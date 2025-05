Positiv Top Preis-Leistungs-Verhältnis, sparsame Antriebe, hoher Fahrkomfort, viel Platz, großer Kofferraum, bis zu sieben Sitze Negativ Kaum Schnäppchen auf dem Gebrauchtwagenmarkt zu finden

Business-Reisewagen, Fami­lienkutsche, Wohnwagen-Zugfahrzeug, Mountainbike-Transporter oder Baumarkt-Shuttle – wenn es heutzutage viel­fältige Automobilität gibt, dann in Form von ausgewachsenen SUV. Und dabei muss es nicht die Ober­klasse der süddeutschen Premi­um-Hersteller sein. Der Skoda Kodiaq ist wie sein Bruder VW Tiguan Allspace (jetzt Tayron) selbst für den gehobenen An­spruch äußerst zufriedenstellend. Das gilt sowohl für den Fahrkom­fort – unbedingt empfehlens­wert sind Gebrauchtwagen mit adaptiven Dämpfern – als auch für das Sicher­heitsniveau.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Skoda Kodiaq (2024) im Fahrbericht (Video):

Gebrauchter Skoda Kodiaq mit viel Komfort & Sicherheit

Wer den Komfort auf die Spitze treiben will, sollte sich für einen Skoda Kodiaq mit höherer Ausstattungslinien entscheiden, die auf dem Gebrauchtwagen­markt nicht spürbar teurer sind. Konkret gemeint sind die Ausstattungslinie "Style" und die Topversion "L&K" (das steht für die Unternehmens­gründer Laurin und Klement). Hier sind ein proaktiver Insas­senschutz und der Travelassist an Bord, der bis zu acht Assistenz­systeme in sich vereint. Dazu zäh­len etwa ein adaptiver Abstandsassistent oder eine verbesserte Verkehrszeichenerkennung. Fahrwerksmäßig kann der Tsche­che nicht ganz seinem Wolfsburger Bruder mithalten: Nach Bodenwellen schwingt er auf der Hinterachse etwas auf und beruhigt sich nicht ganz so schnell wieder wie der Tiguan. Als entspannter Rei­sewagen taugt er dennoch zweifelsohne – auch wegen der guten Geräuschdämmung bei Autobahntempo.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:

Im Rah­men des Facelifts von 2021 hat sich Skoda die etwas unpraktischen "Slider" verkniffen und nutzt beim Skoda Kodiaq weiterhin klassische Drehregler – für Fans physischer Bedienung möglicherweise ein Argument beim Gebrauchtkauf. Auch das Platzangebot spricht zweifelsohne für den Tschechen: Er bietet üppige Knie­freiheit im Fond und bei fünfsitziger Be­stuhlung ein riesiges Ladevolumen von 835 bis 2065 l.

Unsere Gebrauchtwagen-Ratgeber zu Konkurrenten:

Breite Antriebspalette

Das VW-Regal hält für den Skoda Kodiaq im Grunde drei Motoren in unterschiedlichen Leistungsklassen bereit. Der 1,5-l-Turbobenziner bildet mit 150 PS (110 kW) die Basis. Deutlich kräftiger sind die Alternativen mit dem 2.0 TSI, der mindestens 180 PS (132 kW) durchweg über das automatische Sieben­gang-Doppelkupplungsgetriebe an alle vier Räder schickt. Topmodell ist der Kodiaq RS mit 245 PS (180 kW), der in 6,5 s auf Tempo 100 beschleunigt und 234 km/h schnell wird. Etwas optimis­tisch wirkt hier die Verbrauchsan­gabe von 7,4 l auf 100 km. Beliebter sind freilich die Diesel (2.0 TDI), die zwischen 122 PS (90 kW) und 240 PS (177 kW, Kodiaq TDI RS) leisten. Selbst in den Topversionen be­gnügen sich die sauberen Selbst­zünder (Euro 6d) mit rund sechs Liter Diesel auf 100 km. Das hält die Unterhaltskosten niedrig.

Der Skoda Kodiaq verzeichnet einen stabilen Werterhalt, was ihn nicht zu Schnäppchen macht. Dennoch bekommt man für etwa 22.000 Euro einen gut gepflegten Einstiegs-Kodiaq beim Gebrauchtwagenhändler und damit mehr Auto als sonst irgendwo zu diesem Kurs (Stand: April 2025). Die GTÜ-Mängelstatistik (siehe Bild 10) spricht zudem für eine gute Haltbarkeit.

Empfehlenswerte Antriebe für den Skoda Kodiaq Modell 1.5 TSI 2.0 TSI 2.0 TDI 4x4 Zylinder/Ventile pro Z. 4/4; Turbo 4/4; Turbo 4/4; Turbodiesel Hubraum 1498 cm³ 1984 cm³ 1968 cm³ Leistung 110 kW/150 PS 162 kW/220 PS 147 kW/200 PS Drehmoment 250 Nm 350 Nm 400 Nm Verbrauch/100 km (WLTP) 6,8 l S 8,3 l S 5,6 l D Höchstgeschw. 206 km/h 220 km/h 218 km/h Alle Daten Werksangaben

Gebrauchtpreise für den Skoda Kodiaq

Modell 1.5 TSI 2.0 TSI 2.0 TDI 4x4 2021 22.552 € / 57.000 km 30.655 € / 57.000 km 27.672 € / 85.000 km 2022 23.389 € / 46.000 km 33.576 € / 46.000 km 30.123 € / 69.000 km 2023 24.446 € / 35.000 km 35.356 € / 35.000 km 32.949 € / 53.000 km Durchschnittliche Verkaufspreise für das jeweilige Basismodell und die durchschnittliche Laufleistung für die verkaufen Fahrzeuge; beide Werte ermittelt von der Deutschen Automobil Treuhand (DAT); Stand: April 2025