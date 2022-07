Ungewöhnlich früh gibt es einen ersten offiziellen Blick auf das Cupra Leon Facelift (2024). Der Kompakte emanzipiert sich optisch von der Seat-Version. Das wird aus e-Hybrid und VZ!

Zwei Jahre vor dem Marktstart fährt das Cupra Leon Facelift (2024) erstmals ins Rampenlicht. Ein ungewöhnlicher Schritt, schließlich will man das aktuelle Modell bis dahin noch so oft wie möglich verkaufen. Der Begriff "Facelift" wurde dem ersten Foto nach zu urteilen sehr ernst genommen. Ab 2024 fährt der Leon mit einem komplett neuen Gesicht vor. Der klassische Kühlergrill glänzt mit Abwesenheit, die volle Aufmerksamkeit gilt nun den unteren Kühlöffnungen. Es mag auf dem ersten Foto täuschen, aber die schwarz abgesetzten Elemente ziehen sich wie ein riesiger Schnauzbart über die gesamte Fahrzeugbreite. Die schlitzartigen Scheinwerfer bekommen eine neue Tagfahrlicht-Signatur mit drei leuchtenden Dreiecken – ein Designelement, das man in Zukunft bei allen Modellen der Marke wiederfinden wird. Wie stark man den Innen- und Motorraum überarbeitet, zeigt man hingegen noch nicht. Analog zum Plug-in-Hybrid-Bruder VW Golf GTE dürfte beim e-Hybrid VZ in Zukunft ein 1,5-Liter-TSI zum Einsatz kommen, der die ältere 1,4-Liter-Version ablöst. Die Leistung klettert so von 245 PS (180 kW) auf 260 PS (191 kW), was ihn näher an die Topversion VZ bringt, deren 2,0-Liter-TSI ohne E-Unterstützung 300 PS (221 kW) und im Kombi Sportstourer VZ mit Allradantrieb sogar 310 PS (228 kW) generiert. Was das Cupra Leon Facelift (2024) für den Seat Leon bedeutet, ist unklar. Während Cupra von Erfolg zu Erfolg fährt, verkommt die einstige Mutter immer mehr zum Mauerblümchen. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon Ladelösungen für zu Hause! Infos zum einfachen Laden

Infos zum komfortablen Solarladen

Charge up your Day! MENNEKES lädt Ihren Tag auf.

Jetzt individuell Ladelösung konfigurieren!

Weiterlesen:

Elektroauto Cupra Tavascan (2024): Preis & Innenraum Erlkönig erwischt

Der Cupra UrbanRebel (2025) im Video:

Cupra Leon Facelift (2024) wieder als e-Hybrid & VZ?