich bereits der Kühlergrill im aktuellen Markendesign. Außerdem tut sich etwas bei den Scheinwerfern: Sie bleiben zweigeteilt, sehen aber etwas schmaler aus als beim aktuellen Modell. Zudem wird neue Kodiaq vermutlich leicht wachsen. Mit gut 4,70 Metern zwar nur wenig länger als bislang, dafür aber etwas breiter. Insgesamt wirkt der erneut als Fünf- und Siebensitzer geplante und in gewohnter Weise auch als Allradler erhältliche Skoda bulliger als der 2017 eingeführte Erstling. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Preis, Hybrid & Sportline des Skoda Kodiaq (2024)

Die Motorisierungen für den Skoda Kodiaq (2024) stehen bereits fest: Der sparsame 2,0-Liter-Vierzylinder-Turbodiesel beginnt bei 150 PS (110 kW), die stärkere Variante kommt auf 200 PS (147 kW). Als Basis-Benziner dient auch künftig der 1,5-Liter-Vierzylinder-Turbo mit Zylinderabschaltung (ACT). In Planung ist zudem ein kräftiger Plug-in-Hybrid, bei dem der 1,5-Liter-Benziner mit einem E-Motor zusammengespannt wird. Die rein elektrische Reichweite soll deutlich über 80 Kilometern liegen. Auch bei der Bedienung ändert sich einiges. Statt weitgehend sämtliche Funktionen in Touchscreens zu versenken, behält Skoda den Nutzen im Blick. Zwei individuell belegbare Drehknöpfe unterhalb des Mittelkonsolen-Displays steuern wesentliche Funktionen von Klima- und Infotainmentsystemen. Bei den Ausstattungslinien dürfte der Skoda Kodiaq (2024) an Bewährtem festhalten und auch künftig die Variante Sportline anbieten. Wo sich der Skoda Kodiaq preislich einordnen wird, ist noch nicht abzusehen. Das aktuelle Modell startet bei 39.740 Euro (Stand: Februar 2023).

