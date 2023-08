Ohne klare Sicht fällt das Autofahren schwer. Schmutz und Scheibenwischer hinterlassen auf den Kfz-Windschutzscheiben ihre Spuren und erschwerden den Blick nach draußen. Um diese Problemzonen wieder aufzubereiten, kann der Griff zur Glaspolitur Abhilfe schaffen.

Viele von uns kennen die Situation: Staub und Schmutz haben sich auf der Frontscheibe gesammelt und erschweren die Sicht. Die Scheibenwischer samt Scheibenwaschanlage lassen das Glas wieder glänzen. Und nicht jedes Fahrzeug verfügt über eine Scheibenheizung, weswegen im Winter oftmals noch von Hand das Eis gekratzt wird. Auch wenn Autoscheiben einen hohen Härtegrad aufweisen, sind sie auf Dauer nicht resistent gegenüber Kratzern. Steter Tropfen höhlt den Stein und somit verkratzen Staubpartikel, Scheibenwischer und Eiskratzer über die Jahre das Glas. Aber auch Harz oder Shampoo-Reste können sich störende Flecken auf dem Glas festsetzen.

Wie bekommt man Kratzer auf Glas weg?

Glücklicherweise gibt es Mittel und Wege, das Glas wieder auf Vordermann zu bringen. Ein Austausch der Scheibe muss dabei nicht direkt erfolgen. Ein erster einfacher Schritt ist das Polieren des Glases mithilfe einer Glaspolitur. Handelt es sich um Kratzer die entfernt werden sollen, hilft der Fingernagel-Test, um den Schaden vor der Behandlung einzuschätzen. Dazu fährt man mit dem Fingernagel über den Kratzer. Bleibt man nun hängen, ist der Kratzer meist zu tief, um ihn mit einer simplen Politur zu entfernen. Leichte Kratzer lassen sich beispieslweise mit der Glaspolitur Glass Polish (Inhalt: 250 ml) von Sonax Profiline entfernen. Dabei handelt es sich um eine Polierpaste, die mithilfe einer Poliermaschine appliziert wird. Auch Verätzungen und matte Stellen sollen sich damit bei korrekter Anwendung entfernen lassen.

Was bringt eine Glaspolitur?

Eine Glaspolitur entfernt nicht nur Kratzer, sondern auch Kalkablagerungen und hartnäckigen Schmutz. Gerade Fahrzeuge, die nicht in einer Garage stehen und den Elementen ausgesetzt sind, leiden besonders, weshalb eine Glaspolitur ein sinnvoller Schritt in der Pflege sein kann.

Empfehlenswerte Glaspolituren im Check

Glaspolituren gibt es in Hülle und Fülle. Um eine Übersicht zu schaffen, haben wir Produkte ausgewählt, die nicht nur die Redaktion, sondern auch die Kund:innen überzeugen.

SOFT 99 Glass Compund Z

Aus Japan schickt SOFT99 die Glass Compound Z Glaspolitur (Inhalt: 100 ml) ins Rennen. Die Politur soll eine tiefgehende Reinigung der Scheibe ermöglichen. Hartnäckige Kalkeinlagerungen und festgebrannter Schmutz haben somit keine Chance. Praktisch: Im Lieferumfang ist ein Schwamm enthalten, um das Polieren der gewünschten Fläche zu vereinfachen.

Gtechniq Nanotech Glass Polish G4

Die Reinigungspolitur Nanotech Glass Polish G4 (Inhalt: 100 ml) von Gtechniq basiert auf Wasser. Die enthaltenen Schleifpartikel in Verbindung mit Zitronensäure sollen Schmutz, Kalkablagerungen und Verfärbungen restlos und kratzfrei entfernen. Im Anschluss der Behandlung kann laut Hersteller eine Versiegelung der bearbeiteten Scheibe stattfinden.

Nigrin Performance Scheibenpolitur

Pflegespezialist Nigrin führt ebenfalls eine Scheibenpolitur (Inhalt: 300 ml) im Sortiment. Diese wird mithilfe eines Poliertuchs auf das Glas aufgetragen. Mittels der Schleifpartikel soll tiefsitzender Schmutz entfernt und die Frontscheibe geglättet werden. Vor allem den Scheibenwischern soll dies zugutekommen und die Lebensdauer derselbigen verlängern.

Brestol Glaspolitur

Soll eine alte Schutzschicht wie eine Versiegelung einmal entfernt werden, kann die Brestol Glaspolitur (Inhalt: 300 ml) zum Einsatz kommen. Auch Baumharz, Wachsschlieren oder Reste von Shampoo können damit entfernt werden. Wer die Politur nicht per Hand auftragen möchte, kann laut Brestol das Mittel auch mit einer Poliermaschine verarbeiten.

Wie kann man Glas polieren?

Eine Politur kann sowohl per Hand als auch per Poliermaschine erfolgen. Es muss jedoch gesagt sein, dass Mittel, die eine händische Politur erlauben, den Kratzern meist weniger anhaben. Trotzdem können diese Mittel helfen, hartnäckige Verschmutzungen wie Teer oder Insektenreste zu entfernen und die Scheibe für eine weitere Behandlung vorzubereiten. Bessere Ergebnisse lassen sich mit einer Polierpaste in Verbindung mit einer Poliermaschine und speziellen Polierpads aus Filz erzielen. Vor der Behandlung empfiehlt es sich, das Glas mit Scheibenklar und einem Mikrofaser-Tuch zu reinigen.