Skoda schickt den Kodiaq RS in zweiter Generation an den start. Ob er an den Erfolg des Vorgängers anknüpfen kann, klären wir im Test.

Skoda Kodiaq RS im Test: Herrlich unvernünftiges SUV

Vernunft setzt sich beim Autokauf nicht immer durch – und das ist gut so. Wo kämen wir denn hin, wenn ausschließlich der Taschenrechner und das Kofferraumvolumen über den blechernen Begleiter bestimmen würden, der nach der Anschaffung in der Einfahrt seiner Transportaufgaben harrt? Das Straßenbild und der Autoalltag wären ebenso grau wie freudlos. Selbst eine komplett von der Ratio durchgefärbte Marke wie Skoda gönnt sich seit Jahren mit den RS-Modellen eine Prise fahrspaßorientierte Unvernunft im Portfolio und fuhr bislang gut damit, denn in der Vergangenheit betrug der RS-Anteil über alle Baureihen hinweg rund 20 Prozent.

Der jüngste Spross ist der Skoda Kodiaq RS der zweiten Generation, der hier zum Test antritt. Wie zuletzt sein Vorgänger trägt der Kodiaq RS des Modelljahrs 2025 wieder einen Benziner unter der Haube. Aktuell handelt es sich dabei um den zwei Liter großen TSI-Motor aus dem Volkswagen-Konzern, allerdings in der Ausbaustufe Evo 4. Hier wird der Sprit mit bis zu 350 bar eingespritzt, und die Leistung wuchs auf 265 PS (195 kW). Im Grunde genommen ist das der gleiche Motor der Baureihe EA888, der seinen Dienst auch im aktuellen VW Golf GTI verrichtet, allerdings im Kodiaq RS mit mehr Drehmoment – 400 Nm, um genau zu sein.

Gewöhnungsbedürftige Bedienung und viel Platz im Innenraum

Schon auf den ersten Blick geben schwarz eingefärbte Karosseriedetails, 20-Zoll-Räder und rote Bremssättel klare Hinweise auf das, was kommt. Wer sich in die passend modellierten Vordersitze fallen lässt, fühlt sich gleich gut aufgehoben. Das digitale Cockpit des Skoda Kodiaq RS ist übersichtlich gestaltet, der 13-Zoll-Touchscreen wirkt bestens aufgeräumt. Über den Fahrstufenwählhebel an der Lenksäule rechts und die in den Blinkerhebel gewanderte Scheibenwischer-Bedienung gibt es allerdings geteilte Meinungen. Sie hätten gern etwas griffiger ausfallen dürfen. Wer den Scheibenwischer aktiviert, läuft zum Beispiel Gefahr, ab und an unbeabsichtigt zu blinken.

In der Mittelkonsole gibt es drei "Smart-Dials". Dabei handelt es sich um Display-Dreh-Drück-Regler, die rechts und links Zugriff auf die Klimatisierung ermöglichen, während der mittlere der Ansteuerung der verschiedenen Fahrprogramme, der Regelung der Audiolautstärke und des Lüftungsgebläses dient. Es dauert ein wenig, bis diese Funktionszuordnung verinnerlicht ist. In Summe jedoch Petitessen, denn im alltäglichen Umgang ist der Skoda Kodiaq RS keine Gefahr für Hypertoniker:innen. Nach kurzer Eingewöhnung bleibt der Blutdruck in Sachen Bedienung stets unten.

Ansonsten herrscht viel Platz auf allen Plätzen der fünfsitzigen Testversion, die bei umgelegten Rücksitzlehnen sehr üppige 2105 l Gepäckraum bietet. Beim Siebensitzer (1230 Euro Aufpreis) ist in der dritten Reihe allerdings Kompromissbereitschaft beim Sitzkomfort gefragt. Keine Kompromisse macht der Tscheche dagegen bei der Verarbeitung: Saubere Passungen finden sich auch dort, wohin der Blick nicht direkt wandert. Der Druck auf den Startknopf erweckt das Aggregat zum Leben, im Normal- und Sportmodus unterstützt von künstlich generiertem, grollendem Motorsound, der in Fahrt unter Last entfernt an den getunter 80er-Jahre-Saugmotoren erinnert, die mit üppigen Vergaser-Batterien bestückt waren. Auch wenn wir es hier im Test mit einem Direkteinspritzer-Turbo zu tun haben: Die Ohren fahren schließlich auch mit.

Der Kodiaq RS ist unerwartet sprintstark

Erstaunlich ist, wie schnell der Motor auf Temperatur kommt. Bereits nach sieben Kilometern Fahrstrecke und vorangegangenem Kaltstart liegen 80° Öltemperatur an. Hier machen sich die getrennten Kühlkreisläufe des EA888 für Zylinderkopf und Kurbelwellengehäuse bemerkbar. Hat das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe den ersten Gang eingerückt, holt der Turbo bis zur 2000-Touren-Marke erst einmal Luft, um dann um so vehementer durch das Drehzahlband zu marschieren, bevor das Doppelkupplungsgetriebe bei maximal 6500 Umdrehungen den nächsthöheren Gang einschießt. Der Blick auf den Messcomputer signalisiert sportliche 5,8 s von null auf 100 km/h – fünf Zehntel weniger als die Werksangabe und ein Zehntel weniger als der rund 300 kg leichtere Golf GTI. Die Traktionsstärke des Allradantriebs lässt grüßen. Zudem scheint es, dass wir hier einen besonders gut laufenden Skoda Kodiaq RS erwischt haben.

Dass ein 1813 kg wiegendes SUV, das von einem 265-PS-Benziner (195 kW) befeuert wird, aber keine Sparrekorde aufstellen kann, versteht sich von selbst. Das erklärt auch den Testverbrauch von 9,7 l Super auf 100 km. Doch in Relation zum Gebotenen ist dieser Wert absolut akzeptabel. Zumal der Skoda Kodiaq RS auch kurventechnische Kompetenzen zeigt: Die serienmäßige Progressivlenkung verleiht ihm mehr Handlichkeit, als man es von einem Auto dieser Größe erwartet, ohne dabei der Person am Steuer den notwendigen Fahrbahnkontakt vorzuenthalten. Auch die Zielgenauigkeit überzeugt. Damit nicht allzu viel Leistung im Reifenschlupf verschwindet, steht der vollvariable Allradantrieb mit der Möglichkeit wohldosierter Antriebsmomentverteilung parat. Das mündet in einem sehr harmonischen Fahrverhalten, das beginnendem Untersteuern an der Reifenhaftgrenze durch eine stärkere Kraftverteilung an die Hinterräder entgegenwirkt.

Mit seinen 57.900 Euro ist der Skoda weit weg von günstig

Fahrversuche auf abgesperrtem Gelände zeigen ein eher defensiv abgestimmtes ESC (ESP), das vergleichsweise früh und vehement eingreifend signalisiert, dass es die Person am Steuer gut sein lassen sollte. Eine Abstimmung, die nachvollziehbar erscheint, ist doch auch der Skoda Kodiaq RS immer noch ein Familienauto. Solcherart bewegt, zeigt der tschechische Großraum-GTI, wie gelassen man auf dem üppigen Drehmomentbrett des Antriebs gleiten kann – die gelangweilt im Erdgeschoss verweilende Drehzahlmessernadel im Blick. Dann kommt auch der Komfort keineswegs zu kurz, woran nicht nur die serienmäßige Akustikverglasung ihren Anteil hat, sondern auch die mit Zweiventil-Technik bestückten adaptiven Dämpfung, die ebenfalls aufpreisfrei an Bord ist und vieles von dem einebnet, was dem stärksten Kodiaq an Unebenheiten unter die Räder kommt.

Doch es gibt Einschränkungen, denn scharfe, harte Fahrbahnkanten zum Beispiel dringen recht ungefiltert durch. Die üppige 20-Zoll-Bereifung und die daraus resultierenden und vergleichsweise hohen ungefederten Massen fordern an dieser Stelle eben ihren Tribut. Das automobile Universalwerkzeug hat natürlich mit 57.900 Euro auch seinen Preis. Das ist deutlich mehr als das deutsche Durchschnittsbrutto-Jahresgehalt im letzten Jahr in Höhe von 51.876 Euro. Ein Blick in die einschlägigen Internetportale zeigt, dass diese Summe aber längst nicht das letzte Wort ist. Bei meinauto.de beispielsweise wird der Skoda Kodiaq RS mit 18,1 Prozent Rabatt (18.480 Euro) offeriert, was den Trennungsschmerz von den hart verdienten Euro durchaus etwas lindern dürfte (Alle Preise: Stand April 2025).

Versöhnlich stimmt obendrein die komplette Ausstattung des Skoda Kodiaq RS im Test. Ob Alarmanlage, Infotainmentsystem, Fahrassistenzsysteme – etwa ein proaktiver Insassenschutz, ein adaptiver Abstandsassistent, ein ebensolcher Spurassistent sowie ein Stau- und Notfallassistent – oder die Matrix LED-Scheinwerfer: All das liefert Skoda hier ohne Zuzahlung.

Messwerte & technische Daten des Skoda Kodiaq RS

AUTO ZEITUNG 09/2025 Skoda Kodiaq RS Technik Motor 4-Zylinder, 4-Ventiler, Turbo, Direkteinspritzung, Partikelfilter Hubraum 1984 cm³ Leistung (bei U/min) 265 PS (195 kW) bei 5000–6500/min Max. Drehmoment 400 Nm Bohrung / Hub 82,5 / 92,8 mm Verdichtung 9,6:1 Nennleistung (bei U/min) 265 PS (195 kW) bei 5000–6500/min Max. Drehmoment (bei U/min) 400 Nm bei 1650–4350/min Gewichte Leergewicht (Werk/Test) 1784 / 1813 kg Zulässiges Gesamtgewicht 2390 kg Effektive Zuladung 577 kg Gewichtsverteilung (v/h) 56 / 44 % Anhängelast (gebremst/ungebremst) 2300 / 750 kg Dachlast / Stützlast 75 / 100 kg Fahrleistungen 0 - 50 km/h 2,1 s 0 - 100 km/h 5,8 s 0 - 150 km/h 12,2 s 0 - 180 km/h 23,9 s Höchstgeschwindigkeit 231 km/h (Werksangabe) Bremswege 100 - 0 km/h (kalt/warm) 34,2 / 33,7 m 50 - 0 / 150 - 0 km/h 8,9 / 76,3 m Verbrauch & Reichweite WLTP-Verbrauch 8,2 l/100 km Testverbrauch 9,7 l S/100 km Tankvolumen / Reichweite 58 l / 597 km Abgaswerte & Umwelt Abgasnorm Euro 6e CO₂-Emissionen 186 g/km Kohlenmonoxid (CO) 205 mg/km Kohlenwasserstoffe (THC / NMHC) 25 / k. A. mg/km Stickoxide (NOx) 37 mg/km Rußpartikel 0,0 mg/km Preise & Wartungskosten Grundpreis 57.900 € Testwagenpreis 60.120 € Rabatt (meinauto.de) 10.480 € Kfz-Steuer pro Jahr 272 € Versicherung & Garantie Typklassen (KH / VK / TK) 13 / 26 / 25 Versicherungskosten (KH / VK / TK) 595 € / 1219 € / 277 € Ölwechsel Laut Anzeige / max. 30.000 km oder 24 Monate Inspektion Laut Anzeige / max. 30.000 km oder 24 Monate Gesamtfahrzeug-Garantie 2 Jahre Garantie Lack / Rost 3 Jahre / 12 Jahre Mobilitätsgarantie Unbegrenzt