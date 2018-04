Der sportliche Seat Leon debütierte im Herbst 1999 und wurde schon sechs Jahre später neuaufgelegt. Mittlerweile ist er in der dritten Generation auf dem Markt, wobei der Nachfolger bereits getestet wird. Der Leon wird seit Beginn auf der Basis des VW Golf gebaut und teilt sich mit ihm viele Komponenten. In der ersten Generation stellte er die Schrägheck-Alternative zum Toledo dar. Mittlerweile hat sich der Seat Leon zum waschechten Kompaktklässler mit sportlichen Dimensionen gemaustert. In der Version Cupra (R) tritt er ebenfalls gegen die Kompaktsportler anderer Marken an.

In der hart umkämpften Kompaktklasse kommt auch der Seat Leon nicht drum herum sich in Vergleichstests gegen die Konkurrenz zu behaupten. Dabei lauern einige der Rivalen sogar im eigenen Konzern. Aber ungeachtet des Unternehmens wird der Seat Leon regelmäßig gegen andere Modelle getestet und auf seine Fertigkeiten in den Bereichen Fahrdynamik, Sicherheit, Leistung und Komfort abgeklopft. Auch Preise und Verbrauch spielen in die Test-Wertung mit ein. Das gilt ebenso für Einzel- oder Gebrauchtwagentests, in denen der Seat Leon genauso häufig zu Gast ist.