Manchmal muss es das klassische Schwarz sein. Ob für Restaurationen, Reparaturen oder einen Optik-Wechsel, schwarzer Lack eignet sich besonders als Spray für schnelle Eingriffe. Wir stellen unsere Favoriten für Kunststoff und Metall im Vergleich vor.

Schwarz ist zeitlos. Das zeigen auch die Statistiken zu den beliebtesten Autofarben. Schwarz – lange Jahre die beliebteste Option bei Neuwagen – war im Jahr 2022 laut Statista immer noch auf Platz zwei hinter grau. Natürlich ist da auch die Nachfrage bei Aftermarket-Zulieferern riesig. Verschiedenste Hersteller bieten schwarzen Lack zum Reparieren, Ausbessern oder Tunen an. Nicht nur das, die Produkte werden auch für unterschiedliche Materialoberflächen, etwa Metall oder Kunststoff, verkauft. Wir stellen im Ratgeber unsere Favoriten vor.

Das Nigrin Lackspray (400 ml) in Mattschwarz ist unsere erste Wahl bei der mühelosen Lackierung für Metall- und Kunststoff-Oberflächen an Fahrzeugen. Dieses Spray verbindet matten Charme mit langlebiger Schutzfunktion. Das Lackspray ist speziell entwickelt, um eine gleichmäßige matte Beschichtung zu erzeugen, die Kratzern, Schmutz und leichten Abnutzungen standhält. Laut Hersteller hält der Lack besonders auf Karosserieteilen und Felgen.



Was zeichnet schwarzen Lack aus?

Neben der bereits erwähnten Zeitlosigkeit ist schwarzer Lack auch besonders deckend. Jegliche Farbe wird von einem hochwertigen Spraylack gänzlich verschluckt und sorgt so bei sorgfältiger Arbeit schneller zu einem zufriedenstellendem Ergebnis, da oft weniger oder dünnere Schichten genügen, um darunterliegende Schichten oder Oberflächen füllend zu verdecken. Auch die Vielseitigkeit von schwarzer Lack macht ihn zu einem Allrounder in Haus und Werkstatt:

Glanz für Fahrzeuge: Fahrzeuglackierung ist eine der häufigsten Verwendungen von schwarzer Lackierung. Die dunkle Farbe verleiht Autos, Motorrädern und anderen Fahrzeugen eine gewisse Klasse. Darüber hinaus schützt der schwarze Anstrich den Lack vor schädlicher UV-Strahlung.

Stil für Möbel: Schwarzer Lack verleiht Möbeln aus Metall oder Kunststoff eine moderne Raffinesse.

Kreative DIY-Projekte: Schwarzer Lack öffnet die Tür zu einer Welt voller DIY-Kreativität.

Bei der persönlichen Produktauswahl sollte darauf geachtet werden, dass der schwarze Lack für die spezifische Oberfläche geeignet ist, die lackiert werden soll. Noch besser ist ein vielseitig einsetzbares Produkt, das auf Metall und Kunststoff verwendet werden kann. Qualität zeichnet sich durch Langlebigkeit aus! Ein hochwertiger schwarzer Lack bietet nicht nur eine ästhetische Verbesserung, sondern bildet auch eine widerstandsfähige Schicht gegen Witterungseinflüsse.

Schwarzer Lack für Metall

Metall-Oberflächen erfordern einen Lack, der nicht nur ästhetisch ansprechend ist, sondern auch vor Rost und Korrosion schützt. Das sind unsere Favoriten für Karosserie und Felgen:

Schutzlack Lackspray Schwarz Matt 400 ml

Das Auprotec Aupropaint Lackspray in Schwarz-Matt ist sowohl für Metall- als auch Kunststoff-Oberflächen geeignet. Neben der Einzeldose (400 ml) lassen sich über den Anbieter auch praktische Sets mit mehreren Spraydosen ordern. So lassen sich auch größere Projekte umsetzen. Die schnelle Trocknungszeit stellt eine einfache und effiziente Anwendung sicher, wobei der Lack eine solide Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen gewährleistet.



Eine Alternative für tiefschwarze, seidenglänzende Optik ist das Dupli-Color Spray für Fahrzeuge.



Rostschutz mit Hammerite Metallschutzlack

Dieser Metallschutzlack von Hammerite (Inhalt: 400 ml) erzeugt nicht nur eine matte Oberfläche, sondern bildet auch eine extrem widerstandsfähige Barriere gegen die Elemente, um Metall-Oberflächen an Fahrzeugen, Möbeln oder auch Zäunen in Bestform zu halten. Die matte Oberfläche verleiht dem Fahrzeug oder anderen metallischen Objekten einen gleichermaßen schicken und widerstandsfähigen Anstrich.



Schwarze Lacke von Ludwig Lacke

Eine direkte Gegenüberstellung matt oder glänzend zeigen die Optionen von Ludwig Lacke. Beide Produkte bieten eine Möglichkeit, Oberflächen neu zu lackieren. Das Matt-Lackspray von Ludwig Lacke bringt eine gleichmäßige, seidenmatte Abdeckung mit robuster Optik, während das schwarz-glänzende Lackspray von Ludwig Lacke weichen glanz abzielt. Beide Lacke bieten langfristigen Schutz für das darunterliegende Material. Die Entscheidung zwischen diesen beiden Lacksprays hängt von den individuellen Vorlieben und Anforderungen ab.



Schwarzer Lack für Kunststoff

Kunststoffoberflächen benötigen einen Lack, der nicht nur haftet, sondern auch Flexibilität bietet, um Risse und Abblättern zu verhindern. Unsere Favoriten:

Jenolite schwarzer Kunststofflack

Der Directoplast Kunststofflack von Jenolite (Inhalt: 400 ml) ist für die Lackierung verschiedener Kunststoffoberflächen bestens geeignet. Nebenbei zeichnet sich dieser Kunststofflack durch seine einfache Handhabung aus, denn eine Vorbehandlung der Oberfläche ist nicht notwendig. Das Spray ist Grundierung und Decklack in einem. Das ermöglicht eine gezielte Abdeckung von Kratzern, Abnutzungen und unerwünschten Flecken auf Kunststoffoberflächen.



SDV Chemie Matt-Kunststofflack

Der SDV Chemie Matt-Kunststofflack ist speziell für die Anforderungen von Kunststoffoberflächen, wie Stoßstangen, Zierleisten oder Gartenmöbeln, entwickelt worden. Er bietet eine ausgezeichnete Haftung und ermöglicht eine einfache und präzise Anwendung, um Kunststoffteile aufzubereiten und aufzufrischen. Bei der Anwendung sollte allerdings – wie bei allen Lackierarbeiten – auf passende Schutzkleidung geachtet werden.



CL Cosmos Lac Acryllack

Der CL Cosmos Lac Acryllack in der 400 ml-Spraydose ist ideal für jegliche Art von Lackierung auf Kunststoff und in mehr als 40 verschiedenen Farben erhältlich. Der schwarz-glänzende Acryllack verleiht Kunststoffoberflächen ein strahlendes Aussehen. Die Spraydose bietet eine einfache Anwendung, der aufgetragene Lack schützt die behandelten Oberflächen vor den Einflüssen des Alltags.



Eine etwas reduzierter Farbpalette, aber dafür auch Anwendung auf Leder und anderen Kunststoffen bietet das Foliatec Interior Color Spray. Wichtig: Dieses Spray ist nur für den Gebrauch im Innenraum des Fahrzeugs gedacht, kann hier aber auf nahezu jeder Oberfläche angewendet werden.



Worauf ist beim Lackieren zu achten?

Beim Lackieren von Metall und Plastik ist es wichtig, die Oberflächen gründlich zu reinigen und vorzubereiten, um eine optimale Haftung des Lackes zu gewährleisten. Je nach Lack ist eine Grundierung notwendig, hier genau auf die Herstellerangaben achten. Tipp: Das beste Ergebnis erzielt man natürlich, wenn man Teile (etwa Stoßstangen) vor dem Lackieren abnehmen kann, sowie alle Anbauteile, wie Zierleisten oder Nebelscheinwerfer ausbaut. Ist das nicht möglich, hilft nur das großzügige Abkleben der Bereiche, die nicht lackiert werden dürfen.

Beim Lackieren selbst ist ebenfalls auf einiges zu achten. So sollte die Umgebung während den Anstrichen gut belüftet sein und die empfohlene Trocknungszeit dringend beachtet werden. Zum Schutz vor giftigen Lackausdünstungen und Farbnebel empfiehlt es sich, mit Schutzbrille, Atemschutzmaske und Handschuhen zu arbeiten.

Wie viel kostet es, ein Auto Mattschwarz zu lackieren?

Das hängt von mehreren Faktoren ab, darunter die Größe des Fahrzeugs, der gewählte Lacktyp, die Farbdichte und -intensität, die Lackiermethode und die persönlichen Fähigkeiten. Im Allgemeinen können für eine solche Lackierung mehrere Dutzend 400 ml-Spraydosen benötigt werden, wenn man das Projekt selbst angeht. Ein Lackspray aus der Dose empfiehlt sich daher nur zum Nachlackieren oder Ausbessern kleinerer Teile oder Teilbereiche der Karosserie, anstatt das gesamte Fahrzeug damit einzusprühen.

Eine professionelle Werkstatt kann eine qualitativ hochwertige mattschwarze Lackierung bieten. Die Kosten können jedoch erheblich variieren, daher lohnt in jedem Fall ein Vergleich der Kosten. Für kleinere Fahrzeuge können die Kosten für eine mattschwarze Lackierung zwischen 1500 und 3000 Euro liegen. Größere Fahrzeuge erfordern mehr Lackmaterial und Arbeitszeit, daher könnten die Kosten für eine Komplettlackierung zwischen 5000 und 10.000 Euro oder mehr liegen. Eine günstigere Alternative stellt in so einem Fall die Folierung des Fahrzeugs dar.

Ist schwarzer Autolack empfindlich?

Schwarzer Lack kann Kratzer und Swirls (feine, kreisförmige Kratzer) leichter zeigen als weißer Lack. Das liegt daran, dass die dunklen Pigmente Kratzer stärker reflektieren. Auch Beschädigungen durch Vogelkot oder Harz sind auf einem dunklen Lack schneller sichtbar, im Winter zeichnen sich die weißen Salzschleier deutlicher ab. Empfindlicher ist der Lack allerdings dadurch nicht, denn die Deckkraft hängt stark von der Lackqualität ab. Dafür sind Schäden und Schmutz (mit der Ausnahme von dunklen Teerflecken) auf schwarzen Lackoberflächen schneller sichtbar, da sie sich zum tiefdunklen Farbton stärker abgrenzen.