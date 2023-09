Sieht aus wie der Alte, ist aber das VW Crafter Facelift (2024) – zu erkennen am neuen Innenraum. Änderungen bei den Maßen (Ladefläche) erwarten wir nicht. Das ist der voraussichtliche Preis für Kastenwagen, Pritsche und Fahrgestell.

Preis: Nur leichte Preissteigerung beim VW Crafter Facelift (2024) erwartet

Das VW Crafter Facelift (2024) befindet sich als Erlkönig auf Erprobungsfahrt und offenbart dabei bereits Einblicke in den neuen Innenraum. Wie viel sich noch am Transporter ändern wird, ist zurzeit noch so unklar wie der künftige Preis. Die günstigste Möglichkeit, den Crafter Kastenwagen zu fahren, ist aktuell in der Ausführung ohne Hochdach zum Preis ab 51.497 Euro. Die Ausführung als Pritsche kostet zur Zeit 51.485 Euro und wer lediglich das Fahrgestell benötigt, ist mit 48.159 Euro dabei (Alle Preise: Stand September 2023). Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Antriebe: Kommt der e-Crafter zurück?

Wird mit dem VW Crafter Facelift (2024) auch der e-Crafter zurückkehren? Aktuell ist die rein elektrische Variante des Kastenwagens nicht mehr verfügbar. Dieser leistet 100 kW (136 PS), fährt bis zu 90 km/h schnell und rund 115 km weit. Eine maximale Ladeleistung von nur 40 kW beschränkt den Radius zusätzlich. Aktuell beläuft sich die Motorenauswahl ausschließlich auf Diesel mit 140 PS (103 kW), 163 PS (120 kW) oder 177 PS (130 kW) in Kombination mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe oder einer Achtstufen-Automatik. Die Antriebsachse ist wählbar, neben Front- und Heck- gibt es also auch Allradantrieb. Denkbar ist, dass VW durch Mildhybride die Effizienz steigert. Beim e-Crafter wiederum wäre die Reichweite und Ladezeit zu verbessern, um mit Konkurrenten wie dem eSprinter mithalten zu können, der rund 150 km weit kommt und dessen maximale Ladeleistung bei 115 kW liegt.

Exterieur: Plant VW eine Auffrischung?

Noch sieht der Erlkönig des VW Crafter Facelift (2024) wie zum Marktstart der zweiten Generation 2017 aus. Ob sich daran noch was ändern wird, bleibt abzuwarten. Ein umfangreiches Lifting halten wir beim eher zeitlosen Erscheinungsbild des Crafter für eher unwahrscheinlich. Womöglich stattet der Hersteller den überarbeiteten Crafter mit neuen LED-Scheinwerfern aus. Die Maße des Kastenwagens dürften also unverändert bleiben, je nach Modellvariante eine Länge von 5986, 6838 oder 7391 mm und eine Höhe von 2355, 2590 oder 2798 mm aufweisen.

Interieur: Neues Cockpit, alte Laderaum-Maße

Die ersten Fotos eines Erlkönigs geben bereits den überarbeiteten Innenraum des VW Crafter Facelift (2024) preis. Hier hält ein großer Touchscreen auf der Mittelkonsole Einzug und die Tachoanzeige ist künftig ebenfalls digital ausgeführt. Manuelle Regler und Knöpfe bleiben offenbar erhalten. Neu ist auch das Lenkrad mit kleinerem Pralltopf. Was die Ladefläche im Laderaum angeht, so ist es wahrscheinlich, dass sich – analog zu den Außenmaßen – auch innen nichts ändern wird. Bedeutet: 9,9 bis 18,4 m³ Platz für Transportgüter beziehungsweise vier bis zu sechs Europaletten. Mit dem VW Crafter Kastenwagen Plus gibt es auch die Möglichkeit, bis zu sieben Personen zu befördern.