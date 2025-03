Das kostet der Allzweck-Maxus

Der Maxus Deliver 9 (2020) ist seit 2021 auch in Deutschland verfügbar. Der Kastenwagen tritt gegen etablierte Konkurrenten wie den Mercedes Sprinter oder den VW Crafter an. Wir haben alle Informationen zu Preis, Maßen und Ladevolumen.

Preis: Das kostet der Maxus Deliver 9 (2020)

Mit dem Maxus Deliver 9 geht seit 2020 ein Transporter der Tochterfirma des chinesischen Autokonzerns SAIC Motor auf Kundenfang. Auch in Deutschland ist der Deliver 9 erhältlich und steht in direkter Konkurrenz zum Mercedes Sprinter oder Ford Transit. Preislich reiht er sich ebenfalls entsprechend ein: So gibt Maxus einen Preis von 43.423 Euro für die Basis-Ausstattung und 46.993 Euro für die Luxury-Ausstattung an (Sprinter ab 40.781 Euro, Transit ab 42.304 Euro). Die elektrische Variante fährt unter dem Namen Maxus eDeliver 9 (2020) vor und kostet mindestens 64.490 Euro (Alle Preise: Stand Oktober 2023). In Deutschland bietet Maxus den (e)Deliver 9 nur als Kastenwagen an, eine PKW-Variante ist nicht verfügbar. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Opel Vivaro-e Hydrogen (2022) im Video:

Antriebe: Wahlweise mit Front oder Heckantrieb und als E-Auto

Maxus liefert den Verbrenner Deliver 9 (2020) ausschließlich mit einem Zweiliter-Turbodiesel aus. Dieser erreicht eine Leistung von 148 PS (108 kW) sowie 375 Nm Drehmoment und ist serienmäßig an eine Sechsgang-Handschaltung gebunden. Maxus nennt für die beiden Varianten des Transporters, den es übrigens sowohl mit Vorderradantrieb als auch mit Hinterradantrieb gibt, einen kombinierten Verbrauch zwischen 9,0 und 9,7 l/100 km. In beiden Fällen sollen die Abgasnorm Euro 6 erfüllt werden.

Die elektrische Variante Maxus eDeliver 9 (2020) ist mit zwei Batteriekapazitäten zu je 72 kWh oder 89 kWh zu haben und bietet eine Leistung von 150 kW (204 PS). Für die Fahrgestell-Variante gibt es einen 65-kWh-Akku. Die Reichweite hängt von der gewählten Karosseriegröße und der Batterie ab. Maxus gibt eine Maximalreichweite von 328 km (kombiniert, WLTP) und 405 km (Stadtverkehr, WLTP) an. Mit allen elektrischen Transporter-Varianten sollen mindestens 265 km (WLTP, kombiniert) beziehungsweise 332 km (WLTP, Stadtverkehr) Reichweite möglich sein.

Exterieur: ein klassischer Transporter

Der Maxus Deliver 9 (2020) ist mit seinem klassischem Transporter-Design auf Zweckmäßigkeit ausgelegt und verkneift sich deshalb stilistische Experimente. Die markante Front wird von einem großen Kühlergrill mit angeschlossenen Scheinwerfern dominiert. Auffällig: die betont sportlich gestaltete Schürze mit großem Frontsplitter. Mit einer Länge von 5940 mm, einer Breite von 2062 mm und einer Höhe von 2525 mm (2535 mm als RWD) ist der Verbrener etwa so groß, wie ein Mercedes Sprinter oder VW Crafter.

Die elektrische Variante Maxus eDeliver 9 (2020) unterscheidet sich im Design von seinem Verbrenner-Bruder durch einen geänderten Grill, hinter dem sich auch der Ladeanschluss befindet. Im Vergleich zu den Verbrenner-Varianten bietet Maxus den eDeliver 9 (2020) in drei verschiedenen Karosseriegrößen an: als L2H2 (5546 x 2062 x 2525 mm), als L3H2 (5940 x 2062 x 2525 mm) als Doppelkabine L3H2 (5940 x 2062 x 2510 mm) sowie als L3H3 und Doppelkabine L3H3 (beide 5940 x 2062 x 2510 mm). L3H3 ist auch als N2, also für eine zulässige Gesamtmasse von 4050 t bestellbar (5940 x 2062 x 2765 mm).

Interieur: betont komfortable Kanzel

Foto: Maxus

Das Interieur des Maxus (e)Deliver 9 (2020) ist fahrerorientiert ausgerichtet. So neigt sich etwa das Armaturenbrett entsprechend zum Fahrersitz hin, um die Bedienung zu erleichtern. Das Infotainmentsystem wird über einen mittig platzierten Touchscreen bedient und ist mit Apple CarPlay und Android Auto kompatibel. Beim Kastenwagen bilden drei Sitze die vordere Reihe. Der eDeliver 9 ist auch mit Doppelkabine, also einer zweiten Sitzreihe erhältlich. Der Laderaum variiert beim eDeliver 9 je nach Konfiguration zwischen 7,1 m³ und 12,5 m³. Im Verbrenner sind immer 11,5 m³ Laderaum verfügbar. Zum Vergleich: Ein Mercedes Sprinter liegt je nach Konfiguration bei neun bis 14 m³, ein Transit bei 11,2 bis 15,1 m³. Eine halbhohe Laderaumverkleidung gehört beim (e)Deliver 9 zum Serienumfang.

Assistenzsysteme: Viele Systeme ohne Aufpreis

Der Maxus Deliver 9 (2020) bietet eine Vielzahl an Assistenten an. Serienmäßig sind ESP, ein Notbremssystem (AEBS), eine Berganfahrhilfe und ein Spurhaltewarner mit inbegriffen. Gegen Aufpreis bietet die Marke auch eine Einparkhilfe sowie eine Rückfahrkamera an. Die Luxury-Variante beinhaltet dies ab Werk und unter anderem auch ein Reifendruckkontrollsystem und eine automatische Türverriegelung. Beim eDeliver 9 sind die Parkpiepser Standard.

Von Lukas Bädorf