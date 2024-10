Das kostet der nützliche V-Klasse-Bruder

Mit robusterem Interieur spricht das Mercedes Vito Facelift trotz neuer Premium-Strategie weiterhin gewerbliche Kundschaft an, die einen praktikablen Transporter ohne Chichi sucht.

Preis: Mercedes Vito Facelift (2024) ab 46.211 Euro

2014 feierte die aktuelle Generation ihr Debüt als Tourer, Mixto und Kastenwagen, 2018 folgte die Elektro-Variante eVito. Nach der ersten Modellpflege 2019 startet Anfang 2024 das zweite Mercedes Vito Facelift. Parallel zum aufgewerteten Personen-Transporter V-Klasse kommt also auch die Nutzfahrzeugversion Mercedes Vito in den Genuss zahlreicher Optimierungen. Der Preis liegt bei 46.211 Euro für den Verbrenner und bei 63.439 Euro für den elektrischen eVito (Stand: Dezember 2023). Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Antriebe: Diesel- & Benzinmotoren sowie Elektro-Variante eVito

Vito mit Diesel & Benziner

Auch das Mercedes Vito Facelift (2024) ist wie gehabt mit dem bewährten Dieselmotor OM654 erhältlich. Die Leistungsstufen gibt Mercedes mit 102 PS (75 kW), 136 PS (100 KW), 163 PS (120 kW), 190 PS (140 kW) sowie 237 PS (174 kW) an. Darüber hinaus feiert 2024 ein neuer Benzinmotor seine Premiere, unterstützt von einem Mildhybrid-System. Zum Serienumfang gehören eine Neunstufen-Automatik und Hinterradantrieb, für die Dieselmodelle steht optional ein Allradantrieb bereit.

eVito

Das Mercedes eVito Facelift (2024) kann auch weiterhin mit zwei Batteriegrößen (90 und 60 kWh) geordert werden. Die Spitzenleistung des Elektromotors an der Vorderachse gibt Mercedes mit 150 kW (204 PS) an (Dauerleistung: 70 kW/95 PS). Die elektrische Reichweite klettert dank eines verbesserten Thermomanagements auf 332 bis 370 km. Geladen wird mit elf kW Wechselstrom oder mit bis zu 110 kW Gleichstrom.

Die Anhängelasten betragen je nach Motorisierung übrigens bis zu 2000 kg (gebremst).

Exterieur: Tiefgreifende Änderungen an der Front

"Premium im Business" verspricht Mercedes ab Anfang 2024 für das Vito Facelift und eVito Facelift. Der Vito wird weiterhin in drei, der eVito in zwei Außenlängen bestellbar sein. Die Modelle Tourer, Mixto und natürlich der Kastenwagen bleiben im Portfolio ebenso bestehen wie die drei Maße "Kompakt" (4895 mm), "Lang" (5140 mm) und "Extralang" (5370 mm). Kühlergrill und die serienmäßig unlackierte Frontschürze kommen in neuem Design daher, der eVito trägt den Grill hinter den Lamellen geschlossen. Optional gibt es verchromte Kühlergrilllamellen und lackierte Front- und Heckstoßfänger.

Interieur: Überarbeitetes MBUX-Infotainmentsystem

Mit robusterem Interieur spricht das Mercedes Vito Facelift (2024) trotz neuer Premium-Strategie weiterhin gewerbliche Kundschaft an, die einen praktikablen Transporter ohne Chichi sucht. Das gilt auch für die Elektro-Variante Mercedes eVito Facelift (2024), die vom erstmals integrierten MBUX-Infotainmentsystem profitiert, das eine intelligente Routen- und Ladeplanung ermöglichen soll. Alle Vito-Ausführungen erhalten einen 10,25 Zoll großen Zentral-Touchscreen und ein digitales Cockpit. Die Ausstattungsvarianten nennt Mercedes Base, Pro und Select. Als Kastenwagen bieten Vito und eVito gleichermaßen bis zu 6,6 m³ Ladevolumen. Als Tourer finden neun Personen im Mercedes-Van Platz.