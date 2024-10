Kodiaq RS-Erlkönig aufgetaucht

Noch ist unklar, welche Motorisierung den Weg in den Kodiaq RS findet. Es deutet aber vieles auf einen Verbrenner ohne Hybrid hin.

Die Neuauflage des Skoda Kodiaq RS ist schon längst bestätigt – nur wann kommt das sportliche SUV? Erste Erlkönigbilder zeigen eine serienreife und nahezu ungetarnte Karosserie, was vermuten lässt, dass der RS 2025 zu uns stoßen könnte. Erste Infos & Bilder!

Preis: Skoda Kodiaq RS (2025) wie üblich teurer

Nach wie vor hält der Skoda Kodiaq RS der ersten Generation den Rundenrekord auf der Nürburgring-Nordschleife für siebensitzige SUV – der Nachfolger tritt also keinesfalls in kleine Fußstapfen. Damit der sportliche Tscheche auf ganzer Linie brillieren kann, braucht es also nicht nur eine verschärfte Optik und eine tadellose Praktikabilität, sondern auch genug PS und einen konkurrenzfähigen Preis. Letzterer lässt sich bislang nur grob mit Hinblick auf den zuletzt 54.590 Euro teuren Vorgänger einschätzen. Der Preis für den Skoda Kodiaq RS (2025) dürfte nicht weit vom Vorgänger weg sein, zumal sich die zivilen Kodiaq-Modelle bei einem Startpreis 46.490 Euro (Sportline) und 48.530 Euro (iV) wiederfinden. Ergo müsste die sportliche Kundschaft mit einem Einstieg zwischen 55.000 und 60.000 Euro rechnen.

Leslie & Cars fährt den Skoda Kodiaq (2024) im Fahrbericht (Video):

Antrieb: Benziner oder Plug-in-Hybrid & Allradantrieb (4x4)?

Die größte Unklarheit beim Skoda Kodiaq RS (2025) betrifft dessen Motor: Den Vorgänger hatte die Marke ursprünglich ausschließlich mit einem Diesel angeboten, bis dieser Ende 2020 zugunsten eines 245 PS (180 kW) starken Benziners aus dem Programm flog. Nageln wird es unter der Motorhaube des Neuen voraussichtlich also nicht. Stattdessen stünden sowohl klassische Vierzylinder-Benziner als auch Plug-in-Hybride aus dem Konzernregal bereit.

Beim Vierzylinder würde es sich nach wie vor um den altbekannten EA888-Motor handeln, der im VW Golf R für bis zu 333 PS (245 kW) gut ist und im Kodiaq analog zum Superb mindestens 265 PS (195 kW) leisten dürfte. Theoretisch könnte auch ein Plug-in-Hybrid zur Kraftquelle des RS werden. Hierzu lohnt sich ein Blick zum VW Passat mit 272 PS (200 kW) Systemleistung. Unabhängig davon, ob es der Benziner, der Plug-in-Hybrid oder beide Antriebsquellen parallel zum Händler schaffen, dürfen wir mit serienmäßigem Allradantrieb (4x4) und Doppelkupplungsgetriebe rechnen.

Exterieur: Sportlicher Look

Optisch setzt sich der Skoda Kodiaq RS (2025) nur dezent von seinen zivileren Kodiaq-Brüdern ab, wie die fast ungetarnten Erlkönige verraten. Auffälligstes Merkmal ist die neu gestaltete Schürze mit ihrem für Skoda typischen trapezförmigen Lufteinlass in der Front. Die Seitenschweller werden etwas in die Breite gezogen und das Heck bekommt neben den breiten Endrohren wohl auch einen Diffusor spendiert. Dieser und ein Großteil der Blende ist noch abgeklebt. Zusätzlich machen bereits viele schwarze Elemente wie die Dachleisten auf das RS-Modell aufmerksam.