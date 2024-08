Das California-Erbe verpflichtet

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Das untere Bett bietet noch mehr Komfort und kann im Alltag flott ausgebaut werden. Praktisch: die Kühlschublade an der Stirnseite des Küchenblocks.

Das Infotainment-System ist für den California um Camper-spezifische Funktionen erweitert worden. Darunter ist die Nivellierhilfe in Form von digitalen Wasserwaagen ...

Er gilt nicht nur als Gold-Standard seines Genres, sondern zugleich auch als sein Begründer – der Camping-Bulli von VW. Jetzt steht die komplett neue Generation VW T7 California (2024) zum Testwohnen bereit.

Verlässliche Konstanz: Sie prägte die Entwicklung des VW California in den vergangenen beiden Jahrzehnten. Zwar verfeinerte VW Nutzfahrzeuge (VWN) über die Jahre sowohl Basisfahrzeug als auch Ausbau stetig, doch blieben die Grundfesten wie der Karosserieroh- oder der Möbelbau unangetastet. Neue Motoren, frische Infotainment- und Assistenzsysteme hielten den König der Campervans auf Basis des VW T5, T6 und T6.1 fortlaufend wie Dekor-Updates und praktische Gadgets im Wohnbereich. Mit seiner Stetigkeit hat sich der Camping-Bulli fest im kollektiven Gedächtnis verankert.

Doch jetzt heißt es: Umdenken! Eine EU-Cybersecurity-Richtlinie brachte die T6.1-Basis zu Fall, eine Aufrüstung hätte sich nicht gerechnet. Mit dem Nachfolger betritt VWN jetzt Neuland. Denn: Der Camping-Bulli basiert erstmals nicht mehr auf dem VW Transporter. Gab es in den ersten sieben Jahrzehnten der schillernden Bulli-Geschichte nur die eine Basis, auf dem die Handwerker-Varianten genauso aufbauten wie das Familienshuttle oder eben der Camper, so fährt VWN das Bulli-Thema nun dreigleisig: als Transporter, elektrischen ID. Buzz und T7 Multivan. Und auf genau letzterem wird der neue VW T7 California (2024) aufgebaut.

Zwar bereichert der Multivan schon seit 1985 als extra familienfreundliche Variante das Bulli-Portfolio, er wird aber seit 2021 als eigenständiges Fahrzeug gebaut. Das basiert auf dem MQB-Baukasten, auf dem viele Pkw des VW-Konzerns fußen. Neueste Entwicklungen im Aggregateregal, aber auch aus den Bereichen Infotainment und Assistenz können damit einfach integriert werden. Was das dem California bringt? Finden wir es bei einer ersten Testfahrt heraus.

Testfahrt im VW T7 California (2024): Mit Multivan-Basis deutlich Van-artiger

Für unsere erste Testfahrt steht der neue VW T7 California (2024) als TDI mit 150 PS (110 kW) in der Vize-Ausstattungslinie Coast bereit – darüber rangiert nur noch die Vollfett-Stufe, der California Ocean. Beide eint der komplette Wohnmobilausbau – der Ocean bietet unter anderem einen Dachhängeschrank, eine Standheizung und eine Climatronic mehr. Dafür ist der Coast mit 77.832 Euro etwa 6500 Euro günstiger.

Mit 5,17 m baut der "Cali" 27 cm länger als bisher. Zusammen mit der flacheren Schnauze sorgt das für einen deutlich Van-artigeren Auftritt. Auch in der Breite legt er um eine Fingerbreite auf 1,94 m zu. Bedeutsamer freilich ist die Höhe, die mit 1,97 m wieder unter der magischen Zweimeter-Marke bleibt. Höhenbeschränkungen in Form fieser Balken, wie sie im Süden gern die Zufahrt zu Stränden oder Supermärkten limitieren, verlieren damit ihren Schrecken.

Ein digitales Cockpit empfängt die Gäste, Verarbeitung und Oberflächengüte zeugen vom hohen Anspruch des Herstellers. Auf Wunsch erleichtern modernste elektronische Helfer das Pilotieren, sei es der automatische Fahrassistent Travel Assist, ein Head-up-Display oder die Sprachsteuerung IDA, die selbst vor der Frage nach einem Witz nicht kapituliert. Die gut konturierten Vordersitze sind angenehm straff gepolstert und vielfältig einstellbar. Klappbare Armlehnen, ein traditionelles California-Feature, sind selbstverständlich auch an Bord. Im Vergleich zum Vorgänger fällt die Sitzposition etwas tiefer und weniger aufrecht aus und unterstreicht den Van-artigen Charakter. Zudem sitzt die Person am Steuer viel weiter hinten als bisher.

Auf Knopfdruck erwacht der Selbstzünder zum Leben und zeigt sich bei der ersten Testfahrt hervorragend gedämmt. Überhaupt spielt der neue VW T7 California (2024) die Komfortkarte aus, gerade unterwegs: Das Geräuschniveau ist top, der Fahrkomfort konnte deutlich zulegen. Vorbei die Zeiten, in denen der California Wechselkurven mit leichtem Wanken parierte und die Hinterachse beim Überfahren von Querfugen durch Trampeln auf sich aufmerksam machte. Richtungsanweisungen setzt der VW präzise um und serviert dabei ausreichend Rückmeldung. Asphaltmalässen werden geflissentlich aussortiert, hohe Kurventempi toleriert.

Der Neue fährt – auch ohne Adaptivdämpfer – eine ganze Klasse besser und lässt sogar sportliche Fahreinlagen zu. Freilich begrenzen 2,4 t Leergewicht derartige Ambitionen, souveränes Cruisen passt eher zum Charakter des Antriebs – und kommt auch dem tieferen Sinn eines Wohnmobils entgegen. Auf unserer 500-km-Tour mit hohem Gebirgs- und Autobahnanteil verbrauchte der TDI laut Bordcomputer günstige 7,8 l auf 100 km und entpuppte sich damit als perfekter Allrounder. Alternativ steht aktuell ein TSI-Benziner mit 204 PS (150 kW) in der Preisliste.

Neuer Trumpf: Erstmals mit zwei Schiebetüren

Besonders spannend ist die Neukonzeption des Ausbaus, das bewährte Grundsätze beibehält, die Chancen der frischen Basis aber für clevere Erweiterungen nutzt. Beispiel Schiebetüren: Erstmals gibt es zwei seitliche Portale, die dazu mustergültig leise agieren. Unterwegs ein enormer Komfortgewinn. Für den Durchgang wurde der links platzierte Küchenblock eingekürzt und bietet leider nur noch ein Gaskochfeld. Ferner musste der Kühlschrank an die Stirnseite des Blocks umziehen, kann dadurch aber bequem von außen beladen werden, was ihn auch beim großen Einkauf im Alltag ins Spiel bringt. Bei geöffneter Schiebetür dient ein Klapptisch am Küchenblock als praktischer Stehtisch, eine 230-V-Steckdose erlaubt den Einsatz etwa einer kleinen E-Grillplatte.

Bis zu vier Personen können im neuen VW T7 California (2024) übernachten. Mit Tellerfedern unterbaut, bietet die Schlafstatt in der Bel Etage einen erstklassigen Liegekomfort, fällt mit 1,14 m Breite aber schmaler aus als bisher. Auch unten rücken die Schlafenden auf 1,06 m um acht Zentimeter zusammen. Dafür verwöhnt die Auflage mit einem höheren Komfort als bisher. Praktisch: Zwei verschiebbare Einzelsitze ersetzen die bekannte Bank. Das erlaubt nicht nur unterschiedliche Sitzpositionen, sondern erstmals dank des kinderleichten Ausbaus der Fauteuils auch eine Nutzung des California als Mini-Transporter – etwa für einen Besuch im Möbelhaus.

Unzählige clevere Details erweitern die Reisekompetenz: Eine geräumige Fenstertasche etwa ergänzt die Staufächer im Möbelblock, und die Campingfunktionen werden nun via Touchscreen gesteuert. Zudem sind die vorderen Verdunkelungen jetzt gedämmt, hinten gibt es pfiffige Rollos. Optional montiert VWN eine elektrohydraulische Aufstelldachbedienung und eine Standheizung. Damit ist eine verlässliche Konstanz in Sachen guter Urlaubslaune auch an klammen Regentagen gesichert.

Von Arne Olerth

Technische Daten

AUTO ZEITUNG 18/2024 VW T7 California Coast 2.0 TDI Technische Daten Motor 4-Zyl., Turbodiesel, 1968 cm³ Antrieb Siebengang-Doppelkupplung; Vorderradantrieb Leistung 110 kW/150 PS Max. Drehmoment 360 Nm Karosserie Außenmaße (L/B/H) 5173/1941/1972 mm Leergewicht/Zuladung ca. 2359/491 kg Ausstattung Sitz-/Schlafplätze 4/4 Herd/Heizung Einflammen-Gaskocher/Diesel (optional) Gas 1 x 2,75 kg Frisch-/Abwasser 29/22 l Preis Grundpreis 77.832 Euro Alle Daten Werksangaben