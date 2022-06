Die Präsentation von Apple CarPlay in der Version iOS 16 auf der Worldwide Developers Conference 2022 zeigt: Künftig soll die App auf dem Smartphone alle Displays im Auto übernehmen können.

Bisher kennen wir Apple CarPlay vor allem als Schnittstelle zwischen Smartphone und Infotainmentsystem des Fahrzeugs. Doch mit der Version iOS16, die Ende 2023 mit Autos verschiedenster Hersteller kompatibel sein soll, wird das eigene Telefon noch tiefer in das Fahrzeug integriert, so die Ankündigung von Apple. So soll die Apple-App nicht wie bisher nur den zentralen Touchscreen ansteuern können, sondern auch essenzielle Funktionen übernehmen, sodass man die CarPlay-Oberfläche nicht mehr verlassen muss. Dazu zählen dann auch die Bedienung von Radio oder Klimaanlage. Die Anzeigen im digitalen Cockpit soll Apple CarPlay ebenfalls übernehmen. Dazu greift die App auf sämtliche Fahrzeugparameter zu und serviert Geschwindigkeit, Tank-Füllstand oder Temperatur in einem eigenen, personalisierbaren Design auf dem digitalen Kombiinstrument. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Apple CarPlay auf alle Displays ab 2023

Weitere Informationen sollen Fahrende mit Apple CarPlay iOS 16 via Widgets hinzufügen und sich so sämtliche Bildschirme im Auto individuell gestalten können. Zahlreiche Autobauer sollen ihre Kooperation bereits zugesagt haben, was bedeuten würde, dass sie die Fahrzeugdaten und ihre Systeme für Apple zugänglich machen. Auch Mercedes, BMW, Audi, Porsche und Ford befinden sich unter den Herstellern, die künftig iOS 16-kompatible Fahrzeuge bauen wollen, zudem auch Land Rover, Nissan, Lincoln, Jaguar, Acura, Volvo, Honda, Peugeot, Infiniti und Polestar. Für 79 Prozent der Autokäufer:innen in den USA ist laut Apple die Kompatibilität ihres Autos mit dem iPhone bereits jetzt kaufentscheidend. In welche Modelle sich das kommende iOS 16 integrieren lassen wird, möchte der Hersteller Ende 2023 bekannt geben.

