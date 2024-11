Ducato Easy Pro bringt neuen Einstiegspreis

Mit dem Fiat Ducato Facelift (2024) wird der Kastenwagen umfassend erneuert. Der Transporter erhält einen neu entwickelten Elektroantrieb, ist aber weiterhin auch als Verbrenner erhältlich. Zusätzlich bekommt er zahlreiche Assistenzsysteme spendiert. Wir haben alle Infos!

Preis: Das Fiat Ducato Facelift (2024) dürfte teurer werden

Mit dem Modelljahr 2024 erhält der Fiat Ducato eine Überarbeitung. Fiat spricht von Änderungen im Interieur, beim Exterieur sowie software- und motorenseitig. Mit der neuen Einstiegsversion Easy Pro (L2H1, 2800 kg zGG) sinkt im November 2024 der Preis auf 37.604 Euro. Eine Gewichtsklasse höher liegt der Ducato mit einem zGG von 3000 kg bei einem Preis von 39.032 Euro. In der größten Ausführung mit langem Radstand, Überhang und Superhochdach (L4H3) kostet der Fiat-Kastenwagen mindestens 47.124 Euro. Der Fiat E-Ducato startet verblecht bei 66.283 Euro und in der Konfiguration L3H2, teilverglast oder verglast kostet mit 56.807 Euro etwas weniger (Alle Preise: Stand November 2024).

Antriebe: Dieselmotor oder Elektroantrieb

Das Fiat Ducato Facelift (2024) wird mit einem Turbodiesel ausgestattet, der wahlweise 120 PS (88 kW) und 320 Nm, 140 PS (103 kW) und 350 Nm oder 180 PS (132 kW) und 380 Nm leistet. Wählt man anstelle des manuellen Sechsgang-Getriebes die Achtstufen-Automatik, so steigt das Drehmoment von 350 auf 380 Nm und von 380 auf 450 Nm. Die Leistung verändert sich im Vergleich zum Vorgänger nicht. Fiat gibt aber an, dass die Verbräuche der Motoren zum Modellwechsel gesunken sind, geht dabei aber nicht ins Detail. Je nach Motorisierung ist der Ducato für Anhängelasten bis 3000 kg freigegeben.

Neu ist der elektrische Antriebsstrang im Fiat E-Ducato Facelift (2024). Dank einer neuen, 110 kWh großen Batterie soll die Reichweite bei einer Leistung von 200 kW (270 PS) und einem Drehmoment von 400 Nm auf 420 km (WLTP) ansteigen. Der Vorgänger fuhr maximal 370 km (WLTP), je nach Karosserievariante, bei einer Leistung von 90 kW (122 PS) und einem Drehmoment vom 280 Nm. Aufgrund der gesteigerten (Batterie-)Leistung dürfte der Elektroantrieb in Zukunft deutlich interessanter als Basis für Umbauten wie zum Beispiel einem Wohnmobil werden. Geladen wird mit maximal 150 kW.

Über verschiedene Fahrmodi lassen sich beim E-Ducato unterschiedliche Leistungsprofile abrufen, die sich auf die Leistung und die Reichweite auswirken. Per Schaltwippen am Lenkrad lässt sich zusätzlich der Grad der Rekuperation justieren. Die maximale Anhängelast des elektrischen Ducato liegt bei 2400 kg.

Exterieur: Nur kleinere Änderungen

Das Erscheinungsbild hat der Hersteller mit dem Fiat Ducato Facelift (2024) nur behutsam überarbeitet. Dabei konzentrieren sich die Änderungen auf die Front: Auffälligstes Merkmal ist ein neu gestalteter Kühlergrill mit verschieden großen Öffnungen, die sich zu den Scheinwerfern hin verkleinern. Darüber hinaus erhalten auch die Stoßfänger eine gestalterische Überarbeitung. Fiat betont außerdem, den Unterfahrschutz im Sinne der Aerodynamik überarbeitet zu haben. Alle Modelle tragen neu gestaltete Rückleuchten und das neue Firmenlogo. Das Fiat E-Ducato Facelift (2024) zeichnet sich zudem durch Voll-LED-Scheinwerfer aus.

Fiat bestätigt, dass es den Ducato auch zukünftig in diversen Karosserievarianten mit verschiedenen Längen und Höhen geben wird, ohne die Maße jedoch zu benennen. Um sich erneut am Vorgänger zu orientieren: Dessen Maße variieren zwischen 4963 mm in der Länge, 2050 mm in der Breite und 2554 mm in der Höhe sowie 6678 mm in der Länge, 2100 mm in der Breite und 2774 mm in der Höhe. Pritschenwagen und Aufbauten dürften als gesetzt gelten, auch wenn es von offizieller Seite noch keine Angaben dazu gibt.

Interieur: Modernisierter Innenraum

Foto: Fiat

Auch der Innenraum blieb vom Fiat Ducato Facelift (2024) nicht verschont. So gesellen sich beim Fiat E-Ducato Facelift (2024) das zentrale sieben-Zoll-Element und ein weiterer zehn Zoll großer Monitor über der breiten Mittelkonsole hinzu. Die Gestaltung der Türtafeln wurde ebenfalls angepasst. Ansonsten bietet das Cockpit einen vertrauten Anblick mit vielen Ablagemöglichkeiten. Optional lassen sich noch weitere USB-Ports, Ladestationen für Induktionsladen und ein 230-V-Steckdosenanschluss ergänzen.

Die Ladekapazität des Fiat Ducato Facelift (2024) soll sich mit dem Modellwechsel nicht verändert haben. Der Hersteller spricht von weiterhin maximalen 17 m³ beziehungsweise 2000 kg Zuladung bei Verbrennern und 1500 kg beim E-Ducato.

Assistenzsysteme: Mit dem Modellwechsel kommt einiges an Bord

Im Zuge der Modellpflege bringt Fiat neue und weitere Assistenzsysteme in das Fiat Ducato Facelift (2024). Im Falle des E-Ducato sind nun eine Verkehrszeichenerkennung, ein Spurhaltewarnsystem, ein Aufmerksamkeitsassistent und ein intelligenter Geschwindigkeitsassistent serienmäßig an Bord. Erweitern lässt sich das Angebot mittels Stau- und Spurhalteassistent und einer adaptiven Geschwindigkeitsregelung. Sind diese an Bord, ist mit dem E-Ducato autonomes Fahren auf Stufe 2 möglich (Hier erklären wir die autonomen Fahrstufen).