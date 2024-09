Geräumiger Vollintegrierter ohne Experimente

Auf die Leichtbaukarte setzt der Wohnmobil-Hersteller Carthago bei seiner neuen Baureihe C2-Tourer, die auf dem Caravan Salon 2024 Premiere feiert. Wir haben den vollintegrierten Carthago C2-Tourer I 147 RB-LE L (2025) vorab unter die Lupe genommen.

Preis: Carthago C2-Tourer I 147 RB-LE L (2025) vermutlich ab 125.000 Euro

Wer abspecken will, stellt oft fest: gar nicht so einfach. Das gilt für Menschen genauso wie für Wohnmobile. Das weiß man auch auf dem Caravan Salon (30.8. bis 08.09. 2024) in Düsseldorf. Carthago versucht es trotzdem. Zur Messepremiere des vollintegrierten Carthago C-Tourers (2025) haben ihm seine Macher:innen eine Leichtbau-Kur verpasst, ohne dass dabei Komfort, Chic und Behaglichkeit zu kurz kommen sollen. Die integrierten Wohnmobile von Carthago kämpfen ab sofort in den zwei getrennten Modelllinien C1 und C2 mit einer Vielzahl individueller Grundrisse um die Gunst der Campingfans. So besteht die neue Baureihe durchweg aus Wohnmobilen auf Mercedes Sprinter-Basis mit dem sogenannten AL-KO-Tiefrahmen, der mit seinem speziellen Achskonzept die Einzelradaufhängung und dank des Doppelbodens viel Stauraum ermöglicht.

Erstes sichtbares Ergebnis der Pfundskur ist der neue Carthago C2-Tourer (2025). Er beweist anschaulich, dass komfortables Reisen im Wohnmobil und Leichtbau kein Widerspruch sein müssen. Für viel Agilität, wenn es mit dem Carthago C2-Tourer (2025) auf Campingtour geht, sorgt zudem die schlanke Aufbaubreite von lediglich 2170 mm über alle Modelle der Baureihe hinweg. Das sind 100 mm weniger als beim weiterhin auf dem Fiat Ducato basierenden Carthago C1 Tourer. Die schlanke Karosseriestruktur in Doppelbodenbauweise zusammen mit weiteren Gewichts-Sparmaßnahmen ermöglicht der Marke, vollintegrierte Wohnmobile auf Mercedes-Sprinter-Basis mit gut sieben Meter Länge in der Version "lightweight 3.5 t" mit 3500 kg zulässiger Gesamtmasse anzubieten. Die Frage nach dem Preis wird wohl erst auf dem Caravan Salon 2024 beantwortet werden. Der Vorgänger hat einen Basispreis von rund 125.000 Euro (Stand: August 2024).

Innenraum: Raumbad mit Umkleidezimmer als Markenzeichen

Der Vollintegrierte Carthago C2-Tourer (2025) geht mit fünf Grundrissen an den Start: I 145 RB-LE mit 720 cm Länge, die etwas längeren I 147 RB-LE K und I 147 RB-LE L (730 bzw. 740 cm) sowie 148 RE-QB K mit 738 cm und I 148 RB-QB L mit 748 cm Länge. Gewusst wie, ist der Schriftzeichensalat ruckzuck aufgelöst: "I" steht für "Integriert", die Kombination "LE" für "Längseinzelbett", das Kürzel "QB" für "Queensize Bed", und "RB" für "Raumbad". Als "lightweight 3.5 t" sind nur drei der genannten Grundrisse verfügbar, als "comfort 4.2 t" hat man die freie Auswahl. Wir schauen uns im Folgenden den Carthago C 2-Tourer (2025) I 147 RB-LE L, also das integrierte Wohnmobil mit komfortablem Raumbad und Längseinzelbetten genauer an, den es allerdings nur als 4,2-t-Wohnmobil gibt.

Der Einstieg erfolgt durch eine extrabreite Aufbautüre von lichten 63 cm. Auf eine Trittstufe wurde zugunsten des tief liegenden "Coupé-Einstiegs" bewusst verzichtet, heißt es bei Carthago. Die Betten im Heck, die dem Premium-Wohnmobil den Namenszusatz gaben, weisen eine Liegelänge von 195 und 200 cm auf. Sie sind über eine ausziehbare Einstiegstreppe zu erreichen. Zudem lassen sie sich per Zusatzpolster zum Doppelbett umbauen. Über dem Fahrerhaus kann ein Hubbett mit einer Liegefläche von 160 x 195 cm in zwei Handgriffen ausgefahren werden, das zwei weiteren Mitreisenden einen Platz für die Nacht bietet.

Alle Carthago-Tourer-Modelle zeichnen sich durch ein Raumbad ("RB" in der Modellbezeichnung), eine Winkelküche mit ausgelagertem Kühlschrank auf der gegenüberliegenden Fahrzeugseite und eine komfortable L-Wohnsitzgruppe aus. Ein herausziehbares 32-Zoll-Smart-TV-Gerät ist in den Kombischrank integriert, der vom Fahrer- wie Beifahrersitz guten Blick gewährt. Das Multifunktionsmöbelstück bietet auch einem 115 l fassenden Kühlschrank Platz, der von beiden Seiten geöffnet werden kann. Auch das per Schiebetür abtrennbare Umkleidezimmer, inzwischen fast so etwas wie ein Markenzeichen aller neueren Carthago-Wohnmobile, findet sich im Carthago C2-Tourer I 147 RB-LE L (2025) wieder.

Ebenfalls nicht unbekannt für Kenner:innen der Marke Carthago ist der Doppelboden, der nicht nur zur Gewichtsersparnis beträgt, sondern auch noch jede Menge Stauraum bietet, ohne dass es oberirdische Stufen oder Stolperfallen gäbe, die schlaftrunkenen Campingfans auf dem Weg ins Heckbett zum Verhängnis werden könnten. Unter anderem kommen im von innen wie außen zugänglichen Souterrain des Fahrzeugbodens zwei nebeneinander platzierte Gasflaschen im Gaskasten unter, die den Herd in der Mittelküche befeuern. Hierbei handelt es sich um einen Dreiflamm-Kocher mit Glasboden und Gussrost.

Basisfahrzeug: Mercedes-Benz Sprinter 415 CDI

Serienmäßig dient im Zuge des AL-KO-Tiefrahmenkonzepts der Mercedes-Benz Sprinter 415 CDI als Basisfahrzeug, bei dem ein 2,0-l-Dieselmotor 150 PS (110 kW) standesgemäßen Vortrieb garantiert. Full-LED-Frontscheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht im neu designten Scheinwerferrahmen sorgen für allzeit gute Ausleuchtung der Straße. Die Heckgarage, für deren Volumen noch keine genauen Daten bekannt sind, soll mit einer maximalen Innenhöhe von 120 cm Platz für zwei große Pedelecs bieten. Verschiedene Assistenzsysteme, darunter vermutlich die aktive Abstandsregelung Distronic und der aktive Bremsassistent aus dem Mercedes-Sortiment, dürften erneut serienmäßig mit an Bord sein.