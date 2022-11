So positiv und weitgehend grün sah die Grafik beim Leon nicht immer aus. Doch die Jahre mit mäßiger Qualität und vielen Mängeln hat der Spanier längst hinter sich gelassen. Die häufigsten Mängel: ölfeuchte Motoren, defekte Leuchten (Kennzeichen-, Standlicht), Reifen einseitig abgefahren, Abblendlicht falsch eingestellt.

Im Vergleich zu den Vorgängern hat der kompakte Seat der dritten Generation deutlich an Qualität zugelegt.

Was uns beim Leon spanisch – und sympathisch – vorkommt, ist die für die südländische Volkswagen-Marke typisch dynamische Abstimmung von Lenkung und Fahrwerk, auch wenn dies etwas zulasten des Federungskomforts geht.

Der Seat Leon bietet als Gebrauchtwagen VW-Technik zum fairen Preis. Welcher Motor besonders empfehlenswert ist und wie die Mängelstatistik ausfällt, verrät die AUTO ZEITUNG hier!

Positiv Agiles Fahrverhalten, zuverlässige Technik, breit gefächerte Leistung, starke Cupra-Versionen, solide Verarbeitung (ab 3. Gen.) Negativ Modelle vor 2012 mit teils mäßiger Verarbeitungsqualität, straffe Federungsabstimmung mindert den Komfort

Besonders interessant auf dem Gebrauchtwagenmarkt ist die dritte Generation des Seat Leon, der die gleiche leicht bauende und raumökonomische MQB-Plattform (Modularer Querbaukasten) nutzt wie VW Golf, Audi A3 und Skoda Octavia. Was uns beim Leon spanisch – und sympathisch – vorkommt, ist die für die südländische Volkswagen-Marke typisch dynamische Abstimmung von Lenkung und Fahrwerk, auch wenn dies etwas zulasten des Federungskomforts geht. Ins Gepäckabteil passen 380 bis 1210 Liter, beim Kombi Leon ST 587 bis 1470 Liter. Im Vergleich zu den Vorgängern hat der kompakte Seat der dritten Generation deutlich an Qualität zugelegt. Dennoch wird ein Leon von 2019 in der Regel etwa 1000 bis 1500 Euro teurer angeboten als ein vergleichbarer VW Golf VII. Der spanische Fünftürer mit dem 130 PS (96 kW) starken 1.5 TSI-Benziner (Bj. 2019, 40.000 km gelaufen) liegt bei gut 13.000 Euro, der Kombi kostet rund 1000 Euro mehr. Der 1,5-Liter-Turbo-Vierzylinder liefert – wie der Vorgänger 1.4 TSI – eine gute Balance aus kleinem Durst und starkem Antritt. Noch weniger schlucken die 1.0 TSI-Dreizylinder (bis zu 116 PS/85 kW) und die kräftigen 2.0 TDI Turbodiesel mit SCR-Kat und Euro-6-Abgasnorm. Als Cupra-Version wird der Leon zum kompakten Sportwagen mit bis zu 310 PS (228 kW). Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Seat Leon (Typ 5F) als Gebrauchtwagen kaufen

