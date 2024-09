Kommt der Mini-Marco Polo noch 2024?

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Der Mercedes EQT Marco Polo (2024) bietet gleich zwei Optionen für Camping-Fans an: Modul für den Kofferraum oder Komfortausbau samt Aufstelldach. Und elektrisch fahren kann der Hochdach-Van auch. Preis und Reichweite sind im Gegensatz zur Ausstattung noch unbekannt.

Preis: Mercedes EQT Marco Polo (2024) ab deutlich über 41.500 Euro

Die großen Scheibenräder sind ein Fingerzeig, dass wir mit dem Mercedes Concept EQT Marco Polo noch kein endgültiges Serienfahrzeug vor uns haben. Sobald der vollelektrisch fahrende Mini-Camper auf Basis der Mercedes T-Klasse – etwas moderater bereift – in Serie geht, dürfte der jetzt noch betont luxuriöse Camping-Ausbau pragmatischer ausgeführt sein. Allzu weit ist die Studie aber nicht mehr vom zukünftigen Serienmodell entfernt, viele Eckdaten und Details stehen bereits. Der Marktstart, ursprünglich für die zweite Jahreshälfte 2023 kommuniziert, ist derzeit unklar – wir sind vorsichtig optimistisch und rechnen mit dem rein elektrischen Wohnmobil noch 2024. Den Preis wollte Mercedes bislang noch nicht verraten. Es dürfte aber auf einen deutlichen Aufschlag zu dem ab 41.506 Euro (Stand: April 2024) erhältlichen EQT mit kurzem Radstand hinauslaufen.

Innenraum: Flexibles Marco Polo-Modul plus Aufstelldach bei Langversion

Ein wesentliches Ausstattungsmerkmal ist das flexibel ein- und ausbaubare Marco Polo-Modul mit 2,00 x 1,15 m großem Bett und optionaler Kücheneinheit, das im Verbrenner-Bruder Mercedes T-Klasse zum Preis ab 3060 Euro auch schon erhältlich ist. Während der Fahrt befindet sich das Gestell mit zusammengefalteter Matratze im Kofferraum. Die Fondsitze können dann uneingeschränkt genutzt werden. Das Schubladensystem der Küchenbox umfasst ein Spülbecken mit Zwölf-Liter-Wassertank, eine 15-l-Kompressor-Kühlbox und einen entnehmbaren Gaskartuschenkocher. Weitere Schubladen bieten Platz für Besteck, Geschirr und Lebensmittelvorräte. Darüber hinaus sind Campingstühle und ein Tisch erhältlich – letzterer kann im Freien aufgestellt sowie im Innenraum an der Mittelkonsole befestigt werden.

In die Vollen geht der Mercedes EQT Marco Polo (2024) aber erst mit langem Radstand: Das Aufstelldach mit Dachbett (2,00 x 1,00 m) sorgt hochgeklappt für komfortable Stehhöhe, im Fond befindet sich ein weiteres Klappbett (2,00 x 1,15 m). Pfiffig arrangierte Elemente für Spülmöglichkeiten, 16-l-Kompressor-Kühlbox, Induktionskochfeld sowie eine aus dem Fahrzeuginnenraum ausziehbare Schublade mit flexibel entnehmbarem Gaskartuschenkocher komplettieren den kleinen Camper. Alle Möbel-Elemente lassen sich mit wenigen Handgriffen in weniger als fünf Minuten durch zwei Personen entnehmen. So ist der vollelektrische Micro-Camper auch als Alltagsfahrzeug nutzbar. Ein Solarpanel auf dem Aufstelldach ermöglicht die autarke Energieversorgung der Aufbaubatterie, weitere Highlights sind ein Sonnensegel sowie eine elektrische Verdunkelung der Fond-Fenster auf Knopfdruck.

Basisfahrzeug: Mercedes EQT mit langem oder kurzem Radstand

Der Mercedes EQT Marco Polo (2024) basiert auf der elektrischen T-Klasse mit langem Radstand. Der E-Motor leistet 90 kW (120 PS) und liefert 245 Nm Drehmoment. Mit dem 45-kWh-Akku schafft der Hochdachkombi in der Standardausführung eine Reichweite von 284 km (WLTP). Geladen wird mit elf oder 22 kW beziehungsweise an einer Schnellladesäule mit bis zu 80 kW, wodurch innerhalb von 38 min wieder bis zu 80 Prozent geladen sein soll. Die Anhängelast gibt Mercedes antriebsübergreifend mit bis zu 1,5 t an.