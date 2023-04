Beim Autokauf spielen nicht nur technische Daten, sondern auch der optische Eindruck eine wichtige Rolle – allem voran oft die Lackierung. Das sind die beliebtesten Autofarben in Deutschland.

Diese Autofarbe ist am beliebtesten

Der erste Eindruck wird auch bei Autos vom Äußeren bestimmt. Großen Anteil hat daran die Autofarbe. Doch welche ist in Deutschland die beliebteste? Die Antwort liefert die Online-Plattform Statista: Vor rund zehn Jahren (2012 bis 2014) dominierte noch schwarzer Autolack die hiesigen Straßen, doch das hat sich mittlerweile geändert. 2022 fuhren Deutsche den Neuzulassungen zufolge am liebsten graue Autos, die einen Anteil von 30,6 Prozent ausmachten.

2022 landete Schwarz (26,4 %) auf Platz zwei der beliebtesten Autofarben. Dahinter lag Weiß mit 20,5 Prozent. Schon etwas weiter abgeschlagen kamen auf Platz fünf Blau (10 %) und auf Platz sechs Rot (5,8 %). Auch grüne (2,2 %) Pkw bekam man hierzulande 2022 hin und wieder zu Gesicht. Brauner Autolack büßte in den vergangenen Jahren immer mehr an Beliebtheit ein, bis er 2022 ganz aus der Auflistung von Statista verschwand. An seine Stelle trat Orange mit einem Anteil von 1,1 Prozent. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt den BMW i Vision DEE (2023) im Video:

Umfrage-Ergebnis

Die Tankstellenkette Hem hat im März 2023 für eine Studie 1770 Personen mit einem Alter von über 18 Jahren befragt, welche Autofarbe sie bevorzugen. Das Ergebnis deckt sich nicht zwar nicht ganz mit der Farbverteilung auf deutschen Straßen, wie Statista sie ausgewertet hat, doch gibt auch sie einen guten Eindruck davon, welche die beliebtesten Autofarben in Deutschland sind. 31 Prozent gaben an, ein schwarzes Auto zu bevorzugen. Blau landete mit einem Zuspruch von 16 Prozent auf Platz zwei, gefolgt von Grau- und Silbertönen mit 14 Prozent. Weitere 14 Prozent gaben an, dass ihnen die Farbe des Autos völlig egal sei.