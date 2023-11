Jahrelanger Glanz und dazu noch Schutz vor Witterung und UV-Strahlung? Klingt nach Wunschdenken, ist mit einer guten Keramikversiegelung aber möglich. Die besten Versiegelungen im Vergleich.

Das Wasser kullert die Motorhaube runter. Keine Chance, sich in irgendeiner Pore festzukrallen. Nach einer gründlichen Politur kommt zudem der Glanz der Farbe wieder gut zur Geltung. Als Schutz vor neuen Witterungseinflüssen und UV-Strahlung hilft dann nur eine Versiegelung. Auch vor äußeren Einflüssen wie Baumharz oder Vogelkot schützt die speziell aufgetragene, dünne Oberfläche. Neben Wachs und Polymeren bieten einige Hersteller Keramikversiegelung für das Fahrzeug an. Damit das schützende Fluid auf dem Lack richtig wirkt, gibt es aber bei der Verarbeitung einiges zu beachten. Vorweg: Die Verarbeitung für den perfekten Glanz ist nicht ganz einfach und erfordert viel Zeit und Gespür. Es gibt aber in fast jeder Stadt professionelle Anbieter von Keramikversiegelung fürs Fahrzeug.

Wer den Lack seines Autos nach der Politur unbedingt in Eigenregie mit einer Keramikversiegelung behandeln möchte, der ist mit dem Produkt von Sonax als Spray gut bedient. Kosten: rund 15 Euro.



Was ist eine Keramikversiegelung?

Im Gegensatz zu Autowachs gehen Keramikversiegelungen eine feste Verbindung mit dem Klarlack ein. Bei korrekter Verwendung bieten sie daher einen deutlich längeren Schutz als andere Versiegelung. Je nach Produkt und Dicke kann eine Keramikversiegelung die Oberfläche bis zu sechs Jahre schützen. Ganz wichtig: Vor der finalen Arbeit für den perfekten und dauerhaften Glanz muss der Lack eine glatte Oberfläche aufweisen und sollte keine Kratzer haben. Daher ist eine gründliche Reinigung des Autos unabdingbar.

Die besten Keramikversiegelungen im Vergleich

Um einen guten UV-Schutz für die Oberfläche und einen perfekten Glanz zu erhalten, verkaufen einige Hersteller von Polituren und Pflegeprodukten fürs Auto verschiedene Produkte.

Sonax Xtreme Ceramic-Spray

Der Vorteil des Mittels von Sonax liegt in der einfachen Verarbeitung. Das Mittel wird als Spray auf ein Mikrofasertuch gesprüht, um es anschließend auf der sauberen Karosserie aufzutragen. Die behandelte Oberfläche wird dadurch gut vor Insekten und Streusalz geschützt. Kosten für 750 ml: rund 15 Euro.



Detailify Ceramy-9H-Versiegelung

Eine hochwertige Versiegelung mit einem Langzeitschutz von bis zu sechs Jahren verspricht Detailify mit der Ceramy-9H-Versiegelung. Der ausdauernde Langzeitglanz eignet sich für Lack, aber auch für Felgen, unlackierten Kunststoff, GFK, Glas, Chrom und Metalle. Kosten für das Paket mit Applikator-Pad: rund 90 Euro.



Nano Shield-Spray

Mit dem Nano Shield-Spray von Bad Ass Labs lassen sich Oberflächen einfach versiegeln. Im ersten Schritt wird das Mittel auf ein Mikrofasertuch und auf das Blech gesprüht, anschließend kleinflächig mit kreisenden Bewegungen aufgetragen. Danach muss es mindestens eine Minute einwirken. Anschließend poliert der Hobbyschrauber mit einem zweiten Mikrofasertuch die Oberfläche glänzend. Fertig. Kosten für das Set mit 400-ml-Sprühflasche und zwei Tüchern: rund 29 Euro.



ShinyChiefs Ceramic-Fusion-Set

Die Keramikversiegelung von ShinyChiefs bietet einen hydrophoben Schutz mit Hochglanz-Effekt. Das Mittel lässt sich leicht auf den sauberen Lack auftragen und noch einer gewissen Einwirkzeit mit einem zweiten Mikrofasertuch abwischen. Preis für das Set mit 500-ml-Sprühflasche und Mikrofasertuch: rund 33 Euro.



Nano Autoversiegelung Ceramic

Mit der Nano Autoversiegelung von ATG erhält der Lack des Autos Schutz und Pflege für bis zu neun Monate. Der Perl- oder Lotus-Effekt entsteht durch eine hohe Oberflächenspannung und schützt vor Schmutz, Regen und UV-Strahlen. Preis für das Seit mit 250-ml-Flasche und Mikrofasertuch: etwa 15 Euro.



Affiliate Link ATG Nano Autoversiegelung Keramik

Meguiar's Hybrid Ceramic Liquid Wax

Politur- und Versiegelungs-Spezialist Meguiar's aus den USA bietet ein Mittel an, das per Hand oder mit einer Exzenter-Poliermaschine aufgetragen werden kann. Kosten für 473 ml: etwa 32 Euro.



Wie wird eine Keramikversiegelung aufgetragen?

Nach einer sehr gründlichen Wäsche des Autos und einer eventuellen Politur des Lackes wird das Fahrzeug meist getrocknet. Anschließend trägt man das Produkt nach Herstellerangaben auf ein Mikrofasertuch oder aufs Blech auf. Anschließend massiert man das Mittel in den Lack ein, bis die Oberfläche versiegelt ist. Nicht zu vernachlässigen: Schon der Arbeitsaufwand der Reinigung ist hoch.

Wie lange hält eine Keramikversiegelung?

Wie lange eine Keramikversiegelung den Lack des Fahrzeugs schützt, hängt vom Produkt und von den aufgetragenen Schichten ab. Einfache Mittel schützen den Lack mindestens ein Jahr, bei zwei Schichten können es bis zu drei Jahre sein und bei drei Schichten bis zu sechs Jahren. Bei Do-it-yourself-Anwendungen unbedingt die Gebrauchsanweisung beachten.

Was sind die Vorteile einer Keramikversiegelung?

Die Vorteile dieser Art der speziellen Lackversiegelung liegt in der Haltbarkeit. Je nach Produkt und aufgetragenen Schichten kann die Versiegelung bis zu sechs Jahre halten und den Lack schützen. Wasser und Schmutz perlt in dieser Zeit schnell ab.

Welche Nachteile hat eine Keramikversiegelung?

Der Nachteil der speziellen Versiegelung liegt im Preis und in der Arbeitszeit. Das Reinigen und Auftragen kostet sehr viel Zeit, wenn es Hobbyschrauber:innen an ihrem Fahrzeug gründlich angehen. Dringend notwendig: Die Lackoberfläche mit jedem noch so kleinem Detail muss vor dem Versiegeln absolut sauber sein, sonst schließt die Versiegelung die Schmutz- und Staubpartikel für einen langen Zeitraum ein. Daher können die Vorarbeiten ein paar Stunden dauern – in einer staubfreien Garage.

Das Auftragen der speziellen Flüssigkeit passiert recht schnell, da man zügig arbeiten muss. Für einen ausreichend langen Schutz empfiehlt sich nach dem Aushärten (Herstellerangaben beachten) mindestens eine zweite Schicht. Geht etwas schief, lässt sich die Versiegelung nicht einfach entfernen. Dafür sind spezielle Maschinen und viel Erfahrung vonnöten.