Diese Neuheiten stehen in Düsseldorf

Eine Fachmesse ist die perfekte Kulisse, um Neuheiten zu präsentieren. Als weltgrößte Messe für Reisemobile und Zubehör bietet der Caravan Salon Düsseldorf auch 2024 eine Menge Neues. Wir stellen unsere Highlights vor.

Highlights vom Caravan Salon 2024: Die Neuheiten

Während Messen in der Automobilbranche nach und nach an Bedeutung verlieren oder bereits komplett eingestellt sind – etwa der Genfer Autosalon – , boomt die Nachfrage nach Fachmessen in der Reisemobil-Welt weiterhin. Mit über 750 Ausstellern auf 16 Hallen verteilt wartet zwischen dem 30. August und dem 8. September der Caravan Salon Düsseldorf 2024 auf. Nach Angaben der Veranstalter:innen handelt es sich bei der 2024er-Edition des Salons um die größte Auflage der Campermesse – übrigens mit Ursprung im Jahr 1962 als reine Wohnwagenmesse in Essen jemals. Das Highlight sind Jahr für Jahr natürlich die Fahrzeuge – genauer die Neuheiten und Premieren. Die interessantesten Modelle schauen wir uns im folgenden genauer an.

Zehn Tipps zum Wohnmobilkauf im Video:

Campingbusse und Kastenwagen: Neuheiten auf dem CSD 24

Die Nachfrage nach Campingbussen, Campervans, Urban Campern und Kastenwagen ist nach wie vor ungebrochen. Die oft recht kompakten Reisemobile verbinden – je nach Größe – Alltagstauglichkeit mit genug Platz für kleine und große Reiseabenteuer. Diese Highlights stehen in Düsseldorf:

Bürstner Copa Sport (Halle 6, Stand D03)

Foto: Bürstner

Dynamischer Auftritt für Individualist:innen: Bürstner präsentiert den Copa Sport als Sonderedition mit Spoilern, 19-Zoll-Felgen und optionaler Tieferlegung. Die Innenausstattung gleicht dem "normalen" Copa C 500, der auf dem Ford Tourneo Custom basiert.

>> Vorstellung

>> Fahrbericht (Bürstner Copa C 500)

Citroën Holidays (Halle 16, Stand D42)

Citroën stellt mit Jumper und dem kompakteren Jumpy nicht nur zwei beliebte Basisfahrzeuge her, sondern seit Mitte 2024 auch einen eigenen Campingbus. Dieser hört auf den Namen Citroën Holidays und basiert auf der Pkw-Version des Jumpy namens Spacetourer mit neuer Facelift-Front. Der 4,98 m lange Kompaktcamper bietet Schlafplätze für vier Reisende und eine herausnehmbare Küchenzeile.

>> Vorstellung

Etrusco Campervan Plus (Halle 6, Stand A01)

Mit den neuen Modellen CV 600 DB+ und CV 640 SB+ feiert die neue "Campervan Plus"-Baureihe der Italiener:innen auf dem Caravan Salon 2024 ihren Einstand. Als Basis für den Kastenwagen mit erweiterter Ausstattung dient der frisch geliftete Fiat Ducato. Erstmalig in einem Etrusco-Kastenwagen: Ein Variobad und das Sky-View-Dachfenster.

Hymer Grand Canyon S CrossOver (Halle 6, Stand B07)

Die CrossOver-Modelle der Offroad-Camper Grand Canyon S (Kastenwagen) und ML-T (Teilintegrierter) auf Mercedes Sprinter-Basis bekommen eine Neuauflage. Verbesserte Autarkie-Features, Steuerung und Überwachung per Smartphone-App und ein Plus an Wohnkomfort zeichnen die neuen Editionsmodelle der Expeditionscamper aus.

Karmann Duncan (Halle 15, Stand E24)

Generationswechsel beim Karmann Duncan: Der Urban Camper auf Basis des Ford Tourneo Custom profitiert vom Modellwechsel des Grundfahrzeugs und kommt moderner denn je vorgefahren. Die Ausstattung bleibt gewohnt umfangreich, ein neuer Grundriss bietet mit bis zu sieben Sitzplätzen dafür noch mehr Alltagstauglichkeit.

Knaus Boxlife Pro (Halle 1)

Mit einem umfangreichen Facelift startet der Kastenwagen Knaus Boxlife Pro ins Modelljahr 2025. Neben einem neuen Exterieur-Design wird auch der Innenraum aufgewertet. Sieben Grundrisse sind beim Camper auf Ducato-Basis lieferbar.

La Strada Regent E (Halle 15, Stand D26)

Mit dem Regent E bietet La Strada einen neuen Kastenwagen für zwei mit großen Längsbetten auf 5,9 m an. Wie das geht? Die Einzelbetten sind zugleich die Sitzgruppe, eine Sitzbank hinter den Drehsitzen im Fahrerhaus gibt es nicht. Der Camper auf Mercedes Sprinter-Basis ist sowohl mit Hinterrad- als auch Allradantrieb verfügbar.

Malibu Genius 641 LE (Halle 6, Stand A05 und A22)

Foto: Malibu

Mit innovativer Raumerweiterung: Malibu streckt den Mercedes Sprinter mit einem Gfk-Heck von 5,93 auf 6,41 m und schafft so einen Kastenwagen mit (beinahe) Teilintegrierten-Raumangebot. Ein weiterer Vorteil des neuen Hecks: Unter dem Doppelbett entsteht eine bis zu 1400 l große, vielseitig nutzbare Heckgarage.

>> Vorstellung

SAIC Maxus RV Kastenwagen (Halle 11, Stand C15)

Importeur und Vertriebspartner La Marca holt mit dem SAIC Maxus RV Kastenwagen den ersten Campervan aus chinesischer Produktion nach Europa. Der Van soll komplett ohne Gas auskommen und ist mit modernster Technik vollgestopft. Als Basisfahrzeug dient der dieselbetriebene Maxus Deliver 9.

>> Vorstellung

VW T7 California (Halle 16, Stand D52)

Foto: VW

Campingfahrzeuge haben bei VW sowohl Tradition als auch einen festen Namen: California. Die neue Generation des Campingbus-Klassikers wechselt nun erstmals von der "Bulli"-Plattform auf einen Pkw, den VW T7 Multivan. In Düsseldorf steht der Camper für Interessierte zum Schauwohnen bereit. Auch der frisch geliftete VW Grand California ist am Stand der Hannoveraner:innen zu sehen.

>> Vorstellung

>> Fahrbericht

Weinsberg X-Pedition (Halle 4)

Am Stand von Weinsberg wird es rustikal: Mit dem X-Pedition wagt sich die Einstiegsmarke von Knaus-Tabbert ins Gelände. Das meint der Kastenwagen ernst, denn die Ausstattung reicht weit über den Allradantrieb hinaus. An Bord sind Schutzbügel, eine Höherlegung um zehn Zentimeter und grobstollige 18-Zoll-Offroad-Reifen. Als Basis für das Expeditionsfahrzeug dient der Mercedes Sprinter.

Westfalia James Cook 600D (Halle 15, Stand E04)

Die beliebte James Cook-Kastenwagen-Baureihe von Westfalia wächst – in die Breite. Zumindest ist das beim neuen Grundriss mit Querbetten im Heck der Fall. Eine Seitenverbreiterung nimmt den Platz ein, der beim Pkw-Sprinter normalerweise der Fensteraussparung bleibt. Dadurch bietet der Kastenwagen etwas mehr Platz für Bad und Bett.

Westfalia Kelsey (Halle 15, Stand E04)

Ein zweites Westfalia-Highlight steht mit dem neu aufgelegten Kelsey in Düsseldorf. Der Campingbus startet, dem Generationswechsel des Basisfahrzeugs Ford Transit Custom geschuldet, komplett neu ins Modelljahr 2025. Der Grundriss orientiert sich grob am Vorgänger – was in keinster Weise eine schlechte Sache ist. Denn neben Schlafplätzen für vier ist auch ein mehr oder minder vollwertiges Badezimmer an Bord des unter 5,5 m langen Campers.

Alkoven, Teil- und Vollintegrierte: Die Stars des Caravan Salon

Luxuriöser wird es in der Kategorie "Alkoven, Teil- und Vollintegrierte". Besonders letztere bieten in puncto Platzausnutzung das beste Angebot – auf Kosten der Manövrierbarkeit. Dafür reicht das Angebot vom günstigen Mobil unter sechs Meter bis zum Luxus-Liner auf Lkw-Basis. Die Top-Neuheiten auf dem Caravan Salon 2024:

Adria Compact Max (Halle 10, Stand A29)

Foto: Adria

Die slowenische Campingmarke stellt sich unter anderem mit dem neuen Compact Max unter den Teilintegrierten breiter auf – mit einem neuen Spitzenmodell auf VW Crafter-Basis. Der neue Teilintegrierte feiert seine Premiere auf dem Caravan Salon.

Benimar Mileo (Halle 10, Stand A21)

Bei uns eher unbekannt ist der spanische Hersteller Benimar. Dessen Teilintegrierter Mileo darf mit einer umfangreichen Überarbeitung ins Modelljahr 2025 starten. Vier Grundrisse des Reisemobils auf Fiat Ducato-Basis zwischen 6,99 und 7,39 m Länge sind im Angebot.

Bürstner Campeo TD (Halle 6, Stand D03)

Foto: Bürstner

Neues aus Kehl: Bürstner schickt mit dem Campeo TD eine neuen Teilintegrierten auf Basis des Fiat Ducato auf Kundenfang. Mit fünf Grundrissen und bis zu sieben Schlafplätzen richtet sich der Camper von komfortverwöhnten Paaren bis hin zu sechsköpfigen Familien an verschiedenste Zielgruppen. Autarkie und Smartphone-Integration stehen ebenfalls im Fokus der neuen Baureihe.

>> Vorstellung

Carthago C2-Tourer (Halle 16, Stand A42)

Die Vollintegrierten-Baureihe C-Tourer von Carthago richtet sich für das Modelljahr 2025 neu aus. In Zukunft teilen die Aulendorfer:innen das Modell in zwei Versionen auf, den C1-Tourer und den C2-Tourer. Während der kompaktere C1-Tourer auf dem Fiat Ducato basiert, erhält der C2-Tourer einen AL-KO-Tiefrahmenchassis auf Mercedes Sprinter-Basis .

>> Vorstellung

Deddle RV Carbonic Tourer 7.8 (Halle 11, Stand A61)

Mit dem Deddle RV Carbonic Tourer 7.8 wird neben dem Kastenwagen von SAIC Maxus ein zweites Wohnmobil aus China auf der Fachmesse präsentiert. Die Basis des Teilintegrierten mit ausfahrbaren Wohnraumerweiterungen kommt auf Basis des Iveco Daily voraussichtlich ab 2025 nach Europa.

Dethleffs Globebus Performance 4x4 (Halle 7A)

Foto: Dethleffs

Auch Teilintegrierte sind vor dem Offroad-Trend nicht sicher: Der Globebus Performance 4x4 feiert auf dem Caravan Salon 2024 als (seriennahes) Showcar seine Premiere. Die Neuheit baut als zweites Modell im Portfolio auf dem VW Crafter auf und bietet neben Offroad-Optik und Allradantrieb eine "gehobene Ausstattung", so der Hersteller.

Etrusco T Base (Halle 6, Stand A01)

Ein neuer Einsteiger: Etrusco stellt einen Teilintegrierten für unter 60.000 Euro vor. Der T Base kommt als neues Einstiegsmodell, soll aber an Bord dennoch nicht mit Ausstattung geizen. Als Basis dient einmal mehr der Fiat Ducato.

Knaus Live Facelift & Sondermodelle (Halle 1)

Knaus stellt weitere Teilintegrierten auf Fiat Ducato-Basis in den Messehallen in Düsseldorf aus. Neu für die Live-Baureihen TI und Wave gibt es neben dem Basisfahrzeug-Facelift auch eine aufgewertete Ausstattung und jeweils die "Platinum Selecion"-Sondermodelle.

>> Vorstellung (Knaus Live TI)

Laika Kosmo L 105 (Halle 6, Stand B03)

Mit dem neuen Grundriss L 105 des Kosmo-Teilintegrierten kommt die italienische Marke Laika nach Düsseldorf. Das Modell krempelt dabei den typischen Aufbau auf links und kommt mit einer Rundsitzecke im Heck und Platz für vier auf 5,99 m.

>> Vorstellung

Niesmann + Bischoff Arto (Halle 6, Stand C03)

Foto: Niesmann + Bischoff

Mit der nächsten Generation des Arto präsentiert Niesmann + Bischoff einen Liner mit Smart-Home-Features.

>> Vorstellung

Wohnwagen: Die Highlight-Caravans der Fachmesse

Auch ohne eigenen Motor erfreuen sich Reisemobile nach wie vor großer Beliebtheit. Aus gutem Grund: Am Urlaubsort angekommen lässt sich der Wohnwagen einfach abkoppeln. Somit hat die rollende Ferienwohnung einen festen Stellplatz während der Pkw als Zugfahrzeug zum Erkunden der Umgebung einlädt – ganz ohne Einschränkungen durch Höhe, Länge und Breite. Das sind die Wohnwagen-Highlights auf dem Caravan Salon 2024:

Adria Adora (Halle 10, Stand A29)

Kleine Änderungen erfährt die Adora-Baureihe von Adria. Der Caravan erhält ein neues Außendesign mit reduzierten Grafiken sowie ein aufgewertetes Möbeldesign im Innenraum. So wappnet sich der Wohnwagen für das nächste Modelljahr.

Knaus Sport (Halle 1)

Foto: Knaus

Der Einstiegs-Caravan von Knaus putzt sich für das Modelljahr 2025 heraus und präsentiert sich in einem moderneren Look mit verbessertem Interieur. Dazu senken den Jandelsbrunnder:innen den Preis des Caravans. Mit 14 Grundrissen bleibt der Knaus Sport jedoch gewohnt vielseitig.

>> Vorstellung

Tabbert Cazadora (Halle 4)

Der Cazadora leutet eine komplett neue Baureihe führt Tabbert auf dem Caravan Salon 2024 ein. Er ersetzt die DaVinci-Baureihe und ist mit sieben Grundrissen einer der vielseitigsten Wohnwagen im Programm. Highlights des Caravans sind etwa handgefertigte Holz-Wandpaneele im Innenraum oder die wasser- und chemiefreie "Cleanflex"-Toilette aus dem Knaus-Tabbert-Konzern.