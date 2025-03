Verbrenner vs. E-Auto: VW Tiguan vs. VW ID.4 im Vergleich

Wie die Zeit vergeht: Der VW Tiguan der dritten Generation ist bereits seit 2024 auf dem Markt, während Wolfsburgs Erstaufschlag im elektrischen Kompakt-SUV-Segment, der VW ID.4, bereits 2020 startete. Zwei unterschiedliche Konzepte und dennoch ein ähnlicher Preis: Der ID.4 Pro 4Motion kostet mit zwei Motoren (Systemleistung: 210 kW/286 PS) 49.020 Euro, den Tiguan 2.0 TDI 4Motion gibt es mit 193 PS (142 kW) ab 51.245 Euro (Alle Preise: Stand März 2025).

VW ID.4 & VW Tiguan im Vergleich

Bei den praktischen Eigenschaften sind die Unterschiede stärker ausgeprägt. Der VW Tiguan ist im Vergleich zum VW ID.4 insgesamt über­sichtlicher, bietet im Fond mehr Kopffreiheit, einen größeren Kof­ferraum und dazu eine dreigeteilt klappbare Rücksitzlehne nebst längs verschiebbarer Rücksitz­bank. Das Cockpit des ID.4 ist deutlich zu klein geraten. Die Touch­screens dagegen sind in beiden identisch und glänzen mit hoher Auflösung. Die zwei Wolfsburger kranken allerdings an einer unpraktischen Scheibenwischerfunktion, untergebracht im Blin­kerhebel. Für deren fehlerfreie Bedienung nimmt man am besten die Hand vom Lenkrad, wenn man nicht versehentlich den Blinker betätigen will.

Verbräuche entscheiden den Kostenvergleich

Im VW Tiguan arbeitet der bewährte 2.0 TDI, der mit 400 Nm Drehmoment entspanntes Fahren ermöglicht. Das kann der VW ID.4 genauso gut und obendrein leiser. Außerdem sprechen seine Fe­dern und adaptiven Dämpfer eine Spur sensibler an als die Pendants im Verbrenner. Mit 6,4 l Diesel kommt der Tiguan 100 km weit. Für dieselbe Distanz verlangt der ID.4 vergleichsweise üppige 23,4 kWh, was die Reich­weite von versprochenen 536 km (WLTP) bei winterlichen Temperaturen auf nur noch 329 km reduziert. Mit vollem Tank kommt der Tiguan dagegen satte 906 km weit. Ärgerlich ist außerdem, dass an kalten Tagen die Batterie-Vorkonditionierung des ID.4 recht lange dauert.

Bestimmt das Geld die Kaufent­scheidung, ist ein Blick auf die Unterhaltskosten zwingend. Die im Vergleich zum Verbrenner niedrigeren Werkstattkosten wer­den von den höheren Aufwendungen für die Energie und den Wertverlust überdeckt, was den Elektriker zum teureren der bei­den Autos macht.

Technische Daten & Kosten von VW ID.4 Pro 4Motion & VW Tiguan 2.0 TDI 4Motion

AUTO ZEITUNG 04/2025 VW ID.4 Pro 4Motion VW Tiguan 2.0 TDI 4Motion Technik Motor Asynchronmaschine (vorn), permanenterregte Synchronmaschine (hinten) 4-Zylinder, 4-Ventiler, Turbodiesel Hubraum – 1968 cm³ Leistung – 142 kW (193 PS) bei 3500 U/min Max. Drehmoment vorn: 162 Nm, hinten: 310 Nm 400 Nm Leistung E-Motoren (peak) vorn: 80 kW (109 PS), hinten: 150 kW (204 PS) – Systemleistung 210 kW (286 PS) – Batterie Lithium-Ionen – Spannung / Kapazität 354 V / 77 kWh – Max. Ladeleistung AC: 11 kW / DC: 175 kW – Getriebe / Antrieb Konstantübersetzung / Allrad 7-Gang, Doppelkupplung / Allrad, permanent Abmessungen & Gewichte L/B/H 4582 / 1852 / 1632 mm 4539 / 1842 / 1656 mm Radstand 2769 mm 2677 mm Kofferraumvolumen 543-1575 l 652-1650 l Leergewicht 2158 kg 1685 kg Zulässiges Gesamtgewicht 2760 kg 2220 kg Zuladung 602 kg 535 kg Anhängelast gebr. / ungebr. 1200 / 750 kg 2200 / 750 kg Fahrleistungen 0 - 100 km/h 6,6 s 7,7 s Höchstgeschwindigkeit (Werk) 180 km/h 220 km/h Verbrauch & Emissionen WLTP-Verbrauch auf 100 km 16,3 kWh 6,1 l Diesel Testverbrauch auf 100 km 23,4 kWh 6,4 l Diesel CO2-Ausstoß (Test / WLTP) 98 / 0 g/km 170 / 161 g/km Reichweite (Test) 329 km 906 km (Tank: 58 l) Kosten ¹ Grundpreis (Stand: Februar 2025) 51.320 € 51.245 € Werkstattkosten ² 306 / 410 € 425 / 657 € Wertverlust 6800 € / 7506 € 6290 € / 6841 € Typklassen (HP/VK/TK) 15 / 22 12 / 25 HP & VK Kosten 1312 / 1645 € 1343 / 1689 € Steuer 0 € 341 € Kraftstoffkosten/Jahr ³ 1170 / 2340 € 1056 / 2112 € Gesamtkosten/Jahr 2788 / 4395 € 3165 / 4799 € Gesamtkosten inkl. Wertverlust/Jahr 9588 / 11.901 € 9455 / 11.640 € Kosten pro km 0,28 / 0,22 € 0,32 / 0,24 € Kosten pro km inkl. Wertverlust 0,96 / 0,60 € 0,95 / 0,58 € ¹ pro Jahr bei 10.000/20.000 km Laufleistung bei vierjähriger Nutzung

² Wartungskosten pro Jahr einschl üblicher Verschleißteile ohne Reifen, ermittelt durch den ADAC

³ Preisgrundlage: Strom: 0,50 €/kWh, Diesel: 1,65 €/l