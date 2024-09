Urban Camper im Mini-Format

Trotz des Aufstelldachs bleibt der Vanderer One mit 1,89 m Höhe niedrig. Mit 4,75 m Länge findet man auch in der Innenstadt eine Parklücke.

Kein großer Stellplatz in der Nähe? Kein Problem! Der Vanderer One (2024) – der Citroën Berlingo oder der Peugeot Rifter mit Aufstelldach – ist ein Urban Camper für vier Personen – ohne Einschränkungen im Alltag. Das umfasst die Ausstattung und das ist der Preis!

Preis: Vanderer One (2024) ab 37.999 Euro

Natürlich, im Teilintegrierten von sieben Metern Außenlänge reist es sich majestätisch. Platz ist gegeben, die Betten fallen groß aus und eine eigene Nasszelle ist ebenfalls an Bord – falls die Sanitäranlagen am Campingplatz doch mal zu wünschen übrig lassen. Doch Alltagstauglichkeit? Hier müssen die großen Reisemobile passen. Besonders für die Leute ein Problem, die innerstädtisch wohnen und keinen Stellplatz für große Fahrzeuge haben. Oder Leute, die sich einen Camper wünschen, der auch im Alltag ohne Einschränkungen funktioniert. Ein Glück gibt es die Klasse der Urban Camper.

Der Vanderer One (2024) ist ein besonders kleiner Vertreter dieser Gattung. Statt auf Citroën Spacetourer, Ford Tourneo Custom, Mercedes Vito & Co. baut die junge Marke aus dem Allgäu ein Aufstelldach auf einem Hochdachkombi auf. Die Basis stammt aus Frankreich, ist 4,75 m lange und nach dem Umbau 1,89 m hoch und nennt sich entweder Citroën Berlingo oder Peugeot Rifter – beide baugleich und daher mit identischen Maßen und Motorisierungen, darunter auch vollelektrisch. Das spart nicht nur Platz, womit sich die Vans auch in engste Parklücken in der Innenstadt manövrieren lassen, sondern auch Geld. Die günstige Basis ermöglicht einen Einstiegspreis von 37.999 Euro (Stand: September 2024) – und liegt damit einige Tausender unterhalb der meisten Campingbusse aus der VW-Bus-Klasse.

Innenraum: Vier Schlafplätze und Küche möglich

In der Basis kommt der Vanderer One (2024) ausschließlich mit dem in dieser Klasse noch recht konkurrenzlosen Aufstelldach samt Doppelbett (190 x 114 cm) und Fünfzonen-Kaltschaummatratze. Der Zeltbalg aus Eigenentwicklung des Allgäuer Herstellers beinhaltet stets auch Sichtfenster mit Insektenschutz. Der übrige Innenraum entspricht komplett dem französischen Hochdachkombi.

Das Highlight des Vanderers ist das optionale Livingroom Modul für 7599 Euro Aufpreis – eine maßgeschneiderte Campingbox für den Berlingo/Rifter-Stauraum. Dieses beinhaltet alles, was einen Campingtrip komfortabel macht. Denn das Modul schafft sowohl zwei weitere Schlafplätze (203 x 120 cm) als auch eine höhenverstellbare Küche mit Induktionsherd im Innenraum des Hochdachkombis. Am Heck gibt es eine ausziehbare Küchenschublade samt Gaskocher. Im Bettkasten finden zudem auch ein Waschbecken samt 12-l-Frischwasser- und einem ebenso großen Abwassertank Platz. Eine Nasszelle suchen Camper:innen natürlich vergeblich – in dem Hochdachkombi ist schlichtweg zu wenig Platz für Dusche und Kasettentoilette.

Das Möbelstück hat aber noch mehr Tricks auf Lager: Am Tag klappt sich der vordere Teil des Betts entgegen der Fahrtrichtung zur Couch um, an der linken Fahrzeugseite bleibt Platz für eine Sitzbank. Die Küchenzeile kann dann als Tisch genutzt werden, während das Aufstelldach für genug Sitz- und Stehhöhe im "Wohnzimmer" des Vanderer One (2024) sorgt. Während der Fahrt bleiben die vorderen zwei Sitzreihen des Berlingo mit fünf Plätzen – inklusive dreier Isofix-Plätzen auf den drei Einzelsitzen in Reihe zwei – weiterhin nutzbar. Damit auch mit der Box die optionale dritte Sitzreihe (nur Verbrenner) oder der gesamte Laderaum von bis zu 2800 l bei umgeklappter Sitzbank genutzt werden kann, lässt sich das Möbelmodul ohne Werkzeug aus dem Innenraum entfernen und bis zum nächsten Campingausflug im Keller verstauen.

Das Wohnmodul "Livingroom" kann jedoch nur in Verbindung mit dem Elektro-Paket geordert werden, das eine Lithium-Eisenphosphat-Wohnraumbatterie (Verbrenner: 105 Ah, Elektro: 50 Ah), mehrere Steckdosen (3 x 12 V, 4 X USB, 3 x 230 V), Ambientebeleuchtung und Smartphone-Überwachung beinhaltet. In Verbindung mit dem Paket lässt sich der Urban Camper auch mit einem Solarmodul auf dem Dach, einer 230-V-Außensteckdose oder einer Luftstandheizung (nur Verbrenner) ausstatten.

Günstiger kommen Camper:innen zum Schlafwagen für vier, wenn auf Küche und Klappsitzbänke verzichtet wird. Mit dem "Sleep & Storage"-Modul für 3699 Euro kann der Vanderer One ausschließlich mit einem ebenso einfach ein- und ausbaubaren Bettmodul samt Stauraumfächer mit zwei Auszügen bestellt werden – hier ist das Elektro-Paket optional. Unabhängig von der Wohnraum-Ausstattung lässt sich der Hochdachkombi-Camper auch mit einer Markise, einer Dachreling auf dem Aufstelldach oder einer Kompressor-Kühlbox anstelle der originalen Mittelkonsole zwischen den Vordersitzen ordern – letztere idealerweise in Verbindung mit der Zusatzbatterie und der eingebauten Küche.

Basisfahrzeug: Citroën Berlingo oder Peugeot Rifter

Als Urban Camper soll der Vanderer One (2024) natürlich besonders gut zu manövrieren sein. Daher setzt die Marke aus dem Allgäu auf die Hochdachkombi-Zwillinge Citroën Berlingo oder Peugeot Rifter – beide jeweils mit langem Radstand. Die Motorisierungen sind bei beiden Vans identisch. Serienmäßig werkelt der 1.2 PureTech-Turbobenziner mit 110 PS (81 kW) unter der Haube. Der Dreizylinder ist stets an ein Sechsgang-Schaltgetriebe gekoppelt. Gegen einen Aufpreis von 4999 Euro ist der 1,5-l-Turbodiesel BlueHDI 130 mit 130 PS (96 kW) und einem Achtstufen-Automatikgetriebe an Bord.

Die Basisfahrzeuge sind als ë-Berlingo und E-Rifter auch mit einem Elektroantrieb verfügbar. Und auch diesen bietet Vanderer für die Urban Camper an. Dieser ist mit 100 kW (136 PS) sogar die leistungsstärkste Motorisierung im Bunde. Mit der 50-kWh-Lithium-Ionen-Batterie schafft die reine Pkw-Version etwa 330 km Reichweite – diese dürfte mit der vollwertigen Camper-Ausstattung beim Vanderer One (2024) etwas geringer ausfallen. Für Kurztrips am Wochenende sollte der Aktionsradius dennoch genügen, die Ladeleistung liegt bei maximal 100 kW.

Beide Vans kommen bereits ab Werk recht gut ausgestattet zu den Allgäuer:innen gerollt. Der Citroën Berlingo XL baut auf der Top-Ausstattungslinie Max auf, bei Peugeot kommt der Rifter XL zwar nur in der Basisausstattung Allure, dafür aber stets samt Style Paket und Techno Paket – und somit gleichwertig ausgestattet. Beide verfügen daher über Rückfahrkamera, Zehn-Zoll-Touchscreen samt Smartphone-Integration (Apple Carplay und Android Auto), Klimaautomatik und Digitalcockpit. Tempomat, Einparkhilfe und Notbremsassistent sowie elektronische Parkbremse gehören ebenfalls zum Serienumfang der Hochdachkombis. Auf Wunsch lassen sich (nur für Diesel und Elektro) mit dem Drive-Paket auch einige Fahrassistenzsysteme – darunter aktiver Abstandstempomat oder Spurhalteassistent – hinzufügen.