Es heißt, bestimmte Autofarben zögen Vögel magisch an. Demnach wären rote Autos am häufigsten von Vogelkot getroffen. Wir zeigen, wie man den Vogelkot richtig vom Auto entfernt.

Jeder kennt es: Das Auto kurz unter einem Baum abgestellt und nur kurze Zeit später, ist es voller Vogelkot, der schnell entfernt werden muss. Dabei gibt es das Vorurteil, dass Besitzer von roten Autos häufiger betroffen seien und Besitzer von grünen Autos eher seltener. Das zeigte zumindest eine Erhebung eines britischen Online-Händlers aus dem Jahr 2012, die ergab, dass Vögel ihre Exkremente am häufigsten über roten Autos abwerfen. Daraus zu folgern, dass Vögel bestimmte Autofarben bevorzugen, ist laut Hans-Günther Bauer vom Max-Planck-Institut für Ornithologie in Radolfzell (Baden-Württemberg) jedoch voreilig. "Zwar können Vögel Farben sehr gut unterscheiden, sogar besser als Menschen", das Koten erfolge bei Vögeln aber nur selten bewusst. Einige Arten wie etwa die Wacholderdrossel werfen ihre Exkremente zwar über Feinden ab. Allerdings gibt es laut Bauer keine wissenschaftlichen Belege, dass Vögel Autos als Feinde wahrnehmen. Eher sei denkbar, dass manche Autos Licht besser spiegeln als andere – oder die Sonnenwärme stärker abstrahlen, und damit Insekten unterschiedlich stark anlocken. Das seien aber nur Vermutungen, betont Bauer ausdrücklich.

Verkehrsrecht Lichthupe/Rechts überholen: Das ist erlaubt Neun Autofahrer-Irrtümer!

So wird das Auto richtig poliert (Video):

Vogelkot am Auto richtig entfernen