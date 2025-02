Kompakter Konzeptvergleich bei Seat

Der modulare Querbaukasten von VW erlaubt zahlreiche Spielarten – auch bei der spanischen Konzernmarke. In diesem Vergleich treffen mit Seat Ateca und Seat Leon Sportstourer ein SUV und ein Kombi von der iberischen Halbinsel aufeinander.

Seat Ateca & Seat Leon Sportstourer im Vergleich

Bereits die Typbezeichnung für den Kompaktkombi Seat Leon Sportstourer lässt vermuten, dass es sich eher um einen Lifestyle-orientierten Kombinationskraftwagen handelt als um einen automobilen Lastesel klassischer Prägung. Die Überraschung folgt beim Vergleich allerdings nach dem Öffnen der Heckklappe: 620 l Standardvolumen lassen so manchen Mittelklasse-Kombi vor Neid erblassen – aber auch das Kompakt-SUV aus gleichem Haus, den Seat Ateca, der sich mit 510 l begnügen muss. Mit umgeklappter Rückbank zieht er in puncto Volumen mit 1605 l allerdings knapp an seinem hausinternen Konkurrenten vorbei. Zum Vergleich: Der Leon Sportstourer verfügt über 1600 l. Dieser wartet allerdings im Gegensatz zum Ateca mit einer durchgängig ebenen Ladefläche auf. Doch zählt in einem Autoleben bekanntlich nicht allein das Ladevolumen. Wichtiger noch ist der Platz für weitere Personen an Bord. Zwar fühlt sich der Seat Ateca auf allen Plätzen luftiger an, beim Sitzkomfort vorn liegt der Seat Leon ST mit seinen körpergerechter geformten Fauteuils allerdings vorn. Im Fond dagegen bietet das SUV die bessere Oberschenkelauflage.

Der Seat Ateca lässt sich leichter bedienen

Der Seat Ateca ist schon seit 2016 auf dem Markt – dennoch überzeugt er mit der besseren Bedienung, denn für die Klimatisierung besitzt er klassische Drucktasten und Drehregler, während der Seat Leon Sportstourer die unpraktischen Slider für die Temperaturregelung besitzt. Zudem fallen die Bedien-Icons auf dem identischen Touchscreen zu klein aus. Auch die Menüführung ist etwas verschachtelt, und die Sprachbedienung gibt sich mitunter begriffsstutzig. Beim Fahren profitieren beide von den optionalen adaptiven Dämpfern. Dennoch federt der Sportstourer im Vergleich geschmeidiger als der Ateca. Schönheitsfehler im Leon ST: Speziell an der Vorderachse produziert er auf schlechten Straßen munter Fahrwerksgeräusche.

Der kräftige Diesel ist ein idealer Antrieb

Mit dem bekannten, 150 PS (110 kW) starken 2,0-l-TDI sind die beiden Spanier bestens motorisiert. 360 Nm sorgen für bärigen Durchzug, sofern sich das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe beim Kick-down erst einmal sortiert hat. Im Alltag lassen die Fahrleistungen keine Wünsche offen, wobei der Kombi im Vergleich geringfügig spritziger wirkt. Wünschenswert wäre eine bessere Dämmung der Motorgeräusche.

Dafür bleiben Tankstellenbesuche selten, denn der Seat Leon Sportstourer begnügt sich im Test mit nur 5,6 l auf 100 km. Überraschend ist, dass der Seat Ateca mit 5,7 l fast genauso sparsam ist. Zügig bewegt, wirkt der Leon in Kurven spürbar weniger staksig als der Ateca und zeigt ein agileres Einlenkverhalten. In der Anschaffung kommt der Kompakt-Kombi fast 3000 Euro günstiger, was die höhere Wertminderung aber kompensiert. Ansonsten liegen die zwei Spanier bei den Kosten ziemlich dicht beieinander. In diesem Punkt haben Vielfahrende also die Qual der Wahl.

Technische Daten von Seat Ateca 2.0 TDI & Seat Leon Sportstourer 2.0 TDI

AUTO ZEITUNG 07/2024 Seat Ateca 2.0 TDI Seat Leon Sportstourer 2.0 TDI Technik Motor 4-Zylinder, 4-Ventiler, Turbodiesel; 1968 cm³ 4-Zylinder, 4-Ventiler, Turbodiesel; 1968 cm³ Antrieb 7-Gang; Doppelkupplung; Vorderrad 7-Gang; Doppelkupplung; Vorderrad Leistung 110 kW/150 PS bei 3000-4200 /min 110 kW/150 PS bei 3000-4200 /min Max. Drehmoment 360 Nm bei 1700-2750 /min 360 Nm bei 1700-2750 /min Karosserie Außenmaße (L/B/H), Radstand 4381/1841/1615, 2638 mm 4642/1799/1437, 2686 mm Leergewicht (Werk) 1439 kg 1426 kg Kofferraumvolumen 510-1604 l 620-1600 l Fahrleistungen Beschleunigung 0-100 km/h (Werk) 9,0 s 8,8 s Höchstgeschwindigkeit (Werk) 202 km/h 217 km/h Verbrauch auf 100 km (Test/WLTP) 5,7 l D/4,9 l D 5,6 l D/4,6 l D Preise Grundpreis 39.160 € 36.395 €