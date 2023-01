Die Countryman-Neuauflage soll statt in den Niederlanden im BMW-Werk in Leipzig vom Band laufen, damit ist sie der erste Mini "made in Germany".

Neue Erlkönigbilder zeigen den Mini Countryman (2023) bei Tests im verschneiten Nordeuropa. Ganze 20 Zentimeter soll das kompakte SUV länger sein als sein Vorgänger – was auch zu sehen ist. Bei den Motoren erwarten wir hingegen nur wenig Änderungen.

2023 soll der nächste Mini Countryman auf den Markt kommen. So mini scheint das Kompakt-SUV des britischen Herstellers aber nicht mehr zu sein. Schätzungen unseres Erlkönig-Fotografen zufolge soll er um rund 20 Zentimeter anwachsen. Damit käme die Neuauflage auf eine Länge von 4,50 Meter. Seine Kulleraugen-Scheinwerfer scheint er zu behalten, die Konturen des Prototyps wirken aber deutlich flacher, der Auftritt insgesamt schnörkelloser. Da passt es ins Bild, dass es parallel den weniger praktischen Mini Aceman mit eingezogenem Dach und Elektroantrieb geben wird. Bis 2030 möchte die britische Tochter von BMW eine reine Elektromarke werden und das letzte Modell mit Verbrennungsmotor 2025 auf den Markt bringen. Und genau so einer wird der Mini Countryman (2023), der zumindest vorerst wohl keinen rein elektrischen Antrieb erhält. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Elektroauto Mini Aceman (2024) Seriennaher Prototyp

Leslie & Cars zeigt das Mini Concept Aceman (2022) im Video:

Neue Fotos vom Mini Countryman (2023)

Wie beim eng verwandten BMW X1 dürfte der Mini Countryman (2023) auf 1,5 und 2,0 Liter große Drei- und Vierzylinder setzen – sehr wahrscheinlich zum Teil auch elektrifiziert, also als Plug-in-Hybrid. Basis dafür ist die weiterentwickelte Version der "UKL"-Frontantriebsplattform, die BMW intern als FAAR bezeichnet. Die Countryman-Neuauflage soll statt in den Niederlanden im BMW-Werk in Leipzig vom Band laufen, damit ist sie der erste Mini "made in Germany". Konkrete Informationen zu den Antriebsvarianten oder zum Preis macht Mini derzeit natürlich noch nicht. Der Preis für das noch aktuelle Basismodell startet bei 37.200 Euro (Stand: Januar 2023), was eine gute Einordnung für den Mini Countryman (2023) bieten dürfte.

Auch interessant:

Neuheiten Mini (2023) Verbrenner und Elektro gesichtet