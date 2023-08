Pickel und Blasenwurf am Blech sind ein böses Omen: Meist hat bei diesen Symptomen der Rost sein zerstörerisches Werk begonnen. Glücklicherweise gibt es Mittel und Wege, um ihm den Garaus zu machen. Eines dieser Mittel ist Rostumwandler fürs Auto. Wir haben empfehlenswerte Produkte zusammengestellt.

Was ist Rostumwandler?

Ein Rostumwandler ist eine Mischung aus flüssigen Mitteln, die eine Umkehrung des Oxidationsvorgangs bewirken. Bei Anwendung findet ein chemischer Prozess statt, der den Rost meist in schwarz-graue Eisen-Verbindungen umwandelt und ihn somit entfernt. Die porösen Strukturen des Rosts werden final aufgelöst und bieten eindringendem Wasser keine weitere Angriffsfläche mehr.

Empfehlenswerte Rostumwandler im Check

Im Folgenden haben wir eine Übersicht von empfehlenswerten Rostumwandlern fürs Auto zusammengestellt, die sich auch bei den Käufer:innen großer Beliebtheit erfreuen.

Brunox Epoxy Rostumwandler

Der Epoxy Rostumwandler von Brunox verfügt über eine praktische Doppelfunktion. Neben der gewünschten Funktion als Rost-Stopp erfolgt bei der Anwendung mithilfe eines Pinsels eine Grundierung des angegriffenen Metalls. Somit bildet sich eine Schutzschicht, die eine sofortige Nachbehandlung mit Lack erlaubt. Praktisch: Der flüssige Rostumwandler muss weder abgewaschen noch abgeschliffen werden.

Fertan Rostkonverter

Ein ebenso großer Name im Bereich des Korrosionsschutzes ist Fertan. Der angebotene Rostkonverter wandelt den Rost nach dem Auftragen in eine wasserunlösliche Schicht aus Eisen und Tannin. Diese Schutzschicht lässt sich ebenso nach der Behandlung ohne zusätzliche Arbeiten lackieren. Je nach persönlichem Bedarf ist der Rostumwandler in verschiedenen Größen erhältlich (30 ml, 250 ml, 1000 ml).

Nigrin Rost-Stopp

Besonders ergiebig soll der Rost-Stopp von Nigrin sein. Die erhältliche Flasche (200 ml Inhalt) reicht laut Herstellerangaben für große Flächen von bis zu vier Quadratmetern aus. Das elektrochemische Wirksystem löst den Rost und bildet auf der Oberfläche eine Schutzschicht aus einem Eisen-Tanin-Komplex. Das Metall ist mit dieser Grundierung vor weiterem Rost vollständig geschützt, so das Versprechen von Nigrin.

Presto Stop Rostumwandler

Schwermetall- und mineralsäurefrei kommt der Stop Rostumwandler von Presto daher. Auch bilden sich auf der behandelten Oberfläche nach dem Auftragen aus dem Rost wasserunlösliche Eisenkomplexe. Wer das Mittel klassisch mit einem Pinsel auftragen möchte, kann aus verschiedenen Mengen wählen (100 ml, 150 ml, 250 ml, 400 ml). Presto bietet den Rostumwandler ebenso als praktisches Spray an. Die Anwendung eines Sprays kann sich als deutlich einfacher darstellen, da beispielsweise auf Hilfsmittel wie einen Pinsel verzichtet werden kann.

Weicon Rostumwandler

Der auf Epoxidharz basierende Rostumwandler von Weicon wird ebenfalls in Form eines Sprays geliefert. Diese Anwendungsform in Verbindung mit dem guten Kriechvermögen kann es ermöglichen, den Rost auch an schwer zugänglichen Stellen zu entfernen. Eine weitere positiv anzumerkende Eigenschaft: Die Epoxy-Grundierung eignet sich, um darauf Lackier- und Spachtelarbeiten durchzuführen.

Petec Rostwandler Spray

Das Petec Rostwandler Spray wird in einer Spraydose mit 500 Millilitern angeboten. Laut Herstellerangaben soll das Mittel das angegriffene Metall langfristig versiegeln und gleichzeitig eine gute Haftung ermöglichen, die ein Primern der Oberfläche überflüssig macht. Wer lieber auf den Pinsel zurückgreift, kann das Mittel auch als klassische Pinseldose kaufen.

Wann kommt Rostumwandler am Auto zum Einsatz?

Sobald die ersten Anzeichen von leichtem Rost auf der Oberfläche zu erkennen sind, kann der Rostumwandler bereits zum Einsatz kommen. Hier gilt: Je früher, desto besser. Denn sobald die Ausmaße des Rosts größer werden, wird die Bekämpfung umso kost- und zeitintensiver. Im schlimmsten Fall ist der Rostbefall so stark fortgeschritten, dass das angegriffene Blech nur noch durch neues Material ausgetauscht werden kann.

Wie wird Rostumwandler angewandt?

Die Anwendung von Rostumwandler ist nicht kompliziert. Vor der Behandlung wird das betroffene Metall am Fahrzeug von losem Rost durch Abschleifen, beispielsweise mit einer Drahtbürste, befreit. Präzises Arbeiten schont dabei die unbeschädigte Oberfläche samt Lack vor weiteren Beschädigungen. Nach dem Entfernen des losen Rosts kann der Rostumwandler aufgetragen werden. In vielen Fällen muss das gewählte Mittel anschließend durchtrocknen. Dies kann je nach gewähltem Rostumwandler zwischen 24 und 48 Stunden in Anspruch nehmen.

Welche Formen von Rostumwandler gibt es?

Flüssiger Rostumwandler

Flüssiger Rostumwandler ist die gängigste Form des Konverters. Er bietet den Vorteil, dass sich auch große Flächen gut behandeln lassen. Die Flüssigkeit kann je nach Vorliebe mit einem Pinsel oder einer Spraydose aufgetragen werden. Der Nachteil: Trägt man etwas zu dick auf, tropft der Konverter vom Blech. Vor allem bei Arbeiten über Kopf kann sich das schnell als lästig erweisen.

Rostumwandler in Gel-Form

In Form eines Gels eignet sich der Rostumwandler überall dort, wo eine gute Haftung gefragt ist. Somit negiert er den Nachteil eines flüssigen Konverters bei Arbeiten über Kopf oder an senkrechten Flächen. Allerdings lässt sich das zähe Gel nur schwer an weniger gut erreichbaren Stellen verarbeiten.

Rostumwandler-Stift

Für die schnelle und punktuelle Anwendung bietet sich ein Rostumwandler-Stift an. Kleinere Blessuren wie rostige Steinschläge auf der Motorhaube lassen sich damit ohne großen Aufwand behandeln.