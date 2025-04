Wohnmobile – ob Campervan oder integriertes Reisemobil – stellen hohe Anforderungen an ihre Reifen. Sogenannte CP-Profile sind speziell auf diese Bedürfnisse abgestimmt. Was es beim Kauf zu beachten gibt und welche Sommer-, Winter- und Ganzjahresreifen-Modelle angeboten werden, verraten wir hier.

Mit je zwei Dimensionen in 15-Zoll (215/70 sowie 225/70) und zwei weiteren in 16-Zoll (215/75 sowie 225/65) deckt der komfortable Sommerreifen eine Vielzahl der gängigen Basisfahrzeuge ab.

Pirelli bietet den Sommerreifen mit optimierten Nässeeigenschaften und Überlastreserven noch in den Dimensionen 215/70 R 15 109R und 215/75 R 16 113R an. Die Produktion lief bereits im Sommer 2022 aus.

Neu in dieser Saison: Den Allseason-Pneu gibt es in acht Größen von 195/75 R 16 bis 235/65 R 16.

CP-Reifen für Wohnmobile: Deshalb braucht man Spezialreifen

Unterschiedliche Fahrzeugkategorien benötigen auch unterschiedliche Reifen. Was bei der Unterscheidung von Pkw, Offroader und Transporter noch sinnvoll erscheint, wird beim Thema Wohnmobil schon schwerer zu greifen. Schließlich teilen sich Lieferwägen und die meisten Campingfahrzeuge – etwa auf dem Bestseller-Basisfahrzeug Fiat Ducato aufbauend – nicht nur Antrieb und Fahrerhaus, sondern fußen auch auf demselben Fahrwerk.Dennoch empfiehlt es sich, beim Camper auf die richtige Wahl der Reifen zu achten.

Denn bei Wohnmobilen (hier die gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt) sind extrem hohe Lasten durch eine häufig ungleichmäßige Beladung und höhere Anforderungen an die dynamischen Qualitäten die wesentlichen Gründe, die für die Verwendung eines speziellen CP-Profils (CP steht für "Camper") sprechen.Was die Unterschiede zu den herkömmlichen C-Reifen – hier steht die Abkürzung für "Commercial" oder "Cargo" – sind und welche Modelle aktuell angeboten werden, verraten wir im Folgenden.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Zehn Tipps zum Wohnmobilkauf im Video:

Wohnmobilreifen: Diese CP-Reifen gibt es

Michelin CrossClimate Camping

Den CP-Ganzjahresreifen Michelin CrossClimate Camping gibt es in acht Größen von 195/75 R 16 bis 235/65 R 16. Alle Versionen tragen das Nassbrems-Label "A" und sind dank 3PMSF-Symbol (auch Alpin/Schneeflocke) als Winterreifen zugelassen.



Continental VanContact Camper

Wie der Michelin eignet sich auch der VanContact Camper von Continental dank des Schneeflocken-Symbols für den Winterurlaub im Schnee. Neben den gängigen 15- und 16-Zoll-Größen ist der Camper-Pneu sogar im Format 255/55 R 18 120R erhältlich – allesamt mit Nassgriff-Label "A" und optimiertem Grip auf losem Untergrund.



Pirelli Carrier Camper

Derzeit bietet Pirelli den Sommerreife "Carrier Camper" mit optimierten Nässeeigenschaften und Überlastreserven noch in den Dimensionen 215/70 R 15 109R und 215/75 R 16 113R an. Der Nassgriff ist laut EU-Label mit "A" ausgezeichnet. Aber: Die Produktion ist bereits ausgelaufen – aktuell ist nur noch Lagerware bestellbar.



Michelin Agilis Camping

Mit je zwei Dimensionen in 15-Zoll (215/70 sowie 225/70) und zwei weiteren in 16-Zoll (225/75 sowie 225/65) deckt der komfortable CP-Sommerreife von Michelin eine Vielzahl der gängigen Basisfahrzeuge ab. Die Pneus tragen auf dem EU-Label ein "B" im Nassgriff und sind für Geschwindigkeiten bis 160 km/h (Speedindex "Q") freigegeben.



Was ist der Unterschied zwischen C-Reifen und CP-Reifen für Wohnmobile?

Auch wenn C-Reifen für Transporter und CP-Reifen für Wohnmobile in identischen Dimensionen angeboten werden, unterscheiden sich beide Reifenarten im Detail. Camper-Reifen sind in der Regel konstruktiv an die besonderen Herausforderungen auf Urlaubsfahrten angepasst und unterscheiden sich daher in folgenden Punkten:

Höhere Tragfähigkeit: Aufbau und Ausstattung sorgen für Mehrgewicht. Transporter fahren nicht immer voll beladen, Wohnmobile erreichen mit Urlaubsgepäck an Bord aber recht schnell die meistens geltende 3,5-t-Grenze (so mit Wohnmobilwaagen Überladung vermeiden). CP-Reifen bieten daher oft eine höhere Tragfähigkeit als Schutz vor Überlastung. Somit sind auch Bordsteinkanten-Kontakte weniger Schädlich für die Karkasse.

Bessere Nasshaftung: Mehr Leergewicht bedeutet auch höhere Anforderungen an die Fahrdynamik. Daher ist die Nasshaftung von CP-Reifen gegenüber herkömmlichen C-Reifen höher.

Mehr Fülldruck: CP-Reifen lassen sich mit bis zu 5,5 bar Druck aufpumpen (so den Reifendruck überprüfen). Bei C-Reifen liegt der Höchstwert oft bei maximal 4,5 bar.

Mehr Komfort: Dieser zählt beim Nutzfahrzeug nicht zu den Prioritäten beim Reifenkauf. Bei Reisemobilen hingegen schon, daher sind Abrollgeräusche und Fahrkomfort der CP-Reifen den C-Reifen oft überlegen.

Ferner sind CP-Reifen besser vor Standplatten (so mit Reifenschonern vermeiden) und Alterung durch UV-Strahlung gefeit. Die Laufleistung fällt zwar geringer aus als bei C-Reifen üblich – sie reicht für die private Nutzung aber in den meisten Fällen völlig aus, da Campingfahrzeuge in der Regel nicht tagtäglich gefahren werden und so auf das gesamte Jahr gesehen nicht so viele Kilometer abspulen, wie ein Lieferwagen – diese legen im Schnitt nämlich 18.583 km pro Jahr zurück, wie das Kraftfahrt-Bundesamt 2022 für Lkw bis 3,5 t ermittelte.

Auch interessant:

Sind Ganzjahresreifen für Wohnmobile sinnvoll?

Wer ganzjährig eher in gemäßigten Klimazonen unterwegs ist und das Wohnmobil im Winter nicht einmottet (hier Tipps zum Überwintern des Wohnmobils), ist mit Ganzjahresreifen für Wohnmobile ebenfalls gut beraten. So ersparen sich Camper:innen den zweimaligen Radwechsel pro Jahr und sind dennoch bei allen Witterungsverhältnissen sicher unterwegs.

Die Entscheidung, ob CP-Ganzjahresreifen sinnvoll sind, richtet sich aber stark an den eigenen Urlaubsgewohnheiten. Wer etwa im Winter Urlaub (hier unsere Tipps für einen winterfesten Camper) in den Alpen macht oder Nordeuropa erkundet, fährt auf Eis und Schnee mit Winterreifen sicherer. Hier geraten Ganzjahresreifen schlichtweg an ihre Grenzen. Auch bei sommerlichen Verhältnissen sind Ganzjahresreifen einem klassischen Sommerreifen etwas unterlegen, hier sind die Unterschiede aber nicht so gravierend wie auf Eis und Schnee, weshalb der Campingurlaub im Hochsommer problemlos auf CP-Ganzjahresreifen bestritten werden kann.