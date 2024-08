Facelift und Sonderedition für den Teilintegrierten

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Zwei Schlafplätze sind serienmäßig. In den MF-Grundrissen gibt es ein französisches Bett ...

... oder eine L-förmige Küchenzeile an der linken Seite (im Bild).

Die Küche – ganz gleich ob Basis oder Platinum Selection – ist immer mit Dreiflammen-Gasherd, Spüle und 142-l-Kühlschrank ausgestattet. Je nach Grundriss steht eine Küchenzeile an der rechten Fahrzeugseite (im Bild) ...

Mit einem Facelift und der Sonderedition "Platinum Selection" startet der Knaus Live TI (2024) ins neue Modelljahr. Das sind Preis und Ausstattung des renovierten Teilintegrierten.

Preis: Knaus Live TI (2024) ab 73.630 Euro

Wenn ein Basisfahrzeug eine Modellpflege erhält, kann das Anlass genug sein, auch den Wohnraum etwas aufzuhübschen. Das dachte man sich auch in Jandelsbrunn und verpasste dem Basis-Teilintegrierten Knaus Live TI (2024) für Paare und kleine Familien ein Facelift mit neuen Designs im Interieur sowie Exterieur. Erstmals kann der mindestens 73.630 Euro teure Teilintegrierte auch mit der Premium-Ausstattungslinie "Platinum Selection", die man bereits aus anderen Modellen der niederbayerischen Reisemobil-Schmiede kennt, geordert werden. Das ausstattungserweiterte Sondermodell ist für alle vier Grundrisse – 590 MF, 650 MF, 650 MEG und 700 MEG – der Baureihe verfügbar und kostet mindestens 75.900 Euro (Alle Preise: Stand August 2024). Die neuen Platinum Selection-Modelle des Knaus Live TI stehen auch auf dem Caravan Salon 2024 in Düsseldorf zur Schau. Knaus präsentiert seine Wohnmobile vom 30. August bis zum 8. September in Halle 1.

Innenraum: Teilintegrierter für Paare und kleine Familien

Neue Möbel und frische Interieurfarben hübschen den Knaus Live TI (2024) zum neuen Modelljahr auf. Mit 6,40 bis 7,48 m Länge bleibt der Teilintegrierte kein besonders kompakter Vertreter der Klasse. Dennoch ist er nur auf zwei bis grundrissabhängig maximal vier Personen ausgelegt. Ausschließlich für Paare ist der 6,4 m lange Grundriss 590 MF mit französischem Bett (201 x 140 cm) gedacht. Der 6,94 m lange 650 MF kommt ebenfalls mit einem französischen Bett (207 x 141 cm) im Heck, lässt sich aber mit einer umklappbaren Sitzgruppe mit einem Zusatz-Schlafplatz (211 x 118 cm) ausbauen. Auch der 650 MEG (6,94 m Gesamtlänge) bietet optional drei Schlafplätze: ab Werk zwei Einzelbetten im Heck (202/197 x 78 cm) sowie ein optionales Einzelbett (211 x 32-118 cm) im Bug. Mit bis zu vier Schlafplätzen ist der 7,48 m lange 700 MEG die familienfreundlichste Option. Auch hier gibt es zwei Einzelbetten im Heck (199/205 x 78 cm) serienmäßig und gegen Aufpreis ein zweites Bett (209 x 84-118 cm) auf der umklappbaren Sitzgruppe, das laut Knaus für zwei Personen ausreichen soll.

So, wie sich die angebotenen Schlafplätze unterscheiden, differenzieren sich auch die Sitzgruppen der vier Grundrisse voneinander. Einzig der kompakte 590 MF erhält eine Halbdinette mit Zweier-Sitzbank (Isofix optional) und gegenüberliegenden Fahrerhaussitzen. Die übrigen Grundrisse erhalten eine Mono-Sitzbank an der rechten Fahrzeugseite. Diese ergänzt bei den Grundrissen 650 MF und 700 MEG die offene L-förmige Küche auf der linken Fahrzeugseite direkt hinter der Sitzgruppe. Bei den Modellen 590 MF und 650 MEG kommt dagegen eine klassische Küchenzeile mit erweiterbarer Arbeitsfläche auf der rechten Fahrzeugseite zum Einsatz. Die Küchenausstattung ist mit Dreiflammen-Gaskocher (Gasflaschen: 2x11 kg), Spüle und 142-l-Kühlschrank jedoch identisch.

Auch in der Nasszelle bieten die Grundrisse des Knaus Live TI (2024) einiges an Diversität: entweder ein Kompaktbad mit integrierter Dusche und separatem Waschtisch (590 MF und 650 MF), ein Schwenkbad (650 MEG) oder ein großzügiges Festbad mit separater Duschkabine (700 MEG). Das Frischwasservolumen beträgt 100 l (Fahrfüllung: 10 l), der Abwassertank ist mit 95 l Volumen nahezu gleichgroß. Ein Raumbad mit Umkleidezimmer gibt es jedoch nicht. Der Kleiderschrank ist entweder bei den Kompaktbad-Modellen als raumhoher Schrank ausgeführt, bei den Einzelbett-Grundrissen wandert der Stauraum unter den anhebbaren Lattenrost.

Geheizt wird an Bord des Knaus Live TI (2024) ab Werk mit einer Truma Combi 6 Warmluftheizung (bei 590 MF: Truma Combi 4) mit Gasbetrieb. Gegen Aufpreis kann diese durch einen Elektro-Heizstab für den Mischbetrieb aus Gas und Elektro erweitert werden. Sollte die Heizleistung nicht genügen, bietet Knaus auf Wunsch eine Alde Warmwasserheizung an. Ihr Vorteil ist insbesondere der leisere Betrieb sowie die gleichmäßigere Verteilung der Wärme im gesamten Wohnraum. Mit 3270 Euro Aufpreis ist die Wasserheizung allerdings kein Schnäppchen.

Platinum Selection: Erweiterte Ausstattung im Vorteilspaket

Wie so oft bei Teilintegrierten reicht die Ausstattung des Basismodells auch beim Knaus Live TI (2024) kaum über das Nötigste hinaus. Ausstattungslinien wie die Platinum Selection bieten eine gute Alternative für Camper:innen, die scharf kalkulieren – denn alle Optionen, die hier Serie sind, kosten zusammen für die Basis deutlich mehr als der vergleichsweise kleine Aufpreis von 2270 Euro (590 MF) für das Sondermodell.

Die Grundausstattung übernimmt die Platinum Selection von der Basis und erweitert diese großzügig: Ausstellfenster und die Eingangstür erhalten etwa serienmäßig einen Insektenschutz, Bettverbreiterungen (grundrissabhängig), eine Markise, das "Cozy Home"-Paket mit alternativem Polsterdesign und veganem Kunstleder, isolierte Wasserleitungen sowie das Wasserfilter-System "bluuwater" sind einige Punkte der erweiterten Ausstattung. In Sachen Multimedia sind die Knaus Live TI Platinum Selection-Modelle mit einem Smart-TV samt Halter, Zusatzsteckdosen (230 V) sowie einer externen WLAN-Antenne bereits gut ausgestattet. Wer ohnehin mit den Optionen geliebäugelt hat, kann tatsächlich sparen. Allein die Markise kostet regulär bereits 1191 Euro Aufpreis, die WLAN-Antenne kostet weitere 1190 Euro – womit sich die Sonderedition bereits rentiert.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Als Basisfahrzeug für den Knaus Live TI (2024) dient das Fiat Ducato Facelift. Der überarbeitete Transporter wurde selbst erst im Frühjahr 2024 präsentiert und in vielen Details verbessert, wovon auch der Camper profitiert. Zwar bleibt die Basis mit Tempomat, manueller Klimaanlage sowie einem Seitenwindassistenten recht überschaubar, optional sind jedoch ein bis zu zehn Zoll großes Touchscreen-Infotainmentsystem mit Navigation und DAB+, ein sieben Zoll Digitalcockpit sowie im Fiat-"Safety Pack" (1040 Euro Aufpreis) ein Notbremsassistent, ein Spurhalteassistent mit Verkehrszeichenerkennung und eine aktive Geschwindigkeitsregelanlage erhältlich. Für weitere 1190 Euro sind auch Voll-LED-Scheinwerfer für den Live TI lieferbar, Keyless-Go und -Entry sind ab 604 Euro erhältlich. Optional ist zudem auch eine Luftfederung für die Hinterachse lieferbar.

Die Platinum Selection erhält bereits ab Werk einen lackierten Stoßfänger vorne sowie Leichtmetallfelgen. Auch im Cockpit wartet das Sondermodell mit sonst aufpreispflichtiger Ausstattung wie einem Head-up-Display, einer Rückfahrkamera oder einem Navigationssystem auf.

An den Antrieben ändert sich mit dem Facelift nahezu nichts. Der bekannte 2,2-l-Turbodiesel mit 140 PS (103 kW) dient als Einstiegmotorisierung für den Camper, ab Werk in Verbindung mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe. Auf Wunsch gibt es auch das neue Achtgang-Automatikgetriebe, das mit dem Facelift die Automatik mit neun Stufen ersetzt. Wer mehr Leistung benötigt, ist mit dem 180 PS (132 kW) starken Vierzylinder mit identischem Hubraum gut bedient. Die technisch zulässige Gesamtmasse beträgt serienmäßig Führerschein-Klasse-B-freundliche 3500 kg. Ein Maxi-Chassis mit 4000 kg zulässiger Gesamtmasse ist ebenfalls erhältlich. Gegen Aufpreis ist auch eine Auflastung auf 3650 kg für das 3500-kg-Chassis möglich, beziehungsweise auf 4400 kg für den 4000-kg-Rahmen.