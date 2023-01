Update 2021: Apps, die auf die Benutzung von E-Autos ausgelegt sind, sollen nun mit Andoid Auto kompatibel sein. Das soll die Suche und Navigation zu Ladesäulen und Parkplätzen erleichtern. Verschiedene Apps zum Versenden von Nachrichten können nach dem Update im Sommer 2021 vom Startbildschirm aus bedient werden und funktionieren zudem mit Sprachsteuerung. Die Navigation durch Listen erleichtert eine "A bis Z"-Auswahl, mit der eine direkte Anwahl des gesuchten Anfangsbuchstaben möglich ist. Zu den neuen Funktionen zählen auch "back to top", mit der die Ansicht zurück nach oben scrollt, und direkt anwählbare "Tabs" in Medien-Apps. Außerdem soll der Startbildschirm mit dem Update einfacher vom Smartphone aus zu personalisiseren sein. Der "dark mode" kann dort ebenfalls manuell eingestellt werden.

Update 2019: Im Zuge eines Updates erhält Android Auto ein neues Design und ein überarbeitetes Bedienkonzept. Neben einer dunkleren Benutzeroberfläche mit neuen Schriften und Farbakzenten konnten fortan auch Drittanbieter-Apps während der Fahrt einfacher benutzt werden. Das Ziel: weniger Ablenkung durch weniger Klicks. Dazu hat Google die Navigationsleiste am unteren Bildschirmrand modifiziert: Sie ist nach dem Update nicht mehr statisch, sondern passt sich dynamisch den genutzten Apps an. So bleiben etwa Buttons zur Steuerung des Musik-Players eingeblendet, auch wenn man beispielsweise zum Navigieren zu Google Maps im Vollbildschirmmodus wechselt. Der statische Homebutton, über den man zu einer App-Übersicht wechseln können, bleibt der Navigationsleiste aber erhalten. Hinzu kommt ein weiterer, der den Google Assistant startet. Auch das Benachrichtigungssystem wurde verbessert. Zudem passt sich Android Auto dem Update 2019 auch automatisch an das Display des jeweiligen Infotainment-Systems an, sodass auf sehr breiten Bildschirmen zusätzliche Informationen Platz finden.