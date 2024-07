Der Einstiegs-Caravan wird günstiger

Generationswechsel beim Caravan: Der Einstiegs-Wohnwagen Knaus Sport (2025) startet mit neuer Ausstattung und überarbeiteter Optik in die nächste Modellgeneration. So fällt der Preis aus!

Preis: Knaus Sport (2025) ab 19.290 Euro

Mit der neuen Generation des Knaus Sport (2025) stellt sich der Einstiegs-Wohnwagen neu auf. Die Preise senkt der Hersteller aus dem niederbayerischen Jandelsbrunn mit dem Generationswechsel. Die Wohnanhänger des Modelljahr 2025 beginnen ab 19.290 Euro (Stand: Juli 2024) für den Grundriss 400 QD – damit knappe 2000 Euro unter dem bisherigen Einstiegspreis. Insgesamt stehen für den Sport 14 Grundrisse zur Auswahl, womit der Caravan zahlreichen Bedürfnissen gerecht wird. Er richtet sich damit sowohl an Paare, als auch Familien, grundrissabhängig bietet der Wohnwagen Schlafplätze für drei bis sechs Personen.

Innenraum: Grundlegend modernisiert

Der erneuerte Einstiegs-Wohnwagen Knaus Sport wird zum Modelljahr 2025 sicht- und spürbar moderne. Dafür sorgt etwa der minimalistische Stil des Mobiliars. Viel Holz in Naturfarbe wechselt sich mit klaren, weißen Flächen ab. Die Dachschränke verzichten für den sauberen Look auf Griffe. Je nach gewählter Polstervariante komplettieren Grau- und Brauntöne den Innenraum des Campers. Auch die Beleuchtung an Bord soll eine gemütliche Atmosphäre schaffen. Serienmäßig bietet der Caravan dank im Mobiliar eingebauten LED-Lampen eine indirekte Beleuchtung. Schwanenhals-Leselampen stehen an der Sitzgruppe ebenfalls zur Verfügung.

Foto: Knaus

Je nach Grundriss bietet der Sport drei bis sechs Schlafmöglichkeiten. Diese sind entweder als feststehende Einzel- oder Doppelbetten ausgeführt, lassen sich durch Umklappen aus der Sitznische formen oder sind als Etagenbetten (bis zu drei übereinanderliegend!) ausgeführt. Als Beispiel: Der Sport 450 FU aus der Bildergalerie bietet Campenden ein festes Doppelbett im Bug (2000x1380 mm), die U-förmige Sitzecke lässt sich am Abend in ein zweites Doppelbett (1980x1510-1250 mm) im Heck verwandeln.

Auch die Dinette findet je nach Grundriss an einer anderen Stelle des Campers Platz. Sie ist entweder als Sitzgruppe mit zwei gegenüberstehenden Bänken (Bug oder Seite), als L-förmige Konstellation oder U-förmige Nische im Heck des Caravans gestaltet. Weniger Unterschiede gibt es dagegen in der Küchenausstattung. Hier sind stets ein Dreiflammen-Gaskocher und eine Edelstahlspüle untergebracht. Der Kühlschrank bietet je nach Grundriss zwischen 98 und 177 l Volumen.

Zuletzt bietet jeder Grundriss auch ein Bad. Optional mit dabei: die Cleanflex-Toilette von Knaus. Diese kommt ganz ohne Chemie und Wasser aus. Ab Werk ist eine klassische Kassetten-Toilette von Dometic an Bord. Komplettiert wird die Badezimmer-Ausstattung durch eine integrierte Duschwanne, eine Waschbeckenarmatur sowie Verstaumöglichkeiten. Mehr Stauraum steht in einem deckenhohen Kleiderschrank sowie unter dem Echtholz-Bettrahmen des Festbetts an Bord zur Verfügung. Gasflaschen kommen im Staufach über der Deichsel unter.

Basis: Auslastung bis 2000 kg möglich

Je nach Grundriss basiert der Knaus Sport (2025) auf einem Eigenbau-Chassis oder einem AL-KO-Fahrwerk. Die Auflastung ändert sich je nach Fahrwerk. Das eigene Chassis begrenzt Knaus optional auf 1800 kg (1800 kg-Fahrwerk), serienmäßig wird das 1500 kg-Chassis verwendet (bei 400 LK, 400 QD und 420 QD die einzige Option). Das AL-KO-Chassis ist dagegen nur bei den zwei größten Grundrissen 650 FDK und 650 UFK mit je 8660 mm Länge zu finden – hier mit einer optionalen Auflastung von bis zu 2000 kg. Ab Werk liegt die Zuladung beim Einstiegs-Caravan bei 29 (450 FU) bis 139 kg (650 FDK) – eine optionale Auflastung ist bei vielen Komfortoptionen und etwas Gepäck demnach eine sinnvolle Investition.

Die Maße unterscheiden sich besonders bei der Länge des Wohnwagens: Sie rangiert von 6060 mm (400 LK) bis 8660 mm (650 UFK) inklusive Deichsel. Die Breite beträgt entweder 2320 mm oder für die drei größten Grundrisse 2500 mm.

Ab Werk ist eine Gasheizung inklusive. Bei den kleineren Grundrissen handelt es sich um eine Truma S 3004, bei den größeren Modellen ist eine Truma Combi 6 inklusive. Aufrüstungen, etwa mit einer Fußbodenheizung oder leistungsstärkeren Modellen ist auf Wunsch möglich. Auch eine Dometic-Klimaanlage lässt sich optional werkseitig nachrüsten. Grundriss-unabhängig ist dagegen der Wassertank: 45 l Frischwasser müssen genügen, optional gibt es einen rollbaren 25-l-Frischwasser- sowie Abwassertank hinzu.