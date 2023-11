Für alle Camper:innen, die ihr Zuhause auf vier Rädern lieben, ist die Pflege und Instandhaltung ihrer Fahrzeuge von größter Bedeutung. Vor allem Acrylglas-Fenster können jedoch zur Herausforderung werden. Wir zeigen die besten Produkte und erklären, wie man mit Acrylglas-Politur matte Scheiben wieder glänzend bekommen.

Wenn der Blick aus Caravan oder Wohnmobil über abwechselnde Landstriche vorm Fenster streift, dann oft durch Acrylglas. Die vorteile liegen auf der Hand: Es ist strapazierfähig, leicht und dennoch sicher. Doch im Laufe der Zeit können Kratzer, Trübungen und Abnutzungserscheinungen die Transparenz und den Glanz der Scheiben beeinträchtigen. Genau hier kommt die Acrylglas-Politur ins Spiel. Wir verraten, wie man mit den besten Acrylglas-Polituren die Camper-Fenster wieder in neuem Glanz erstrahlen lässt.

Favoritenprodukt: Polierpaste für Acrylglas von Prinox

Die Polierpaste für Acrylglas von Prinox ist eine gute Ergänzung für alle Camper:innen, die Wert auf makellos klare Fenster legen. Die Politur ist neben Acrylglas auch für Epoxidharz, Lacke, Chrom, Kunststoffe und Gelcoat GFK geeignet und kann sowohl per Hand als auch mit einer Poliermaschine aufgetragen werden. Geliefert werden neben der Paste auch ein Poliertuch.



Was ist Acrylglas-Politur?

Eine Acrylglas-Politur wird im Automobilbereich vor allem bei Wohnmobil- oder Wohnwagen-Fenstern eingesetzt. Die Zusammensetzung von Acrylglas-Politur ist eine sorgfältig ausbalancierte Mischung aus feinen Schleifmitteln, Polier-Stoffen und Schutzkomponenten. Diese Kombination ermöglicht es, kleine Kratzer und Trübungen ohne Beschädigung der Kunststoff-Oberfläche zu minimieren. Die enthaltenen Schutzmittel sorgen für eine Oberflächenversiegelung nach dem Polieren, die vor Witterung und UV-Strahlung schützt

Durch feine Schleifmittel werden Unebenheiten und Makel aus der Oberfläche entfernt. Sie arbeiten behutsam, um die Transparenz wiederherzustellen, ohne das Acrylglas zu beeinträchtigen. Die Polier-Stoffe hingegen verleihen der behandelten Fläche ihren charakteristischen Glanz und sorgen bei korrekter Anwendung für ein spiegelglattes Ergebnis.

Die besten Acrylglas-Polituren im Vergleich

Beim Kauf ist auf verschiedene Produkteigenschaften zu achten. Schutzkomponenten sind ein wichtiger Aspekt der Zusammensetzung. Sie legen eine Barriere auf der Fensterscheibe an, die vor kleinen Kratzern, UV-Strahlen und Umwelteinflüssen schützt.

Diese Eigenschaften sind bei Kauf daher relevant:

S chleifgrad: Verschiedene Polier-Produkte können unterschiedliche Schleifgrade und Körnung aufweisen. Für leichte Kratzer und Trübungen reicht oft eine feine Politur aus. Bei tieferen Kratzern könnte eine stärkere Schleifwirkung erforderlich sein.

Anwendungsmethode: Einige Polituren können nur per Hand aufgetragen werden, während andere wiederum auch für die Verarbeitung mit einer Schleifmaschine geeignet sind.

Schutzfunktion: Bei vielen Produkten ist dank Schutzpartikel ein einziger Anwendungsschritt ausreichend. Sollten sie fehlen, muss die Fläche mit passenden Produkten nachversiegelt werden.

Vielseitigkeit: Einige Acrylglas-Polituren sind für verschiedene Oberflächen geeignet, einschließlich Plexiglas und Kunststoff. So kauft man ein universelles anstatt mehrere Spezialprodukte.

Unter Berücksichtigung dieser Kriterien haben wir in Online-Shops nach den besten Produktvertretern für Acrylglas-Polituren gesucht. Unsere Empfehlungen:

Veddelholzer Acrylglas-Politur

Die Veddelholzer Acrylglas-Politur ist eine großartige Lösung für Camper:innen, die ihre Fenster in frischem Glanz erstrahlen lassen wollen. Diese Spezialpolitur soll selbst hartnäckige Kratzer, matte Stellen und Unreinheiten auf Acrylglasoberflächen leicht entfernen können. Mit dem beiliegenden Polierschwamm-Applikator gestaltet sich die Verwendung recht leicht. Die Politur ist dazu noch universell einsetzbar, unter anderem neben Acryl auch auf Epoxidharz, Polyeste, Gelocat-Beschichtungen sowie glasfaser- und carbonfaserverstärkten Kunststoffen. Geeignet für die Verarbeitung per Hand oder Maschine.



AUTOSOL Acrylglas-Politur mit Spezial-Formel

Die AUTOSOL Acrylglas-Politur ist die Antwort auf anspruchsvolle Bedürfnisse nach klarer Sicht und brillantem Glanz für Fahrzeugfenster. Die bewährte Formel soll bei korrekter Anwendung Kratzer, Trübungen und Gebrauchsspuren auf Acrylglas entfernen. Kleiner Nachteil: Mit 75 ml Inhalt ist die Tube recht klein bemessen.



Sonax KratzerEntferner

Auch bekannte Autopflege-Marken bieten passende Polituren für Acrylglas an. Der KratzerEntferner von Sonax lässt sich auf verschiedenen Kunststoff-, Acryl- und Plexiglasscheiben auftragen und ist so ein Universalprodukt für den Camper, als auch die Cabrioheckscheibe oder Boots- und Flugzeugfenster. Laut Sonax lassen sich auch Handy- oder Uhrendisplays mit der feinen Polierpaste auf Hochglanz bringen.



Sonax KratzerEntferner-Politur, 75 ml

Verschmutzungen beseitigen: Acrylglas Politur von Rotweiss

Die Rotweiss Acryl & Plexiglas Polierpaste ist eine passende Lösung für kleine Kratzer und verwitterte Oberflächen. Die Polierpaste ist dazu wasserlöslich, womit auch überschüssige Politur leicht und einfach entfernt werden kann. Sie lässt sich von Hand oder maschinell anwenden. Für knapp 13 Euro erhält man 150 ml Inhalt, damit gehört sie zu den günstigsten Angeboten im Vergleich.



Spezialpolitur für strahlende Kunststofffenster und Inneneinrichtung

Diese Spezialpolitur von CLEANOFANT ist ideal für Acrylglasscheiben an Campingfahrzeugen, Lichtkuppeln sowie Inneneinrichtungen aus Kunststoff, beispielsweise Duschwannen und Abdeckungen geeignet. Die Formel ist auf alle polierfähigen, glatten und glänzenden Kunststoff-Oberflächen abgestimmt, darunter Acrylglas, PVC-U, Polyester, Polycarbonat und Fiberglas. Nach der Politur bleibt ein Wasser-Abperleffekt auf der behandelten Oberfläche zurück. Anwendung: Per Hand oder Maschine möglich.



CLEANOFANT Acrylglas Kunststoff Politur, 200 ml

Wo findet man Acrylglas-Scheiben?

Tatsächlich gehen die Anwendungsmöglichkeiten von Acrylglas weit über Wohnmobile und Caravans hinaus:

Hausbesitzer:innen finden eventuell Acrylglas-Scheiben in Dachfenstern oder Dachluken oder Wintergärten und Terrassenüberdachungen. Auch im maritimen Bereich wird häufig auf die Fenster aus transparentem Kunststoff (übrigens: Plexiglas ist der Markenname für eine Acrylglas-Sorte) gesetzt. Die Vorteile der Kunststofffenster: Sie zerbrechen nicht so einfach und sind gleichzeitig leichter, dafür jedoch auch kratzerempfindlicher als Echtglas. Bei vielen Booten finden diese Scheiben als Kajütenfenstern oder Windschutzscheiben Verwendung.

Kann man Plexiglasscheiben polieren?

Ja, Plexiglasscheiben können durchaus poliert werden. Hier muss jedoch zwingend auf die passenden Produkte und die richtige Anwendung geachtet werden, um beim Polieren nicht mehr Kratzer oder Hologramme in die Oberfläche zu bekommen. Mit speziellen Acrylglas-Polituren lassen sich Kratzer und Trübungen oft recht einfach entfernen, um den ursprünglichen Glanz wiederherzustellen. Beim Polieren sollte man immer den Herstelleranweisungen folgen, um beste Ergebnisse zu erzielen.

Wie benutzt man Acrylglas-Politur?

Die Verwendung von Acrylglas-Politur ist unkompliziert, hier einige nützliche Hinweise:

Reinigen: Zuerst muss die Oberfläche gründlich gereinigt sein, um Staub und Schmutz zu entfernen. Auch hier bietet der Fachhandel die geeigneten Acrylglas-Reiniger für eine materialschonende Behandlung.

Schleifen (optional): Falls nötig, können vorhandene Schleifspuren mit feinem Schleifpapier bearbeitet werden. Polieren: Dann die Politur auf einem weichen Poliertuch oder einem Polierschwamm auftragen und mit sanften, kreisenden Bewegungen und wenig Druck einarbeiten. Tipp: Nach Sektoren vorgehen, damit die Polierpaste nicht auf der Scheibe eintrocknet! Poliermaschine benutzen: Maschinen dürfen nur mit niedriger Rotationszahl und konstantem, aber leichtem Druck verwendet werden, um Schäden durch Hitze oder Bersten durch zu viel Druck zu vermeiden. Nachwischen: Nach dem Polieren wird die überschüssige Politur mit einem sauberen, weichen Tuch entfernt.

Schon erstrahlen die Acryl-Flächen in neuem Glanz. Soll die mühevolle Arbeit nicht vergebens sein, lohnt sich – auch bei enthaltenen Schutzpartikeln in der Politur – die Nachbehandlung mit einer Versiegelung für Kunststoffoberflächen. Hierzu eignet sich etwa die Sonax Caravan SchnellVersiegelung. Sie soll laut Hersteller sofort wirken und eignet sich für alle äußeren Oberflächen an Campingfahrzeugen.