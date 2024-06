Im Schatten des Cupra Leon

Die ausgeprägte Schulterlinie zieht sich bis zum Heck, an dem sie in einem durchgehenden Leuchtband mündet.

Trösten soll ein leichtes Update, das – im Sommer 2024 vorgestellt – Änderungen an dem Infotainment und der Motorenpalette umfasst.

Im Gegensatz zur mittlerweile an der vorbeigezogenen Marke Cupra kriegt Seat nicht mehr die volle Aufmerksamkeit, weshalb nur der Cupra Leon in den Genuss eines echten Facelifts kommt.

Seit 2020 auf dem Markt, erhält der Seat Leon samt Kombi-Ableger Sportstourer ganz im Gegensatz zum technisch identischen, aber als Marke höher gewerteten Cupra Leon kein Facelift. Immerhin gönnt die spanische VW-Tochter dem Kompakten aber ein Update. Die Preise starten bei 28.130 Euro!

Preis & Leasing: Seat Leon ab 28.130 Euro & Sportstourer ab 29.715 Euro

Der Seat Leon, als Fünftürer zum Preis ab 28.130 Euro und als Sportstourer genannten Kombi ab 29.715 Euro erhältlich (Leasing: 436 bzw. 456 Euro pro Monat), kam wie seine technischen Brüder Skoda Octavia und VW Golf 2020 runderneuert auf den Markt. Die Neuauflage profitierte von allen Vorzügen der MQB Evo-Plattform, auf der sie basiert. Der Leon ist voll vernetzt und mit den modernsten Assistenzsystemen ausgerüstet. Als Ausstattungsvarianten stehen Style, Style Edition und FR bereit. 2024 spendiert Seat seinem Kompakten ein leichtes Update, das Infotainment und Motorenauswahl betrifft. Im Gegensatz zur mittlerweile an der vorbeigezogenen Marke Cupra kriegt Seat allerdings nicht mehr die volle Aufmerksamkeit, weshalb nur der Cupra Leon in den Genuss eines echten Facelifts kommt.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt das Cupra Leon Facelift (2024) im Video:

Antrieb: Benziner als reiner Verbrenner, Mild- & Plug-in-Hybrid

Das Motorenprogramm umfasst ausschließlich Benziner – als reinen Verbrenner, seit 2024 auch als Mildhybrid und wieder als Plug-in-Hybrid. Den Einstieg bildet der 1.5 TSI mit 116 PS (85 kW) und 6-Gang-Schaltgetriebe. Darüber rangiert der gleiche Motor mit 48-V-Mildhybrid-Technik und 116 PS (85 kW) oder 150 PS (110 kW) sowie 7-Gang-DSG. Der PHEV rundet das Programm nach oben ab: Hier wird der 150 PS (110 kW) starke 1.5 TSI mit einem Elektromotor von 85 kW (115 PS) kombiniert. Die Lithium-Ionen-Batterie (19,7 kWh) erlaubt eine rein elektrische Reichweite von mehr als 100 km, so Seat. Geladen wird mit bis zu 50 kW an Gleichstrom-Schnellladern oder mit 11 kW an einer Wechselstrom-Wallbox.

Die Konkurrenten:

Exterieur: Rundlicher als der Vorgänger (Maße)

Das Design folgt der Linie, die der Seat Tarraco eingeführt hat. Der größere Kühlergrill steht steiler als beim Vorgänger und wird von serienmäßigen LED-Scheinwerfern (neu seit 2024: optionale Matrix-LED-Scheinwerfer) flankiert. Die ausgeprägte Schulterlinie zieht sich bis zum Heck, an dem sie in einem durchgehenden Leuchtband mündet. Auch die Dimensionen des Fünftürers ändern sich: Während die Länge (4368 mm) um 86 und der Radstand um 50 mm zulegt hat, reduzierte sich die Breite (1799 mm bzw. 1991 mm) um 17 und die Höhe (1456 mm) um drei mm. Der Seat Leon Sportstourer (2020) ist ebenfalls leicht gewachsen: Die Länge (4642 mm) nahm um 93 mm zu, während die Breite (1799 mm bzw. 1991 mm) um 17 und die Höhe (1450 mm) um drei Millimeter abgenommen hat.

Interieur: Größerer Bildschirm & beleuchtete Slider (Kofferraumvolumen)

Foto: Seat

Der Innenraum des Seat Leon (2020) wirkt nur auf den ersten Blick evolutionär weiterentwickelt. Schaut man genauer hin, dann sieht man einige Parallelen zum Golf-Cockpit. Nachdem man sich an digitale Instrumente und induktive Ladeschalen (bis zu 15 W inklusive Kühlung) mittlerweile gewöhnt hat, gibt es nun Schaltflächen für sämtliche Bedienelemente wie Lichtschalter und Klimaeinheit, letztere seit 2024 auch mit beleuchteten Slidern. Mittig auf dem Armaturenbrett sitzt seit dem 2024er-Update ein 10,4 oder optional 12,9 Zoll großer Touchscreen (siehe Bild oben). Dieser reagiert auch auf Gesten und Spracheingaben. Dank einer integrierten eSim-Karte ist der Seat Leon (2020) immer vernetzt. Das ermöglicht unter anderem die Steuerung vieler Funktionen mit der Seat Connect App und die nachträgliche Installation und Aktualisierung von Fahrzeugfunktionen.

Das Kofferraumvolumen der Limousine von 380 bis 1301 l entspricht dem des Vorgängers. Das Kofferraumvolumen des Sportstourers beträgt 620 bis 1600 l.

Crashtest-Ergebnis: Fünf von fünf Sternen

Wie seine MQB-Brüder Audi A3 und VW Golf erzielt auch der Seat Leon (2020) beim Euro NCAP Crashtest fünf von fünf Sternen. Dabei erzielt der spanische Kompakte gerade beim Erwachsenen-Insassenschutz hervorragende Werte (91 Prozent), denen die des Kinder-Insassenschutzes kaum nachstehen (88 Prozent). Den Fußgängerschutz bewerten die Tester:innen mit 71, die Assistenzsysteme mit 80 Prozent.

Fahreindruck: Breiteres Spektrum zwischen Alltag, Komfort und Dynamik

Der Seat Leon Sportstourer deckt ein noch breiteres Spektrum zwischen Alltag, Komfort und Dynamik ab. Und weil er auch noch richtig gut aussieht, ist der Erfolg reine Formsache.

Von Jürgen Voigt