Das Heizen in Wohnwagen spielt eine wichtige Rolle für Wohnwagenbesitzer:innen, insbesondere wenn sie ihre mobile Unterkunft in den kälteren Monaten nutzen möchten. Eine effiziente Beheizung ist entscheidend, um den Komfort und die Wohnqualität in einem Wohnwagen zu sichern. Unsere Produktempfehlungen zeigen wir im Überblick.

Welche Heizungsoptionen stehen für Wohnwagen zur Verfügung?

Bei niedrigen Temperaturen kann es im Camper ungemütlich werden. Eine effiziente Heizung sorgt dafür, dass man sich in der mobilen Unterkunft wohlfühlt und die Zeit dort genießen kann. Es gibt verschiedene Heizungsoptionen, die für Wohnwagen zur Verfügung stehen. Die Wahl der besten Heizungsoption hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich des Wohnwagentyps, des Klimas und der individuellen Vorlieben. Es ist wichtig, die Vor- und Nachteile jeder Option zu berücksichtigen, um die richtige Wahl für den eigenen Wohnwagen zu treffen.

Gasheizung

Gasheizungen sind effizient und bieten eine schnelle Wärmeabgabe. Sie sind oft in Kombination mit Gebläsen und Thermostaten ausgestattet, um die Temperatur zu regeln.

Imex Keramik Gasheizung

Die transportable Gasheizung des Herstellers Imex mit praktischem Tragegriff ist ideal für Camping und den Wohnwagen geeignet. Der Keramik-Brenner leistet 1.3 Kilowatt und ist sicher durch ein Gitter geschützt. Das Heizelement ist außerdem schwenkbar. Kund:innen loben vor allem die Heizleistung, die trotz der geringen Größe des Heizlüfters möglich ist. Verfügt über eine Piezozündung.



Highlander Gasheizer

Der kompakte Highlander Gasheizer (1,2 kW) ist ebenfalls sehr gut geeignet, um ihn zum Herbst- oder Wintercamping mitzunehmen. Der Heizlüfter verfügt über eine Temperaturregelung, eine Piezozündung und einen Sauerstoffabbau-Sensor. Die Bedienung erfolgt über einen simplen Ein- und Ausschalter. Besonders praktisch ist auch der Tragegriff.



Kesser Gasheizofen

Deutlich größer, allerdings mit 4,2 Kilowatt auch deutlich leistungsstärker als die beiden vorangegangenen Gasheizungen, ist der Kesser Gasheizofen. Als Brennmittel wird hier Propan-Gas verwendet und kann sowohl im Außen- als auch im Innenbereich verwendet werden. Der Heater bietet eine sichere Variante zum Heizen von Räumen. Dabei wird die Strahlungswärme gleichmäßig verteilt und kann individuell reguliert werden. Größter Minuspunkt des Heizers: die Größe und das Gewicht von 17 Kilogramm. Zudem wird extra eine Gasflasche benötigt.



Elektrische Heizung

Elektrische Heizlüfter sind eine weitere Möglichkeit, den Wohnwagen oder das Wohnmobil zu beheizen. Sie sind für gewöhnlich einfach zu bedienen und erfordern lediglich eine Stromquelle. Elektrische Heizungen können allerdings den Energieverbrauch erhöhen.

Mini Heizlüfter Sunny

Der Sunny Warm (600 W) von Haba ist dank seiner kleinen Größe ein ideales Elektro-Heizgerät für Wohnwagen und Wohnmobil. Die gewünschte Temperatur soll einfach einzustellen sein, und dank der platzsparenden Größe ist die Elektro-Heizung einfach transportiert und verstaut.



Carbest Elektro Keramik Heizlüfter

Der Keramik-Heizlüfter von Carbest bietet zwei Leistungsstufen mit 1500 und 750 Watt, die für einen niedrigeren Stromverbrauch sorgen sollen. Es gibt zudem einen eingebauten Thermostat-Drehregler mit Lüftfunktion, um beispielsweise einen überhitzten Raum abzukühlen. Mit einem Gesamtgewicht von zwei Kilogramm ist er einfach zu transportieren.



Mauk Wohnwagen Steckdosenheizer

Vom Hersteller Mauk kommen kleine Steckdosenheizer mit 400 Watt, die an jeder Steckdose im Wohnwagen oder Wohnmobil Platz finden. Das justierbare Thermostat bietet zwei Geschwindigkeitsstufen der Luft und soll so das Wohnmobil oder den Wohnwagen zuverlässig warm halten. Wichtig zu beachten: Der Mini-Heizer soll nur an fest montierten Steckdosen angehängt werden.



Fußbodenheizung

Eine Fußbodenheizung im Wohnwagen bietet eine gleichmäßige Wärmeverteilung, wodurch kalte Ecken vermieden werden und der Komfort steigt. Darüber hinaus kann sie Platz sparen, was den Wohnraum im Camper optimiert.

Mi-Heat Wohnwagen Infrarot Bodenheizung

Die Mi-Heat Heizfolie ist eine dünne elektrische Wärmequelle. Die Fußbodenheizung kann einfach im Boden des Campers eingebaut werden und soll dank einer Leistung von 130 Watt pro Quadratmeter eine gute Wärmeleistung im Raum bieten. Die eingesetzte Energie wird im Vergleich zu anderen elektrischen Heizsystemen nahezu ohne Verlust in Infrarot-Strahlen umgewandelt, was die Infrarot-Heizfolie so effizient macht, wie der Hersteller erklärt.



Caleo Wohnwagen Fußbodenheizung

Die Caleo Fußbodenheizung (130 W/m²) kann ebenfalls im Wohnwagen oder Wohnmobil eingebaut werden und bietet eine platzsparende Alternative zu anderen Heizungsarten. Beim Einbau sollte man beachten, dass die Heizung unter dem Bodenbelag verlegt wird. Zudem sollte die Fußbodenheizung nicht in Feuchträumen verwendet werden.



Infrarot-Heizung

Infrarot-Heizungen erzeugen Wärme, die direkt auf Objekte und Personen im Wohnwagen abzielt, anstatt die Luft zu erwärmen. Dies kann ebenfalls als effiziente und komfortable Option zum Heizen angesehen werden.

MESTIC Heizstrahler Infrarot MCK-400

Der Mestic Infrarot-Carbon-Heizstrahler MCK-400 bietet eine große, schnell aufheizbare Wärmefläche und ist sowohl für den In- wie Outdoor Betrieb geeignet. Er verfügt über zwei Heizstufen (450 und 900 W) sowie eine Schwenkfuktion für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Ein integrierter Berührungs- und Kippschutz sorgt für zusätzliche Sicherheit.



Bringer Infrarot-Heizung

Die Infrarot-Heizung von Bringer bietet gleich zwei besondere Features: Sie kann an der Wand befestigt und per App oder Fernbedienung gesteuert werden. Der Hersteller verspricht einer Vorbeugung gegen Schimmelpilzbildungin dank gleichmäßiger Wärmeverteilung. Die Heizung ist von 300 bis 1200 Watt in acht verschiedenen Stärkestufen erhältlich.



Wie kann man den Wohnwagen im Winter warm halten?

Den Camper im Winter warm zu halten erfordert einige Überlegungen und Maßnahmen, um Komfort und Sicherheit zu gewährleisten. Der Boden kann eine wichtige Wärmequelle sein. Man sollte daher Teppiche und Isolationsmaterialien nutzen, um den Boden vor Kälte zu schützen. Ebenfalls ist es wichtig, stets gut zu lüften - auch wenn es draußen kalt ist. Dies hilft dabei, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren und Kondensation zu vermeiden. Außerdem können thermische Vorhänge dafür sorgen, Wärme im Inneren zu halten und die Kälte draußen zu blockieren. Man sollte zudem das Öffnen von Türen und Fenstern vermeiden, wenn die Heizung in Betrieb ist, um Wärmeverluste zu minimieren.

Welche Isolationsmaßnahmen sind wichtig, um den Wohnwagen warm zu halten?

Die Isolierung des Wohnwagens ist entscheidend, um im Winter Wärme zu speichern und im Sommer kühl zu bleiben. Man sollte zunächst die Isolierung in den Wänden und im Dach des Wohnwagens überprüfen. Ebenfalls wichtig ist es, dass Fenster und Türen gut abgedichtet sind, um Zugluft und Wärmeverlust zu verhindern. Dazu können reflektierende Isolationsfolien, die an den Fenstern angebracht werden, dazu beitragen, Wärme im Wohnwagen zu halten. Denselben Effekt können auch Türvorhänge und Vorhänge mit Thermoeffekt wie zum Beispiel der MAGZO Magnet Wärmeschutzvorhang haben.



Welche Tipps gibt es, um die Heizkosten in einem Wohnwagen zu reduzieren?

Die Reduzierung der Heizkosten in einem Camper kann dazu beitragen, Energie zu sparen und die Umweltbelastung zu verringern. Dazu sollte man die Isolierung Ihres Wohnwagens optimieren, um wie bereits zuvor erwähnt, Wärmeverluste zu minimieren. Mit energieeffizienten LED-Lampen lassen sich ebenfalls kosten sparen. Diese verbrauchen weniger Energie als herkömmliche Glühbirnen und reduzieren die Wärmeentwicklung. Man sollte auch stets die Nutzung erneuerbarer Energiequellen, wie Solarpaneele oder Windkraft in Erwägung ziehen, um die Heizkosten zu senken.

Welche Sicherheitsvorkehrungen sollte man beim Heizen in einem Wohnwagen beachten?

Kohlenmonoxidmelder im Wohnwagen bieten einen hohen Sicherheitsaspekt, da Heizungen, die auf Gas oder Diesel basieren, Kohlenmonoxid ausstoßen können. Auch Rauchmelder sollten im Wohnwagen vorhanden sein. Außerdem sollte man darauf achten, dass Heizgeräte korrekt installiert sind und den Herstelleranweisungen entsprechen. Dies gilt insbesondere für Gasheizungen, die ordnungsgemäß belüftet sein müssen. Zudem ist ein Feuerlöscher, der an einem sicheren Ort in dem Wohnwagen platziert ist, ein wichtiges Werkzeug im Brandfall.