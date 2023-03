Wenn Metall oxidiert, ist das nicht nur optisch unschön, sondern oft auch ein sicherheitsrelevanter Mangel – und damit HU-relevant! Eine Rostschutzgrundierung schützt das Material vorm Lackieren vor Feuchtigkeit und Sauerstoff. Wir stellen die besten Produkte vor.

Rost ist eine Begleiterscheinung, die fast alle metallenen Gegenstände betrifft, egal ob Auto, Gartenmöbel oder Werkzeug. Eine Korrosionsschutz-Grundierung kann helfen, die Lebensdauer zu verlängern. Es handelt sich um eine Schutzschicht, die vor dem Lackieren auf das unbehandelte Blech aufgetragen wird – eine Witterungsbarriere zwischen dem Metall und der Umgebungsluft, die das Entstehen von Rost verhindert. Hier erklären wir, worauf es bei der Wahl des Mittels ankommt und welche Maßnahmen gegen Rostbildung sinnvoll sind. Auf der Suche nach einer einheitlich effektiven Lösung im Kampf gegen den Rost wollen wir dieses Produkt besonders hervorheben: Die Auprotec Universal Rostschutzgrundierung bewahrt metallische Teile von Autos und anderen Gegenständen zuverlässig vor Korrosion. Die Grundierung ist gut schleifbar und haftet auch auf Zink- und Alu-Untergründen. Sie ist schnelltrocknend, kann überlackiert werden und eignet sich als Schweißprimer. Die Lieferung umfasst eine 400 Milliliter-Dose Grundierung mit Komfortgriff für einfacheres Sprühen.



Was ist eine Rostschutzgrundierung?

Was genau ist eine Rostschutzgrundierung und wo wird sie angewendet? Eine Grundierung gegen Rost enthält zum Beispiel Korrosionsschutz-Pigmente und Bindemittel. Diese werden miteinander vermischt, um eine Schutzschicht auf der unbehandelten Oberfläche von Metallen zu bilden und eine langfristige Wirkung gegen Witterungseinflüsse zu bieten. Geeignete Oberflächen sind zum Beispiel Stahl, Eisen, Zink oder Aluminium. Meist dient der Produkt-Inhalt als Vorbereitung für einen weiteren Anstrich oder eine Beschichtung. In manchen Fällen wird Rostschutzgrundierung präventiv angewandt, viele Menschen nutzen die Vorteile der Witterungsbeständigkeit jedoch, um bereits eingetretene Korrosionsspuren nicht ausufern zu lassen.

Welche Rostschutzgrundierungen gibt es?

Der Inhalt einer Rostschutzgrundierung kann aus unterschiedlichen Komponenten bestehen, beispielsweise aus Zinkphosphat oder Epoxidharz und einem Härter. Einen Vergleich der beliebtesten Produkte auf Amazon haben wir hier:

Rost-Stop-Grundierung von Förch

Die Rost-Stop-Grundierung "Rotbraun L237" von Förch ist ein schnelltrocknendes phosphorhaltiges Produkt mit aktivem Korrosionsschutz für metallene Oberflächen. Sie ist ideal geeignet für Metallgrund wie Eisen und Stahl. Die gleichmäßig gute Deckkraft und Haftung führt zu einer glänzenden, lückenlosen Lack-Fläche. Pluspunkt: Die Schicht kann bereits nach ein bis zwei Stunden überlackiert werden, auch mit Lacken auf Wasserbasis.



3-in-1 Rostschutz/Filler/Haftgrund

Mit dem Profiprodukt von TristarColor bekommt man einen 3-in-1-Lösung für Metalloberflächen. Das bedeutet vor allem Zeitersparnis und einen Vorteil beim Preis. Der Inhalt schützt zuverlässig vor Rost, gleicht Unebenheiten aus und biete die optimale Haftvermittlung für Farbe und Lack. Wichtig: Vor der Anwendung muss der Untergrund staubfrei, trocken und fettfrei sein. Das Produkt ist in mehreren dünnen Schichten aufzusprühen, dabei sollte man zwischen den einzelnen Sprühvorgängen 15 Minuten pausieren. Nach 24 Stunden kann die Oberfläche mit Schleifpapier nass bearbeitet und entfettet werden, damit der Lack folgen kann.



Korrosionsschutz und Rost-Stop mit Rostio

Die Epoxy-Grundierung von Rostio ist ein Einkomponenten-Korrosionsschutz. Er eignet sich speziell für die Ausbesserung und Teilelackierung von blank geschliffenen Metallen. Wirkungsweise: Die aktiven Rostschutzpigmente sorgen für einen dauerhaften Schutz gegen Korrosion. Die Grundierung trocknet schnell und ist innerhalb von zehn bis fünfzehn Minuten überlackierbar. Dazu eigenen sich alle handelsüblichen Lacke und Farben. Das Produkt von Rostio hat eine sehr gute Haftung, hohe Füllkraft und ist leicht schleifbar. Der Inhalt der 400 Milliliter-Dose ist sehr ergiebig in der Verarbeitung. Es ist die perfekte Ergänzung für Oberflächen, die zuvor mit einem im Shop erhältlichen Rostentferner-Gel behandelt wurden.



Hinweis: Das Produkt ist extrem entzündbar und kann bei Erwärmung bersten. Außerdem kann es bei unsachgemäßer Verarbeitung zu schweren Augenschäden führen.

Wetterfester Haftgrund von Nigrin

Der Nigrin Haftgrund in der 0,4 Liter Sprühdose ist ideal als Grundierung von metallischen, blanken oder grobporigen Flächen vor der Lackierung. Es ist aber auch auf grundierten Flächen anwendbar. Dieser universelle Einsatz macht die Haftgrundierung zum praktischen Helfer beim Autolackieren. Pluspunkt: Das Produkt ist waschanlagen- und wetterfest. Hinweise zur Anwendung sollten allerdings beachtet werden. Das Produkt kann bei wiederholtem Kontakt zu spröder, rissiger Haut führen.



Wann wird Rostschutzgrundierung aufgetragen?

Rostschutzgrundierung kann präventiv verwendet werden oder auch dazu dienen, weitere Korrosion zu verhindern. Prinzipiell kann der Vorgang zu jeder Jahreszeit erfolgen, solange die Umgebungsbedingungen geeignet sind. Wir empfehlen jedoch, die Grundierung bei milden Temperaturen und geringer Luftfeuchtigkeit aufzutragen. Dadurch sind Frühjahr und Herbst die besten Jahreszeiten. Hintergrund: Im Sommer können erhöhte Temperaturen und Luftfeuchtigkeit dazu führen, dass der Lack langsamer trocknet und ungleichmäßig schützt. Im Winter beeinflusst Kälte die Hafteigenschaften des Lacks und kann dazu führen, dass er schneller abblättert. Zusätzlich lohnt ein Blick auf die Beschreibung des gewählten Produkts, um herauszufinden, ob generell zu bestimmten Jahreszeiten vom Gebrauch abgeraten wird. So ist man auf der sicheren Seite.

Auf welche Metalle darf Rostschutz?

Die meisten Rostschutzprodukte werden für die Verarbeitung auf Stahl und Aluminium entwickelt. Sie können Säuren und andere aggressive Chemikalien enthalten, die zum Beispiel andere Oberflächen schädigen würden. Für Anwendungsbereiche wie Aluminium- oder Kupferoberflächen benötigt man deshalb Produkte, die für die jeweiligen Materialien passend sind – wie die oben vorgestellte Auprotec Universal Rostschutzgrundierung.

Wie kann man das Auto vor Rost schützen?

Eine Rost-Stop-Grundierung wird manchmal auch als Rostschutz Primer bezeichnet und ist eine universelle Lösung, das Auto vor Korrosion zu schützen, denn das Produkt lässt sich sowohl auf blanken als auch bereits rostigen Stellen auftragen. Weitere Möglichkeiten haben wir hier aufgeführt:

Regelmäßige Reinigung: So entfernen sie Schutz, Salz oder Feuchtigkeit und verringern das Risiko von Rostbildung. Wachsbeschichtung: Mit einer Wachsschicht schützt man das Auto zusätzlich vor Feuchtigkeit und Schmutz. Unterbodenschutz: Diese Art der Beschichtung mit einem speziellen Unterbodenschutzmittel schirmt das Fahrzeug insbesondere an Stellen, an denen Salz und Feuchtigkeit besonders leicht eindringen können. Rostumwandler: Dieses raffinierte Produkt kann dazu beitragen, dass Rost in ein stabiles Material umgewandelt wird. So verhindert es die weitere Beschädigung.

Darüber hinaus sollte eine regelmäßige Inspektion des Fahrzeugs bzw. metallischen Materials erfolgen. So kann man Rost frühzeitig erkennen und behandeln, bevor er sich weiter ausbreiten kann.

