Der Kodiaq RS besitzt zwar – gemessen an seinen schwächeren Verwandten – jede Menge Kraft, was aber nicht zwangsläufig dazu animiert, ständig im Attacke-Modus unterwegs zu sein.

Ausgewiesene Familienmenschen lassen bekanntlich ihre Liebsten gern an ihrem Leben teilhaben. Kommt dann noch Autoaffinität im Allgemeinen und Fahrfreude im Besonderen dazu, wird es mit der Teilhabe schon schwieriger. Klar, es gibt die 2,5-t-Wuchtbrummen, die als Familien-SUV mit 550 plus PS aufwarten und sechsstellig kosten. Wer allerdings der Auffassung ist, dass genug besser als zu viel sei und im mittleren Preissegment nach einem geräumigen, aber auch sportiven Familien-SUV sucht, stößt auf ein eher überschaubares Angebot. Eines davon ist der auf nun 265 PS erstarkte Skoda Kodiaq RS (2025), der mit 57.900 Euro in der Preisliste steht und seit Ende Februar 2025 bestellbar ist.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:

Auch wenn der Preis einen zunächst tief durchatmen lässt, so gibt es doch viel serienmäßigen Gegenwert fürs Geld. Ein Navigationssystem und ein adaptiver Abstandsassistent sind ebenso an Bord wie Matrix-LED-Scheinwerfer, ein proaktiver Insassenschutz mit Heckaufprallerkennung oder ein Canton-Soundsystem sowie Sportsitze vorn. Damit die gegenüber dem Vorgängermodell anliegenden 20 Mehr-PS auch in entsprechender Fahrdynamik münden, liefert Skoda den neuen Kodiaq RS ab Werk mit Progressiv-Lenkung, adaptivem Fahrwerk, rundum innenbelüfteten Scheibenbremsen samt Zweikolbensätteln vorn und 20-Zoll-Rädern aus.

Von außen erkennbar ist die stärkste Variante des mit bis zu sieben Sitzen (1230 Euro) konfigurierbaren Großraum-SUV beispielsweise an diversen schwarz eingefärbten Karosseriedetails, einem über die gesamte Fahrzeugbreite reichenden, roten Reflektorstreifen am Heck und roten Bremssätteln.

Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Das Skoda Kodiaq (2024) im Fahrbericht (Video):

Testfahrt: Sport & Cruisen – der Skoda Kodiaq RS (2025) beherrscht beides

Um es gleich vorwegzunehmen: Der neue Skoda Kodiaq RS (2025) besitzt zwar – gemessen an seinen schwächeren Verwandten – jede Menge Kraft, was aber bei der ersten Testfahrt nicht zwangsläufig dazu animiert, ständig im Attacke-Modus unterwegs zu sein. Im Gegenteil: Lässiges Dahinrollen während des Familienausflugs beherrscht der Tscheche exzellent. Dabei resultiert die Entspannung aus der maximal 400 Nm (Das ist der Unterschied zwischen PS und Nm) hohen Zugkraft bereits bei 1650 Touren, die das Fahren auf angenehm niedrigem Drehzahlniveau ermöglicht. Sollten Gangwechsel nötig sein, erledigt das Siebengang-Doppelkupplungstriebe diese im Teillastbereich so sanft, dass sie sich meist nur am Drehzahlsprung im Cockpit ablesen lassen.

Die Konkurrenten:

Mit den neuen serienmäßigen, adaptiven Zweiventil-Dämpfern (Druck- und Zugstufe getrennt regelnd) ebnet der Skoda die meisten Fahrbahnunebenheiten trotz der 20-Zoll-Bereifung überraschend feinfühlig ein und macht Ausnahmen lediglich auf kariösem Asphalt, wo die überschaubare Eigendämpfung der Bereifung Stöße unvermittelt an die Besatzung weiterleitet.

Fühlt sich leichter und kleiner an, als er ist

Was der neue Skoda Kodiaq RS (2025) bei engagierterer Gangart kann, zeigt er im Sport-Modus, in dem das Ansprechverhalten des Motors bissiger und der Klang kerniger sowie Lenkung und Dämpfer straffer werden. Dann macht es noch einmal umso mehr Spaß, den Druck zu spüren, den der Turbobenziner schon in der Drehzahlmitte bereitstellt. Das Aggregat dreht die einzelnen Gänge weiter aus, und die darauffolgenden Gangwechsel unter Volllast werden jeweils deutlich spürbarer ausgeführt. Wer es darauf anlegt, kann mit derart gespannten Muskeln laut Skoda in 6,3 s auf Tempo 100 sprinten und bis zu 231 km/h schnell sein.

Auch interessant:

Unterdessen entsteht ein Fahrgefühl, das im positiven Sinne so gar nicht zu einem 4,76 m langen Familien-Transporter passen will. Vielmehr scheint es, als habe der neue Skoda Kodiaq RS (2025) mindestens 100 kg seines Gewichts abgeworfen. Ein Eindruck, der sich bei der ersten Testfahrt auch dann einstellt, wenn der Skoda zum Kurvenräubern ansetzt. Zwar kann er in engen Kehren weder Abmessungen noch Gewicht kaschieren, öffnen sich die Radien aber ein wenig, erstaunt die Leichtigkeit, mit der sich der Tscheche im Winkelwerk bewegt. Freude, die man doch gern mit der Familie teilt.

Technische Daten des Skoda Kodiaq RS (2025)

AUTO ZEITUNG 06/2025 Skoda Kodiaq RS Technische Daten Motor 4-Zylinder, 4-Ventiler, Turbo; 1984 cm3 Antrieb 7-Gang, Doppelkupplung; Allradantrieb Leistung 195 kW / 265 PS Max. Drehmoment 400 Nm Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4761 / 1864 (k.A.)* / 1663 mm Leergewicht/Zuladung 1784 / 606 kg Kofferraumvolumen 910 – 2105 l Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 6,3 s Höchstgeschwindigkeit 231 km/h Verbrauch auf 100 km 8,2 l S Kaufinformationen Grundpreis 57.900 € Marktstart Frühjahr 2025 Alle Daten Werksangaben; *Breite mit Außenspiegel