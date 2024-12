Gebrauchter Leon Sportstourer vereint Dynamik und Nutzwert

Als Import-Alternative zum VW Golf ist der Seat Leon längst kein Geheimtipp mehr. Er bietet moderne Technik, beste Raum­ausnutzung und ein faires Preis-Leis­tungs-Verhältnis – besonders als Kombi namens Sportstourer.

Positiv Sportliche Abstimmung, breite Antriebspalette, knackige Schaltgetriebe und gutes Platzangebot Negativ Teils zu straffes Fahrwerk, wenige Bedienknöpfe im Cockpit und teure Topausstattung

Ob neu oder gebraucht: Der Seat Leon Sportstourer besitzt trotz aller technischer Gemeinsamkeiten zu seinen kompakten Konzernbrüdern einen ganz eigenen Charakter. Da­bei beflügelt der Spanier seine Fahrgäste, vor allem vorne links, mit mehr Emotionen als etwa der eher pragmatische Tscheche Skoda Octavia Combi. Tatsächlich bietet auch die übersichtlichere Kombiform kaum Nachteile bei Fahrleistun­gen oder Verbrauch. Im Fall des Seat sind Verbräuche und Höchst­geschwindigkeiten des Sports­tourer sogar marginal besser als beim Fünftürer-Hatchback im klassischen Golf-Format. Der seit 2020 in der vierten Generation erhältliche Kompakte ba­siert auf dem Modularen Quer­baukasten (MQB) des Volkswagen-Konzerns, auf dem auch der VW Golf 8 aufbaut.

Seat Leon Sportstourer gebraucht kaufen: Die besten Tipps im Ratgeber

Wer bisher die äl­teren Vertreter des Seat Leon Sportstourer gefahren hat, wird sich beim Gebrauchtkauf der jüngeren Generation etwas umgewöhnen müssen. Zwar ist der Innenraum deutlich luftiger als zuvor und bietet vor allem auf der Rückbank mehr Bewegungsfreiheit – doch die Be­dienung von Klima, Radio, Fahr­assistenten und Infotainment wurde mit dem Modellwechsel stark reduziert. So sucht man haptische Knöp­fe vergebens. Zumindest Fenster­heber und Lenkradtasten blieben noch klassisch – alles andere muss über den Touchscreen oder den sogenannten Touch-Slider dar­unter kontrolliert werden. Oben­drein reduzierten VW, Seat und Skoda den Wählhebel bei auto­matisierten Getrieben auf einen kleinen Wählstummel.

Platzangebot & Problemzonen des Seat Leon Sportstourer

Doch genug gemeckert – schließ­lich gehört der Seat Leon Sportstourer zu den Angeboten mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt. Er ist für vier- oder gar fünfköpfige Familien ebenso eine gute Wahl wie für Vielfahrende oder Menschen mit raumgreifen­den Hobbys. So groß wie das Einsatzge­biet des kompakten Kombis ist auch das Angebot auf dem Gebrauchtwagenmarkt – für Preisverhandlungen eine gute Voraussetzung. Dabei sollte man sich auf gut gepflegte und gewar­tete Exemplare konzentrieren, denn bei den Hauptuntersuchungen der GTÜ fallen so einige Problemzonen auf. Das betrifft hauptsächlich Verschleißteile an Bremsen, Fahr­werk und Reifen, was an der eher sportlichen Fahrweise der Besitzer:innen liegen dürfte.

Lieber Vierzylinder kaufen

Bei der Motorenwahl kommt es auf die eigenen Ansprüche an. Die eher schwachen Dreizylinder sind mit dem stattlichen Gewicht überfordert und emp­fehlen sich nur für Wenigfahrende. Eine Option ist der 1,5-l-Vierzylinder (150 PS/110 kW), doch durch das dynamische Naturell des Seat Leon Sportstourer darf es auch gern mehr Leistung sein. Allerdings sind die 2.0 TSI (ab 190 PS/140 kW) spürbar teurer. Wegen der bevorteilten Dienst­wagen-Besteuerung tummeln sich mittlerweile viele gebrauchte Plug-in-Hybride (PHEV) auf dem Markt. Der Leon 1.4 e-Hybrid empfiehlt sich mit einem nicht zu verach­tenden Elektro-Radius tatsäch­lich für Kurzstrecken-Pendler. Die PHEV haben weniger Kofferraum und sind teurer, aber auch um­fangreicher ausgestattet. Wer mehr Leistung haben möchte, muss zum Cupra Leon greifen – hier gibts alle Infos zum aktuellen Modell.

Was die Assistenten und das Infotainment angeht, wirken sie selbst fünf Jahre nach dem Marktstart immer noch modern.