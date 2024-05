Für Tage wie jeden

Sein Name klingt nach Urlaub, doch auch im Alltag beweist der neue Bürstner Copa C500 (2024) seine Stärken. Auf zur Testfahrt!

Bis zur Copacabana ist es ein bisschen weit, auch wenn der Copa so klingt, als sei das mal schnell möglich. Passen würde es: so wendig wie sich der nur gut fünf Meter lange Ford Tourneo während unserer ersten Testfahrt selbst durch dichtes Verkehrsgewimmel schlängelt. Doch statt nach Brasilien fährt der neue, kleine Bürstner Copa C500 (2024) eher zum Baggersee, vielleicht nach Brüssel oder in die Berge. Bürstner, der Hersteller aus Kehl, hat den Kompakten in der boomenden Urban-Camper-Klasse platziert.

Erste Testfahrt im Bürstner Copa C500 (2024)

Bis zu sechs Sitz- und vier Schlafplätze bietet der Bürstner Copa C500 (2024) gegen Aufpreis. Mit seiner multifunktionalen, verschiebbaren Schlafsitzbank (samt Isofix) beweist sich der Copa tatsächlich als Multitalent, zudem sind wahlweise oder als Ergänzung Einzelsitze montierbar. Ein Durchladen langer Ladung bleibt dabei bei unserer ersten Testfahrt stets eine Option. Das Copa-Layout überrascht jedoch nicht: An der linken Seite platziert Bürstner die übliche Möbelzeile mit Schränken, Wassertank (39 l) und Technik, weiter vorn steht eine schlanke Küche mit Kühlbox. Der Klapptisch findet seinen Platz in einer Tasche an der Heckklappe. Er lässt sich im Küchenblock einhängen oder frei stehend draußen nutzen.

Funktional und optisch ansprechend

Neben viel Funktionalität legt man bei Bürstner auch besonderen Wert auf Wohlfühlatmosphäre an Bord: Alle Farben sind sorgfältig aufeinander abgestimmt, und die LED-Leisten im hochklappbaren Dachbett sichern während der ersten Testfahrt eine gute sowie angenehme Beleuchtung. Im neuen Aufstelldach wartet nicht nur ein bequemes (aber schmales) Bett mit Tellerfedern, Leselicht und USB-Steckdosen, sondern auch ein Zeltbalg, der sich nahezu komplett öffnen lässt. Für alle, denen der Raum im fünf Meter langen Bürstner Copa C500 (2024) nicht ausreichend scheint, schiebt der Hersteller noch den größeren C530 nach. Der bietet dann auf 5,45 m einen alternativen Grundriss mit einer Küchenzeile am rechten Hinterrad und einer Toilette plus Einfach-Dusche.

Überzeugen kann die variable Ford-Basis: Die Einstiegsversion mit 136 PS (100 kW) gibt es auf Wunsch mit Achtstufen-Automatik, zudem sind 170 PS (125 kW) und Allradantrieb bestellbar. Neben den 2,0-l-Dieselmotoren liefert Ford einen Plug-in-Hybrid mit 2,5-l-Benziner – und künftig eine vollelektrische Variante, die 300 km Reichweite ermöglichen soll.

Technische Daten des Bürstner Copa C500 (2024)

AUTO ZEITUNG 09/2024 Bürstner Copa C500 Technische Daten Motor 4-Zylinder, Turbo; 1995 cm³ Antrieb 6-Gang; manuell; Vorderrad Leistung 100 kW/136PS Max. Drehmoment 360 Nm Karosserie Außenmaße (L/B/H) 5050/2150/2050 mm Leergewicht/Zuladung k.A. Ausstattung Sitz-/Schlafplätze 2-6/4 Herd/Heizung 2-Flammenkocher/Diesel 2 kW Gas 1 x 2,75 kg Frisch-/Abwasser 39/21 l Preis Grundpreis 54.990 € Alle Daten Werksangaben