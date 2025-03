Dieser handliche Polierer taugt weniger für große Flächen, dafür um so mehr für 3D-geformte Karosseriebereiche. Denn die drei rotierenden Schleifteller passen sich perfekt an gebogene Oberflächen an. Die Drehzahl lässt sich vorwählen und bleibt dann auch stabil. Allerdings entpuppte sich der 12-V-Akku als nicht so ausdauernd wie die der 18- und 20-V-Maschinen. Zum Nachpolieren ist Handarbeit angesagt, Fellpads sind Fehlanzeige.

Zehn Poliermaschinen fürs Auto im Test: Überblick

Während verwitterte Lacke Schmutz, Vogelkot (so entfernen) und aggressive Chemie aus Luft und Umgebung binden, lässt eine gepflegte und wachsgeschützte Oberfläche Dreck und Wasser einfach abperlen. Der beste Weg dahin: Polieren. Von Hand geht das zwar auch – hier erklären wir in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie das Auto auch von Hand poliert werden kann –, doch das braucht neben Zeit auch etwas Muskelkraft. Schneller und weniger anstrengend ist dagegen das Polieren mit der Maschine. Neben verschiedenen Arten der Stromversorgung per Akku oder Kabel unterscheiden sich die Geräte auch bei der Polierteller-Bewegungsform (hier alles Wichtigen zu Poliermaschinen-Typen und Tipps zur Nutzung). In unserem Test treten zehn elektrische Polierer gegeneinander an.

Testsieger: Dino Kraftpaket Akku-Exzenter-Poliermaschine

Die kraftvolle Exzenter-Poliermaschine von Dino Kraftpaket wird von einem energieeffizienten und leise laufenden bürstenlosen Motor angetrieben. Die Drehzahl lässt sich über sieben Stufen per Tastendruck zwischen 2000 und 4800 Touren variieren und bleibt dann auch bei erhöhtem Anpressdruck stets konstant. Die Drehzahlen werden auf einem kleinen Display angezeigt. Mit dem Exzenterhub von 15 mm lässt sich auch tiefschwarzer Lack hologrammfrei polieren. Trotz der recht robusten Ausführung wiegt unser Testsieger nur knapp 2,5 kg.



Affiliate Link Testsieger Dino KRAFTPAKET Bürstenlose Akku-Exzenter-Poliermaschine 149.00 € Amazon Zum Produkt Vorteile Konstante Drehzahl

Mit Anzeige und Wähl-Tasten

Leiser Motor

Exzenter-Hub mit Zwangsrotation Nachteile Ohne Schaumteller geliefert

Akku und Ladegerät als Extra

Kein Aufbewahrungskoffer dabei

Sehr empfehlenswert: Ryobi R180P-0 One+

Die 18-V-Akku-Poliermaschine von Ryobi liegt mit einem Gewicht von 2,5 kg recht gut in der Hand und arbeitet zum Beispiel mit einem 4,0-Ah-Akku erfreulich ausdauernd. Die Drehzahl lässt sich über ein mechanisches Drehrad zwischen 3000 und 7500 Touren variieren und wird dann beim Polieren konstant gehalten. Allerdings dreht die Ryobi zunächst mit dem zuletzt gewählten Tempo. Vergisst man das und startet man mit frisch aufgetragenem Poliermittel nicht langsam, dann spritzt es in alle Richtungen. An unserem Testgerät nervte die etwas hakelige Einschalttaste. Gut: Die Ryobi Akku-Poliermaschine arbeitet mit einem 125-mm-Teller und vibrationsgemindertem Exzenter, was für ein gutes Polierergebnis am Auto sorgt.



Affiliate Link Sehr empfehlenswert RYOBI 18 V ONE+ Akku-Exzenter-Polierer PRO R18P-0 86.27 € 101.51 € -15% Amazon Zum Produkt Vorteile Wird mit drei Polierscheiben unterschiedlicher Härte geliefert

Lässt sich gut ablegen Nachteile Hakelige Einschalttaste

Keine Drehzahl-Rückstellfunktion

Sehr empfehlenswert: Worx WX856.9 Akku-Polierer

Die 20-V-Exzenter-Poliermaschine von Worx verfügt über einen 26 cm großen Polierteller und wiegt knapp 2,5 kg. Das ermöglicht einen recht schnellen Arbeitsfortschritt, vor allem bei großen glatten Oberflächen am Auto. Für fummelige Arbeiten an Holmen und Türrahmen lässt sich die Poliertellerkante nutzen, da die Poliertücher diese fast komplett umspannen. Für eine gute Handhabung verfügt die Worx über ergonomische Griffe, sowohl seitlich als auch oben und in der Mitte. Die Worx läuft im Poliermaschinen-Test angenehm leise und trotz der Exzentertechnik recht vibrationsarm. Eine Drehzahlregelung gibt es aber nicht.



Affiliate Link Sehr empfehlenswert WORX WX856.9 20-V-Akku-Poliermaschine 59.99 € Amazon Zum Produkt Vorteile Exzentertechnik ausdauernd

Große Polierfläche

Gut gelegener, leichtgängiger Schalter Nachteile Drehzahlregelung fehlt

Für geschwungene und filigrane Oberflächen weniger geeignet

Sehr empfehlenswert: Proxxon EP/A Exzenterpolierer

Die kompakteste Poliermaschine in unserem Test ist das Akku-Modell EP/A des Präzisionsmaschinen-Herstellers Proxxon. Der kompakte Polierer wird mit reichhaltiger Ausstattung im Kunststoffkoffer geliefert und ist für akribische Arbeiten an weniger zugänglichen Stellen perfekt. Die 50-mm-Polierscheiben führen eine stark exzentrische Bewegung aus, was ein sehr gutes hologrammfreies Polierergebnis am Auto bringt. Neben der von uns gewählten Variante mit akzeptabel ausdauerndem Akku wird auch eine deutlich günstigere kabelgebundene Poliermaschine angeboten. Die Drehzahl lässt sich über den Einschalt-Drehknopf wählen. Hier steht eine Spanne von 800 bis 2800 Touren zur Verfügung.



Affiliate Link Sehr empfehlenswert Proxxon Akku-Exzenterpolierer EP/A 134.59 € Amazon Zum Produkt Vorteile Gut für Feinarbeiten

Mit Koffer und viel Zubehör Nachteile Recht teuer

Arretierung so ungünstig im Griff platziert, dass sie versehentlich rastet

Preis-Leistungssieger: Güde Poliermaschine

Die ein Kilogramm leichte 12-V-Poliermaschine arbeitet ausschließlich mit Rotation, also ohne Exzenterbewegung. Mit dem kleinen 90-mm-Polierteller benötigten man für große Flächen zwar deutlich mehr Zeit, dafür meistert die Maschine aber schmale, schwerer zugängliche Bereiche und fummelige Arbeiten im Test umso gekonnter. Die Güde verfügt über ein zweistufiges Getriebe. Die jeweils gewünschte Drehzahl zwischen 2500 und 7500 Touren lässt sich per Druckpunkt am recht sensiblen Abzug des Pistolengriffs wählen.

Hinweis: Der Verkauf der von uns getesteten 12-V-Poliermaschine wurde von Hersteller Güde in der Zwischenzeit eingestellt. Eine Alternative von Güde ist die PM 18-0 BL:



Positiv Günstiger Preis , gutes Handling, leise, gute Polierergebnisse, mit Ladestandsanzeige Negativ Keine Exzenterbewegung , Akku könnte ausdauernder sein, kein Aufbewahrungskoffer

Einhell CE-CP 18/180 Akku-Poliermaschine

Die Einhell Akku-Poliermaschine arbeitet ausschließlich rotierend. Während Geübte und Profis mit dieser Maschine samt 180er-Polierteller schnelle und gute Ergebnisse erzielen, brauchen Neulinge etwas Übung, um keine unschönen Hologrammbilder in den Lack zu schleifen. Die Drehzahl wird bei diesem Brushless-Motor digital und fein abgestuft vorgewählt und startet stets niedertourig, was das Verspritzen von Politur verhindert. Ein Querbügel sorgt im Test für eine optimale Handhabung am Auto.



Affiliate Link Einhell Akku-Polier- / Schleifmaschine CE-CP 18/180 Li E-Solo Power X-Change 109.99 € 131.95 € -17% Amazon Zum Produkt Vorteile Liegt sehr gut in der Hand

Konstante Drehzahl

Leichte Bedienung

Vibrationsfrei Nachteile Nur Rotation

Kein Aufbewahrungskoffer

Erfahrung und Übung erforderlich

BGS 9345 Exzenter-Poliermaschine

Das Profigerät mit Exzenter-Polierteller von BGS leistet 900 W und erreicht bis zu 6000 Touren. Mit 150 mm großen Polierscheiben sind auch große Flächen mit wenig Kraftaufwand schnell bearbeitet. Allerdings lärmen Bürstenmotor und das unruhige Getriebe im Test recht laut. Bei einem Maschinengewicht von 3,0 kg muss mit zusätzlichem Druck sparsam umgegangen werden, damit der Lack an Karosseriekanten nicht versehentlich durchgeschliffen wird. Da das Stromkabel nur zwei Meter lang ist, kommt man mit der Poliermaschine ohne Verlängerungsschnur nicht ums Auto. Erfreulich: Für den letzten Poliergang liefert BGS einen Überzug aus echtem Lammfell – für den perfekten Glanz – mit.



Affiliate Link BGS 9345 Elektro-Exzenter-Poliermaschine 88.19 € Amazon Zum Produkt Vorteile Exzenter-Rotation

Drehzahlsteuerung per Rad

Leichtgängiger Schalter mit Arretierung Nachteile Laut

Vibriert stark

Stromkabel viel zu kurz

Unangenehme Getriebegeräusche

Bosch EasyCurvSander

Der handliche Akku-Polierer von Bosch taugt weniger für große Flächen, dafür um so mehr für 3D-geformte Karosseriebereiche. Denn die drei rotierenden Schleifteller passen sich perfekt an gebogene Oberflächen an. Die Drehzahl lässt sich vorwählen und bleibt im Test auch stabil. Allerdings entpuppte sich der 12-V-Akku als nicht so ausdauernd wie die der 18- und 20-V-Maschinen im Testumfeld. Zum Nachpolieren ist Handarbeit angesagt, Fellpads sind bei dieser Poliermaschine Fehlanzeige.



Affiliate Link Bosch 12-V-Akku-Schleifer & -Polierer EasyCurvSander 99.99 € 126.99 € -21% Amazon Zum Produkt Vorteile Kompakt

Arbeitet präzise

Passt sich komplizierten Formen an

Auch für Holz geeignet Nachteile Polierpads müssen extra gekauft werden

Kein Polierfell im Angebot

Meterk 20-V-Akku-Poliermaschine

Der recht ungewöhnlich geformte Akku-Polierer arbeitet mit sehr kleinem Exzenterhub und ohne Rotationszwang. Das verhindert zwar einen schnellen Arbeitsfortschritt, vermeidet aber auch Fehler durch falsche Haltung beim Polieren. Ungewollte Schleifspuren oder Hologrammbildung auf dunklen Hochglanzlacken können hier nicht entstehen. Die Handhabung des vertikal geformten Gerätes ist zwar etwas gewöhnungsbedürftig, aber unsere Tester kamen gut mit dem Einhandpolierer klar und erzielten durchweg sehr gute Ergebnisse am Auto. Durch das Fehlen eines Winkelgetriebes arbeitet die Poliermaschine leise.

Hinweis: Der Verkauf der von uns getesteten Akku-Poliermaschine wurde von Hersteller Meterk in der Zwischenzeit eingestellt.

Positiv Gute Drehzahlsteuerung per Drehrad, leise, umfangreiches Zubehör mit Tasche Negativ Fummeliger An-/Ausschalter, sehr kleiner Exzenterhub, langsamer Arbeitsfortschritt

BGS 9259 Rotation

Die Akku-Poliermaschine von BGS wird von einem 10,8-V-Akku versorgt und arbeitet mit einem 100-mm-Polierteller ohne Exzenterbewegung. Allerdings reicht die Durchzugskraft nicht. Schon bei leichtem Druck bricht die Drehzahl ein. Zwar gibt es eine elektronische Drehzahl-Einstellung (1500 bis 3000 Touren) über ein Drehrad, aber die Drehzahl ließ sich im Test auch mit wenig Anpressdruck nicht halten. Das reicht nicht einmal, um Kratzer auszupolieren.



Affiliate Link BGS 9259 Akku-Poliermaschine 64.81 € Amazon Zum Produkt Vorteile Praktischer Koffer

Leise und leicht

Komplett ausgestattet

Angenehme Griffflächen Nachteile Für die Autopolitur ungeeignet

In allen Bereichen kraftlos

Schneller Drehzahlabfall

Sechs wichtige Tipps zum Polieren mit der Maschine