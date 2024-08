Malibu präsentiert den längsten Sprinter-Kastenwagen

Halb Teilintegriert, halb Kastenwagen: Durch einen Gfk-Anbau streckt sich der Malibu Genius 641 LE (2024) auf insgesamt 6,41 m. Damit ist er der längste Kastenwagen auf Sprinter-Basis. Das wissen wir zu Preis und Ausstattung der Neuheit vom Caravan Salon 2024.

Preis: Malibu Genius 641 LE (2024) ab etwa 93.000 Euro

Campervans sind die perfekte Reisebegleitung für alle, die gerne auf Städtetrips gehen oder die Fahrt über gewundene Alpenpässe ohne umständliches Rangieren und Angstschweiß genießen möchten. Möglich macht das die handliche Größe von meist unter sechs Metern Länge und der verwindungssteife Transporter-Aufbau. Beim Thema Platz haben die Kastenwagen im Vergleich zu Teil- oder Vollintegrierten das Nachsehen – denn so viel nutzbaren Raum können sie nicht bieten. Gibt es denn keinen Mittelweg?

Diese Frage dürfte auch die Entwickler:innen der Carthago-Tochter Malibu umgetrieben haben. Mit dem Malibu Genius 641 LE (2024) für knapp 93.000 Euro (Stand: August 2024) kommt der Geniestreich aus dem baden-württembergischen Aulendorf: Man nehme einen Kastenwagen, und baue diesen einfach hinten weiter. Wo der 5,93 m lange Mercedes Sprinter normalerweise aufhört, setzt Malibu eine nach der Linienführung des Vans gestaltete, patentierte Erweiterung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Gfk) samt Original-Rückleuchten an. Damit streckt sich erstmals ein Campervan auf Sprinter-Basis auf 6,41 m. Das Mehr an Länge bietet – neben leichten Einschränkungen in der Kastenwagen-Paradedisziplin Handlichkeit – im Innenraum beinahe so viel Platz wie ein Teilintegrierter samt großzügig bemessener Heckgarage.

Seine Weltpremiere feiert der neuartige Sprinter-Campervan auf dem Caravan Salon Düsseldorf 2024. Der Van steht vom 30. August bis 8. September am Stand von Malibu (A22-01 und A22-02) in Halle 16 zum Anschauen und live erleben bereit.

Innenraum: Viel Stauraum dank Gfk-Heck

Aber was genau sind die Vorzüge der ungewöhnlichen Heck-Lösung Malibu Genius 641 LE (2024)? Den kleinen Einbußen beim innerstädtischen Rangieren steht ein luftiges Raumgefühl entgegen – zumindest im Heckbereich des Wohnmobils. Hier gibt es zwei großzügige Längs-Einzelbetten mit je knapp zwei Metern Länge (genaue Maße folgen). Darunter befindet sich die 1400 l fassende Heckgarage (optional mit Pedelec-Halter oder Organisationssystem), die von außen sowie innen zugänglich ist. Auch der Kleiderschrank findet unter den Matratzen seinen Platz. Für einen Kastenwagen fehlt hier jedoch ein wichtiges Element: die Heckflügeltüren. Sie weichen einer oben angeschlagenen Heckklappe, die bis knapp unterhalb der Liegeflächen-Höhe reicht – welche sich wiederum bis an die Rückwand des Wohnmobils strecken darf. Malibu verspricht so auch die Lösung eines typischen Kastenwagen-Problems: Kältebrücken im Bereich des Betts durch die Türen.

Foto: Malibu

Der übrige Wohnbereich wirkt von der Aufteilung her vertraut. Öffnet man die Schiebetüre (auch mit elektrischer Zuziehhilfe lieferbar), erwartet Camper:innen die Halbdinette bestehend aus einem Klapptisch mit Erweiterung, zwei drehbaren Fahrerhaus-Sitzen sowie einer Zweier-Sitzbank mit Dreipunktgurten (auf Wunsch mit Isofix). Links neben der Türe ist die Küchenzeile mit Zweiflammen-Gasherd, Spüle und bündig aufklappbarer Arbeitsflächenerweiterung. Ein Kompressor-Kühlschrank mit 84 l Volumen rundet die Küchenausstattung ab.

Das Bad ist ein weiteres Highlight des Malibu Genius 641 LE (2024). Der Hersteller selbst spricht vom Supermax-Bad. Es handelt sich um einen Mix aus Vario- und Raumbad. Zum einen sind Waschbecken und Toilette schwenkbar, zum anderen wird die Duschkabine aus Schiebeelementen und einer Raumerweiterung, die in den Wohnraum-Durchgang reicht, gebildet. Die Waschraumtüre kann jedoch mehr. Sie bildet mit einer kleinen Erweiterung eine physische Trennung zwischen Wohn- und Schlafraum und schafft so ein Ankleidezimmer – oder einen Rückzugsort mit Ruhe und Privatsphäre.

Basisfahrzeug: Mercedes Sprinter

Als Basis für den besonderen Kastenwagen-Teilintegrierten-Hybriden setzt der Malibu Genius 641 LE (2024) auf den Mercedes Sprinter. Damit bietet der Camper die modernen Sicherheits- und Komfortfeatures des Basisfahrzeugs, darunter das MBUX-Infotainmentsystem mit einem bis zu 10,25 Zoll großen Touchscreen sowie Abstandsassistent, Bremsassistent oder Spurhalteassistent. Den Pkw-ähnlichen Fahrkomfort mit guter Geräuschdämmung gibt es ohnehin inklusive.

Anders als etwa die meisten Kastenwagen auf Fiat Ducato-Basis kommt der Sprinter mit Hinterradantrieb. Optional bietet Malibu den Van auch mit Allradantrieb an. Unter der Haube werkelt serienmäßig der 150 PS (110 kW) starke 2,0-l-Vierzylinder, gegen Aufpreis gibt es den Turbodiesel auch mit 170 PS (125 kW). Ab Werk ist ein Sechsgang-Schaltgetriebe angeflanscht, ein Wandler-Automatikgetriebe gibt es optional.