Im Holidays wohnt es sich zu viert

Mit dem Citroën Holidays (2024) bietet die französische Marke auf Basis des Spacetourer einen Camper für vier Personen mit Klappdach an. So ist er ausgestattet und das ist der Preis.

Preis: Citroën Holidays (2024) ab 48.900 Euro

Nicht nur spezielle Ausbauprofis bauen Campingausstattungen in Vans. Auch die Autohersteller selbst lassen es sich nicht nehmen, auf dem heiß umkämpften Markt der Wohnmobile mitzumischen. Die Französ:innen schicken den Citroën Holidays (2024) ins Rennen. Er basiert auf dem Citroën Spacetourer und startet bei 48.900 Euro oder einer Leasingrate von 499 Euro im Monat (Stand: Juli 2024). Mit dem Umbau soll der Van als Reisemobil dienen, aber durch seine kompakten Abmaße auch den Alltag bewältigen können. Dafür spricht die geringe Höhe von unter zwei Metern, die kompakte Länge von unter fünf Metern und das moderne Cockpit des 2024 überarbeiteten Vans, dessen Transporter-Pendant als Jumpy vertrieben wird.

Vier Betten, Küche, Außendusche

Mit dem Citroën Holidays (2024) bekommen Campingfans das klassische Rundumpaket: Geschlafen wird im Klappdach auf 120 x 195 cm und auf der verschieb-, klapp- und herausnehmbaren Rücksitzbank auf 115 x 190 cm. Die Küchenzeile ist neben zahlreichen Verstaumöglichkeiten mit einem Zweiflamm-Herd, einem 16-l-Kühlschrank, einer Spüle (je 10 l Frisch- und Grauwassertank) und einem versenkbaren Tisch ausgestattet. Dreht man die Vordersitze nach hinten, sitzt man zu viert am Tisch. Durch die optional elektrisch bedienbaren Schiebetüren lässt sich die Küche herausnehmen, was das Kochen im Freien erlaubt.

Foto: Citroën

Licht und Luft schenken die klappbare Heckscheibe und eine zu öffnende Jalousie im Dach, für Wärme sorgt das programmierbare Webasto-Heizsystem. Für die Außendusche am Heck steht ein 25-l-Tank zur Verfügung und auf Wunsch stattet Citroën den Holidays auch mit einer herausnehmbaren Toilette aus. Für den Außenbereich bietet Citroën den Holidays optional eine Schiene, die es zulässt, eine Markise zu montieren. Auch für die Anbringung von Solarpaneelen auf dem Dach ist der Camper geeignet.

Basisfahrzeug: Citroën Spacetourer

Der Citroën Holidays (2024) ist ein umgebauter Citroën Spacetourer, weshalb er auch standardmäßig als N1-Fahrzeug (bis 3,5 t zGM) zur Zulassung kommt. Anders als der Spacetourer ist der Camper allerdings nur mit zwei Antriebsoptionen erhältlich: als BlueHDi 145 (145 PS/106 kW) in Kombination mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe oder als BlueHDi 180 (177 PS/130 kW) in Kombination mit einem Achtstufen-Automatikgetriebe. Das 10-Zoll-Digitalcockpit und der 10-Zoll-Touchscreen sind Serie, ebenso die kabellose Smartphone-Ladestation. Unter anderem sind auch eine Berganfahrhilfe, eine Rückfahrkamera mit Top-Rear-Vision, eine adaptive Geschwindigkeitsregelung mit Stop-&-Go-Funktion sowie eine automatische Notbremsung mit Fußgänger- und Radfahrererkennung, eine Aufmerksamkeitswarnung, ein Spurhalteassistent, eine Kollisionswarnung und eine Verkehrszeichenerkennung an Bord.